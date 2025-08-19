العين يرفض اتهامات اتحاد الكرة ويتمسك بحماية حقوقه قانونياً

أعرب نادي العين الإماراتي عن استنكاره للبيان الصادر ضده يوم الأحد، بحسب ما ذكره النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأكد النادي إحالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق النادي وأعضائه.

وأصدر اتحاد الإمارات لكرة القدم بيانا شديد اللهجة، الأحد، رفض فيه أي تشكيك في نزاهة وكفاءة الحكام الإماراتيين.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

كما أعرب عن استنكاره الشديد للمنصات الرسمية لنادي العين، منتقداً قرارات التحكيم، وحث النادي على الالتزام بالروح الرياضية واحترام عمل الآخرين.

وأكد اتحاد الإمارات لكرة القدم أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد نادي العين وأي شخص يشكك بشكل غير لائق في عمل أو أداء أعضائه.

يأتي ذلك بعدما علق نادي العين على مباراته أمام نادي البطائح، بالإشارة إلى "العديد من الوقائع التحكيمية المثيرة للجدل".