الركبي: نجوم أولمبية ووجوه جديدة جاهزة لبطولة دبي
بعد منافسات الألعاب الأولمبية المذهلة التي حطمت الأرقام القياسية، انتهى الانتظار بالنسبة لعشاق سباعيات الركبي مع انطلاق بطولة (أتش أس بي سي أس في إن أس 2025) HSBC SVNS 2025 مع بطولة دبي للسباعيات Emirates Dubai 7s (30 نوفمبر - 1 ديسمبر).
ومع تزايد الاهتمام والإثارة برياضة سباعيات الركبي بعد انتهاء الألعاب الأولمبية، يتطلع الملايين من المشجعين الذين تابعوا الألعاب إلى مشاهدة الفائزين بالميداليات الأولمبية في دبي، إلى جانب الوجوه الجديدة التي تسعى لترك بصمتها في الجولة الأولى من حملة (أتش أس بي سي أس في إن أس) HSBC SVNS الجديدة التي طال انتظارها.
وسيسعى أبطال أولمبياد رجال فرنسا إلى الاحتفاظ بلقبهم في بطولة (أس في إن أس) SVNS بعد فوزهم على الأرجنتين الفائزة بدوري (أس في إن أس) SVNS للحصول على لقب الرجال الأول في عام 2024.
في هذه الأثناء، يتطلع منتخب جنوب أفريقيا، الحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية، إلى مواصلة أدائه الرائع في دبي، والذي شهد فوزه بخمسة ألقاب متتالية وسبعة من آخر ثماني بطولات.
وفازت سيدات نيوزيلندا بلقبهن الأولمبي الثاني على التوالي في باريس، وهنّ يهدفن الآن إلى استعادة لقب أبطال (أس في إن أس) SVNS الذي خسروه أمام أستراليا في عام 2024. سيتعين عليهن كسر هيمنة أستراليا في دبي، التي شهدت فوزهن بالألقاب الأربعة الأخيرة للسيدات على ملعب (ذا سيفنس) The Sevens.
وتتميز بطولة الإمارات دبي 7s بمشاركة أفضل 12 فريقاً للرجال و12 فريقاً للسيدات في العالم، الذين يتنافسون على مدار يومين مليئين بالإثارة. حيث اجتمع 24 قائداً عند خور دبي القديم يوم الأربعاء، حيث تم إحياء المنافسات القديمة وخلق صداقات جديدة.
وظهر هذا الحدث على أجندة سباعيات الركبي العالمية منذ انطلاقه في عام 1999، ويشمل موسيقى وترفيهاً مميزاً إلى جانب أنشطة رياضية بمشاركة جماهيرية كبيرة، ليكمل أجواء مهرجانية وحيوية تحيط بمباريات سباعيات الركبي العالمية.
تنطلق منافسات بطولة (أتش أس بي سي أس إن في أس) HSBC SVNS في تمام الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (GMT+4) يوم السبت بمباريات دور المجموعات حيث تتنافس بطلة الألعاب الأولمبية نيوزيلندا مع البرازيل على الملعب 2، في حين تفتتح كندا الحائزة على الميدالية الفضية مشوارها ضد اليابان على الملعب 1 لبدء المنافسة.
ويبدأ اليوم الثاني في الساعة 09:20 من صباح الأحد بمباريات ربع النهائي ويختتم بنهائي الميدالية الذهبية للسيدات في الساعة 19:35، يليه نهائي الرجال في الساعة 20:11 بالتوقيت المحلي.
وتشهد منافسات السيدات مواجهة نيوزيلندا وكندا في تكرار لنهائي أولمبياد 2024، إلى جانب البرازيل واليابان في المجموعة الثالثة. وتلعب الولايات المتحدة، الحائزة على الميدالية البرونزية الأولمبية، في المجموعة الثانية مع فرنسا وبريطانيا العظمى وإسبانيا. وستواجه أستراليا، بطلة كأس العالم للسيدات، أيرلندا وفيجي والصين الوافدة الجديدة في المجموعة الأولى.
تواجه كينيا مهمة صعبة في عودتها إلى أعلى مستوى من سباعيات الركبي الدولية، حيث ستواجه أبطال الأولمبياد فرنسا، والفائزين المتكررين في دبي جنوب أفريقيا، وأستراليا في المجموعة (أيه) للرجال.
كان أداء الأرجنتين هو الأكثر تميزاً في منافسات الرجال العام الماضي، وقد أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية مع أيرلندا وبريطانيا العظمى وأوروجواي. ومن المؤكد أن فيجي، الحائزة على الميدالية الفضية الأولمبية الحالية، ستثير حماس الجماهير في مواجهتها مع نيوزيلندا والولايات المتحدة وإسبانيا في المجموعة الثالثة.
يستنسخ نظام المنافسة النموذج الأولمبي، حيث يتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى ربع النهائيات، حيث تقام المباريات بنظام خروج المغلوب.
بعد عام افتتاحي ناجح للاحتفال العالمي المتجدد والمتجدد برياضة سباعيات الركبي، ستتضمن بطولة (أتش أس بي سي أس إن في أس) HSBC SVNS 2025 سبعة أحداث على مدار سبعة أشهر في سبع وجهات عالمية شهيرة.
سيتم لعب ستة أحداث للموسم العادي في دبي وكيب تاون وبيرث وفانكوفر وهونج كونج وسنغافورة لتحديد الفائزين بدوري (أتش أس بي سي أس إن في أس) HSBC SVNS، قبل إقامة بطولة (أتش أس بي سي أس إن في أس) HSBC SVNS العالمية في (حديقة ديجنيتي هيلث الرياضية)Dignity Health Sports Park في لوس أنجلوس، والتي ستستضيف منافسات السباعيات للركبي ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2028.
ستتنافس الفرق الثمانية الأولى في الترتيب بناءً على النقاط التراكمية في السلسلة بعد ستة أحداث في سنغافورة في بطولة العالم "الفائز يأخذ كل شيء"، حيث سيتم تتويج أبطال (أس إن في أس) SVNS للسيدات والرجال.
ستستضيف لوس أنجلوس أيضاً منافسات الملحق المصيري للترقية والهبوط، حيث سينضم الفرق التي تحتل المراتب من التاسع إلى الثاني عشر إلى أفضل أربعة فرق من تحدي سباعيات الركبي العالمي، في صراع لتأمين أماكنهم في دوري (أتش أس بي سي أس إن في أس) HSBC SVNS القادم.