السعودية فرح اليوسف تتألق في سباق الفورمولا 1 بجدة

تدرس فرح هندسة الطيران والفضاء في المملكة المتحدة، وهي الآن تركز على تطوير مسيرتها في رياضة السيارات. وفي الأشهر التي تسبق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، ستخوض اختبارات وسباقات، وستكتسب طوال الوقت الخبرة خلف عجلة القيادة لسيارة سباق فورمولا 4 أحادية المقعد؛ وهي السيارة التي ستشارك فيها في سباق أكاديمية الفورمولا 1 في جدة في أبريل/نيسان.