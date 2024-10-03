السبت.. مواجهة صعبة بين "دبي للسلة" و"ميجا إم آي إس" الصربي في "كوكاكولا أرينا"

"إن جماهيرنا هنا في دبي، هم جزء من الفريق مثل أي شخص آخر في القائمة. عندما يظهر مشجعونا بقوة، فإنهم حقًا "الرجل السادس"، هذا المكان [كوكا كولا أرينا] يصبح صاخبًا. لقد شهدنا جميعًا [الأسبوع الماضي] ما يمكن لجماهيرنا فعله في اللحظات الكبرى، والأجواء المذهلة؛ يمكنهم جعل كوكا كولا أرينا أصعب مكان للعب فيه الخصوم، ونريد أن نختبر ذلك مرة أخرى، طوال الموسم، "قال.