السبت.. مواجهة صعبة بين "دبي للسلة" و"ميجا إم آي إس" الصربي في "كوكاكولا أرينا"
يستقبل نادي دبي لكرة السلة فريق "ميجا إم آي إس" الصربي في ملعب "كوكاكولا أرينا" مساء السبت في مباراة مرتقبة للغاية ضمن دوري ABA والتي ستشهد خسارة أحد الجانبين لبدايته المثالية للموسم.
واقتحم فريق كرة السلة في دبي الساحة ببداية مذهلة بدون هزيمة في موسمه الافتتاحي لدوري ABA، محققاً رقماً قياسياً قدره 2-0 بعد فوز مثير 86-84 على حامل اللقب في صربيا، "كرفينا زفيزدا"، في ليلة الافتتاح، أعقبه انتصاره الأول خارج أرضه، بفوز ساحق 92-84 على "سيديفيتا أوليمبيا" من سلوفينيا.
وربما يواجه نادي دبي أصعب منافسيه حتى الآن، حيث يتمتع فريق ميجا إم آي إس - الذي وصل إلى نصف نهائي العام الماضي - أيضًا بسجل خالٍ من الهزائم، ويسعى إلى تصدر ترتيب الدوري.
ومع ذلك، فإن قائد فريق دبي لكرة السلة، "كليمان بريبيليتش"، الذي تم اختياره في قائمة أفضل لاعب في دوري ABA لهذا الأسبوع بعد أدائه الرائع في الجولة الثانية، كان يركز على استعدادات فريقه، ودعا جماهير دبي إلى الحضور بقوة، وخلق أجواء مثل تلك التي كادت أن تأخذ سقف ملعب كوكا كولا أرينا في المباراة الافتتاحية ضد كرفينا زفيزدا.
"إن جماهيرنا هنا في دبي، هم جزء من الفريق مثل أي شخص آخر في القائمة. عندما يظهر مشجعونا بقوة، فإنهم حقًا "الرجل السادس"، هذا المكان [كوكا كولا أرينا] يصبح صاخبًا. لقد شهدنا جميعًا [الأسبوع الماضي] ما يمكن لجماهيرنا فعله في اللحظات الكبرى، والأجواء المذهلة؛ يمكنهم جعل كوكا كولا أرينا أصعب مكان للعب فيه الخصوم، ونريد أن نختبر ذلك مرة أخرى، طوال الموسم، "قال.
ويتوقع المشجعون مباراة رائعة، حيث قدم كلا الجانبين أداءً رائعاً حتى الآن، وظهرت منافسة مفاجئة بينهما. وبالنسبة لفريق كرة السلة في دبي، يعد بريبليتش أفضل هدافي الفريق برصيد 39 نقطة بالإضافة إلى 14 تمريرة حاسمة و8 كرات مرتدة، بينما سيشكل نيت ماسون من الولايات المتحدة أيضًا تهديدًا بسجله الخالي من الأخطاء من خمس رميات حرة ساهمت في تسجيله 38 نقطة.
ولن يفتقر فريق ميجا إم آي إس - المعروف في جميع أنحاء العالم بإنتاج نجوم NBA، مثل بطل NBA و3 مرات MVP، نيكولا يوكيتش، إلى الثقة حيث يهدف أيضًا إلى تحقيق سجل 3-0. لقد تجاوز فيليب يوفيتش (33) وكوستا كونديتش (32) وميهايلو بيتروفيتش (30) حاجز 30 نقطة في أول مباراتين حتى الآن.
أكثر من مجرد معركة بين منافسين غير مهزومين، يمكن لعشاق كرة السلة في دبي أن يتطلعوا أيضًا إلى عروض الرقص المبهرة التي يقدمها مركز شارميلا للرقص في الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الفنانة ومصممة الرقصات المشهورة عالميًا شارميلا كامتي، التي ظهرت في أحداث مشهورة دوليًا بما في ذلك كأس دبي العالمي، والدوري الهندي الممتاز (IPL)، والدوري الباكستاني الممتاز (PSL)، وإكسبو 2020 دبي.
ومن المقرر أن يقدم فريق"دونكينج ديفل" Dunking Devils السلوفيني - الذي ظهر في برامج المواهب البريطانية، والإسبانية، والكرواتية، والإيطالية - أداءً ملحمياً في استراحة الشوط الأول لم يشاهده المشجعون من قبل.
وقال مسؤولو الفريق: "نريد أن نقدم أعلى مستوى من الترفيه لجماهيرنا. مواهب رياضية من الطراز العالمي، وأداء ملحمي، وطاقة عالية. ترفيه مع عامل الإبهار الذي يمكن للجميع الاستمتاع به، صغارًا وكبارًا، أسبوعًا بعد أسبوع".