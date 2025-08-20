السعودية: انتصار ساحق لـ "كارمين كورب" في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

حقق فريق "كارمين كورب" انتصارًا ساحقًا بنتيجة 4-1 على فريق "جيكي إي سبورتس" ليؤكد جدارته في لعبة "روكيت ليج" ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

سجّل فريق "كارمين كورب" مسيرة بلا هزائم في بطولة هذا العام، تُوّجت بأداء شبه مثالي في المباراة النهائية. فقبل المباراة الرابعة من النهائي الكبير، لم يدخل مرماه أي هدف. ومع ذلك، تمكن "جيكي إي سبورتس" من الفوز في تلك المباراة ليمنع "كارمين كورب" من تحقيق فوز نظيف.

أقيمت البطولة، التي تُعد حدثًا رئيسيًا في جدول لعبة "روكيت ليج"، بمشاركة 16 فريقًا من نخبة فرق اللعبة في الرياض، للتنافس على جائزة مالية قدرها مليون دولار، حيث حصل "كارمين كورب" على 400 ألف دولار مقابل فوزه.

أثبت أداء الفريق في البطولة سبب اعتباره حاليًا الفريق الأكثر رعبًا في "روكيت ليج"، وذلك بعد عروض قوية في مرحلة المجموعات، وانتصار مثير على فريق "فالكونز" - الفائز الآخر الوحيد ببطولة "LAN" في عام 2025 - في الدور نصف النهائي، وانتصار ساحق في المباراة النهائية ضد "جيكي إي سبورتس".

