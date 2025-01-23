السفارة البريطانية تنظم ورش عمل رياضية لتمكين الفتيات في الإمارات
أقامت السفارة البريطانية في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً ورش عمل للمدربين وقادة الرياضة. أقيمت الورش بالتعاون مع RGS Guildford Dubai، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وCognita ENRICH ME، ومؤسسة Newcastle United Foundation، وEmpowered Leaders، التي تديرها العديد من الرياضيات على المستوى الوطني، حاملين معهن خبرة استثنائية في الإرشاد والتدريب وإلهام التغيير.
وانطلقت الأنشطة يوم السبت 18 يناير، بجلسة تدريب رئيسية تضمنت سلسلة من ورش العمل التي ركزت بشكل خاص على كيفية تدريب النساء والفتيات على أدوار التدريب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بقيادة ثلاثة مدربين رفيعي المستوى من مؤسسة نيوكاسل يونايتد، اكتسب المشاركون نظرة ثاقبة قيمة حول مهارات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي عززت النمو والإلهام.
وشهد اليوم الثاني قيام السفارة البريطانية بجمع ثلاث رياضيات بريطانيات من منظمة القادة المتمكنين لإدارة جلسات قيادية وتمكينية للفتيات الصغيرات في كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة.
واختتمت عطلة نهاية الأسبوع ببرنامج البطولة وحفل توزيع الجوائز الذي حضره السفير البريطاني في الإمارات العربية المتحدة.
وقال "إدوارد هوبارت"، السفير البريطاني لدى الإمارات العربية المتحدة: "إن الرياضة الشعبية ضرورية لتمكين الجيل القادم من الرياضيين. ومن خلال تعليم المدربين كيفية خلق بيئات شاملة وداعمة، يمكننا مساعدة الفتيات على الشعور بالتقدير والإلهام لتحقيق النجاح".
"إن تمكين الفتيات من خلال كرة القدم لا يقتصر على كونها رياضة فقط، بل يتعلق ببناء فتيات قويات وقادرات على النجاح داخل وخارج الملعب."
وكان الحدث الذي استمر يومين جزءاً من مشروع أوسع نطاقاً يسمى GREAT Females Inspire (Go For It!) والذي يعمل بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية على جلب المواهب النسائية البريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة من خلال الأدب والفنون المسرحية والتحدث العام.