السعودية فرح اليوسف تتألق في سباق الفورمولا 1 بجدة
تسير السعودية فرح اليوسف بخطى سريعة نحو النجاح في سباقات السيارات ذات المقعد الواحد، وسوف تتسابق على نفس المضمار مع أساطير الفورمولا 1 مثل "ماكس فيرستابن"، و"لويس هاميلتون"، و"لاندو نوريس"، و"تشارلز لوكلير"، "وجورج راسل" ببطولة العالم للفورمولا 1 أبريل المقبل في جدة.
تم اختيار الشابة البالغة من العمر 22 عاماً من الرياض كـ "بطاقة الويلد كارد" للمشاركة في سباق الدعم لبطولة أكاديمية للفورمولا 1 في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 السعودي 2025، الذي سيُقام على حلبة كورنيش جدة في الفترة من 18 إلى 20 أبريل.
ستتنافس فرح في سباقات أكاديمية الفورمولا 1 للسيدات فقط ضد متسابقات ذوات خبرة من دول مختلفة حول العالم.
تأهلت فرح مؤخراً إلى تصفيات "الفورمولا وومان" العالمية في دبي حيث تنافست 50 امرأة من 26 دولة للتأهل لكأس "الفورمولا وومان" والذي من المقرر أن يقام في دبي بعد وقت قصير من سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 عام 2025.
تدرس فرح هندسة الطيران والفضاء في المملكة المتحدة، وهي الآن تركز على تطوير مسيرتها في رياضة السيارات. وفي الأشهر التي تسبق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، ستخوض اختبارات وسباقات، وستكتسب طوال الوقت الخبرة خلف عجلة القيادة لسيارة سباق فورمولا 4 أحادية المقعد؛ وهي السيارة التي ستشارك فيها في سباق أكاديمية الفورمولا 1 في جدة في أبريل/نيسان.
وقالت فرح: "أنا سعيدة وفخورة للغاية بتمثيل بلدي كمشارك في بطولة الجائزة الكبرى، وأن أكون المشارك الوحيدة من المملكة العربية السعودية في كل من بطولة الجائزة الكبرى وكأس الأمم للسيدات".
أنا ممتنة للغاية لـشركة رياضة المحركات السعودية لمساعدتي من خلال دعمهم وتدريبي. لا أستطيع الانتظار لبدء الاختبارت مرة أخرى وأتطلع إلى تجربة مسار كورنيش جدة المذهل.