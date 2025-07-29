العين تستضيف أول بطولة عالمية للمصارعة 2025

أعلنت شركة "انترناشونال فيجن سبورتس مانجمنت" (IVSM) أن بطولة أبوظبي العالمية الأولى للمصارعة 2025 ستقام في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2025، في مركز أدنيك العين.

تُقام هذه المبادرة بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتحت مظلة بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو. وتهدف الفعالية إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الرياضات القتالية، وخاصةً المصارعة، إحدى أسرع الرياضات نموًا في العالم.

ستشارك في البطولة مئات الرياضيين والرياضيات من أكثر من 20 دولة، وترحب بالمشاركين من جميع مستويات المهارة، من الشباب والهواة إلى المحترفين. وعلى مدار ثلاثة أيام حافلة بالإثارة، سيشهد الحدث منافسات نخبة من النخبة، مما يعزز مكانة منطقة العين كوجهة رائدة لرياضات القتال العالمية.

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "مع تنامي مكانة أبوظبي كمركزٍ رئيسيٍّ للفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، برزت الرياضات القتالية كركيزةٍ أساسيةٍ في رؤيتنا الرياضية والترفيهية للإمارة. بانضمام فعالياتٍ مثل أسبوع أبوظبي للتحدي، وليالي القتال في بطولة UFC، وبطولة العالم للجوجيتسو، نفخر بانضمام بطولة أبوظبي العالمية للمصارعة إلى قائمة فعالياتنا الرائدة. ونتطلع إلى تعريف جمهورٍ جديدٍ في منطقة العين وجميع أنحاء أبوظبي بهذه الرياضة المثيرة التي تزداد شعبيتها يومًا بعد يوم."

وأضاف طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية الدولية للإدارة الرياضية: "نفخر بإطلاق بطولة أبوظبي العالمية للمصارعة، الأولى من نوعها عالميًا، في منطقة العين بأبوظبي. يُؤكد هذا الحدث ريادة دولة الإمارات في استضافة الرياضات القتالية المتميزة، مُوفرًا منصةً للرياضيين من جميع أنحاء العالم للتألق.

"بدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، نهدف إلى تقديم منافسة لا مثيل لها وإرساء إرث دائم للمصارعة في المنطقة."

كجزء من جولة AJP، ستلتزم البطولة بأعلى المعايير الدولية. ويمكن للمتنافسين من جميع الجنسيات المشاركة في الفئات العمرية (تحت 14 عامًا، تحت 16 عامًا، تحت 18 عامًا، 18+ عامًا، و35+ عامًا) في فئتي الهواة والمحترفين. وسيحصل الفائزون على 2000 نقطة تصنيف وجوائز نقدية قيّمة، مما يضمن منافسة شرسة وأداءً من الطراز الرفيع.

سيركز اليوم الافتتاحي للبطولة على منافسات المحترفين حتى نصف النهائي، تليها منافسات الشباب والهواة في اليوم الثاني. وستختتم البطولة بمباريات تحديد المركز الثالث ونهائيات مثيرة.

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