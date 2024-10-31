"الزوراء للجولف" يعزز فريقه الإداري بتعيينات جديدة مهمة

وسيساعد تعيين كاهيل في ضمان انتقال سلس بعد رحيل مدير عمليات الجولف ستيفن باين مؤخراً لمواصلة مسيرته المهنيّة في الشرق الأوسط. وقد حقق باين بالفعل بداية رائعة لدوره الجديد، حيث سافر إلى براغ في أسبوعه الأول لدعم حدث برعاية الأعضاء.

وفي الوقت نفسه، سيعبّر برايس عن معرفته الواسعة وشغفه بالرياضة لأعضاء وضيوف الزورا، مستفيداً بشكل كامل من مرافق الأكاديمية الحديثة في المكان ليقدّم تعليماً يحظى بمستوى عالمي.

في ديسمبر 2023، كشف النادي عن ملعب جديد بمساحة 850 متراً مربعاً لتكملة ملعب التدريب الحالي، في حين تضمنت الاستثمارات الإضافية التركيب الأخير لأحدث تكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا تتضمن مراقبة الإطلاق Trackman "تراك مان" وأضواء كاشفة جديدة لإفساح المجال للتدريب ليلاً ونهاراً بالإضافة إلى ذلك، سيكون متجر المحترفين المحدث ومرافق التغيير من بين العديد من الميزات التي يتميز بها النادي الجديد.

ويعد المنصب في الزورا هو أول منصب يتولاه برايس في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن قام بالتدريس في نادي رويال بلاكهيث للجولف في إنجلترا لمدة خمس سنوات بعد فترة لعب في الدائرة الاحترافية، وكان لاعبو الجولف حريصين على طلب خدماته في الأسابيع القليلة الأولى من عمله، حيث امتلأت أجندته التدريسية بسرعة.

وقال "فيل هندرسون"، المدير العام لنادي الزورا للجولف: "نسعى جاهدين لجذب أفضل المواهب في لعبة الجولف لتتناسب مع معايير ملعبنا ومرافقنا، ويسعدنا أن نفعل ذلك من خلال هذين التعيينين".

"لقد قام أوستن بعمل استثنائي في نادي أبو ظبي للجولف وهو يعرف صناعة الجولف هنا جيداً. إنه الشخص المثالي لقيادة عروض الجولف لدينا مع دخولنا عصراً جديداً مثيراً للنادي مع اقتراب افتتاح النادي الجديد.

وأضاف هندرسون: "نحن سعداء للغاية أيضاً بتأمين لاعب جولف محترف من عيار فريدي ونتطلع إلى مساعدته في نقل مهاراته إلى دوره الأول هنا في الإمارات العربية المتحدة".

ويعد كاهيل وبرايس أحدث التعيينات الرئيسية في نادي الزورا للغولف هذا العام بعد وصول تيراس محمد، الذي عاد إلى منصب مشرف على ملعب الغولف بعد تسع سنوات من توليه المنصب لأول مرة.

وتشكل الإضافات دليلاً آخر على المكانة المتنامية التي يحظى بها نادي الزورا في الشرق الأوسط، حيث يستعدّ النادي للكشف عن مقره الجديد الأنيق واستضافة حدثين دوليين رفيعي المستوى: بطولة العرب الثالثة والأربعين للجولف في نوفمبر وبطولة الزورا سيتي برو أم الافتتاحية في فبراير 2025.