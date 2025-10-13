الفوز أو التعادل يقودان"الأبيض"للمونديال الثاني في تاريخه

أصبحت الإمارات العربية المتحدة الآن على بعد مباراة واحدة فقط من حسم تأهلها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.
بعد ظهورهم الوحيد في نهائيات كأس العالم في عام 1990، يصر فريق كوزمين أولاريو على إنهاء صيامهم عن المشاركة في كأس العالم الذي استمر 35 عامًا.
ويلتقي منتخب الإمارات مع قطر، الثلاثاء، في المباراة الأخيرة من الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
فازت الإمارات العربية المتحدة على عُمان 2-1 في مباراتها الأولى لتنتزع صدارة المجموعة، بينما تعادلت قطر وعمان بدون أهداف في المباراة الأولى، بنقطة واحدة لكل منهما.
لذا، مع تبقي مباراة واحدة فقط، دعونا ننظر في كيفية تأهل الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم العام المقبل التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك.
ستضمن الإمارات العربية المتحدة التأهل المباشر لكأس العالم يوم الثلاثاء إذا تجنبت الهزيمة أمام قطر. التعادل كافٍ لها. من ناحية أخرى، تواجه قطر مباراة حاسمة، إذ يتعين عليها الفوز على الإمارات للتأهل.
إذا فازت قطر على الإمارات في الدوحة غدًا، فستتأهل الدولة المضيفة لكأس العالم 2022 إلى الحدث الكبير العام المقبل. ستحتل الإمارات المركز الثاني في مجموعتها، مما يؤهلها لخوض جولة فاصلة في نوفمبر ضد صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، التي تضم السعودية والعراق وإندونيسيا. سيتأهل الفائز في هذه الجولة إلى الجولة الفاصلة القارية المقررة في مارس.
ستدخل قطر مباراة الثلاثاء بعد أداء باهت ضد عُمان في المباراة الافتتاحية. لم تخسر الإمارات العربية المتحدة أي مباراة منذ تولي أولاريو تدريبها في أبريل من هذا العام.
كما تغلبت الإمارات العربية المتحدة على قطر بطريقة رائعة العام الماضي بنتيجة 3-1 في الدوحة و5-0 في أبو ظبي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم الآسيوية.
وتتمتع الإمارات العربية المتحدة بالزخم، لكن قطر ستحظى بدعم جماهيرها على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.
هل تستطيع الإمارات العربية المتحدة التماسك وتجنّب الهزيمة؟ أمة تنتظر بفارغ الصبر الجواب.