الفنلندي الواعد "يواكيم أولدورف" يحصد لقبه الأول دون مدرب في بطولة العين ماسترز

لم يساعد هدوء وتماسك لاعب التنس الفنلندي الواعد يواكيم أولدورف على أرض الملعب في حصوله على لقبه الأول في فردي الرجال في بطولة سوبر 100 فحسب، بل أكسبه قلوب العديد من المشجعين في بطولة العين ماسترز 2025 يوم الأحد.

وبنفس اللباقة أهدى جمهوره الشاب صوراً وتوقيعات في نادي العين.

لكن على أرض الملعب، يعتبر أولدورف "منافساً" بشدة.

أعتقد أن روحي التنافسية وأدبي هما ما يميزني. أحب أن أكون محترمًا مع الجميع، وأريد أن أعامل الناس كما أحب أن يعاملوني، كما قال.

لقد كان أسبوعًا رائعًا وجمهورًا رائعًا! أنا فخورٌ جدًا الآن؛ إنها بطولتي الثانية في أبوظبي، ويشرفني أن أرى هذا الجمهور يهتف لي.

في الثانية والعشرين من عمره، حقق أولدورف نتيجة مذهلة، مُحفِّزًا نفسه ومُرشدًا بنفسه. يوم الأحد، تعافى من تأخره بشوط ليهزم لاعب الريشة الماليزي أيديل شوله بنتيجة 14-21، 21-17، 21-7 في نهائي فردي الرجال.

ومن اللافت للنظر أن أولدورف فاز بالبطولة دون وجود مدربه أنو نيمينن في العين.

وقال "ليس من السهل دائمًا أن تكون بدون مدرب، لكنني أظل على اتصال مع مدربي كل يوم بشأن المباريات وأتحدث عن الاستراتيجيات".

وقال أولدورف الذي حقق أول لقب دولي له في بطولة ويلز الدولية عام 2023: "أشعر أيضًا أنك تتعلم الكثير عندما تكون بمفردك في الملعب - عليك أن تكون مدركًا عقليًا لما يحدث لأن لا أحد يخبرك".

كان هذا الحدث مميزًا - لقد أصبحتُ أفضل في التعامل مع المباريات بدون مدرب، وخاصةً من الناحية النفسية. أحاول فقط الاستمرار في القيام بالأمور الصحيحة والتركيز بدقة على خطة لعبي - فهذا يُساعدني بدلًا من التركيز على مشاعري.

أولدورف، الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا، يهدف في المرة القادمة إلى إقامة بطولة القطب الشمالي المفتوحة على أرضه.

"أريد أن أصبح أفضل، ليس فقط في رياضة الريشة الطائرة، بل في كل شيء. المشاركة في الأولمبياد هي الهدف الأسمى في رياضة الريشة الطائرة"، هذا ما قاله النجم الصاعد الذي يتدرب أيضًا في أكاديمية يونيكس بيتر غاد في الدنمارك.

"أريد أيضًا أن أحقق نتائج جيدة في بطولة أوروبا العام المقبل، ولكنني أريد التركيز على بطولة واحدة في كل مرة."