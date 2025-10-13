الفوز أو التعادل يقودان"الأبيض"للمونديال الثاني في تاريخه

إذا فازت قطر على الإمارات في الدوحة غدًا، فستتأهل الدولة المضيفة لكأس العالم 2022 إلى الحدث الكبير العام المقبل. ستحتل الإمارات المركز الثاني في مجموعتها، مما يؤهلها لخوض جولة فاصلة في نوفمبر ضد صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، التي تضم السعودية والعراق وإندونيسيا. سيتأهل الفائز في هذه الجولة إلى الجولة الفاصلة القارية المقررة في مارس.