السفارة البريطانية تنظم ورش عمل رياضية لتمكين الفتيات في الإمارات

أقامت السفارة البريطانية في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً ورش عمل للمدربين وقادة الرياضة. أقيمت الورش بالتعاون مع RGS Guildford Dubai، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وCognita ENRICH ME، ومؤسسة Newcastle United Foundation، وEmpowered Leaders، التي تديرها العديد من الرياضيات على المستوى الوطني، حاملين معهن خبرة استثنائية في الإرشاد والتدريب وإلهام التغيير.