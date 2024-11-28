الركبي: نجوم أولمبية ووجوه جديدة جاهزة لبطولة دبي

ومع تزايد الاهتمام والإثارة برياضة سباعيات الركبي بعد انتهاء الألعاب الأولمبية، يتطلع الملايين من المشجعين الذين تابعوا الألعاب إلى مشاهدة الفائزين بالميداليات الأولمبية في دبي، إلى جانب الوجوه الجديدة التي تسعى لترك بصمتها في الجولة الأولى من حملة (أتش أس بي سي أس في إن أس) HSBC SVNS الجديدة التي طال انتظارها.

وسيسعى أبطال أولمبياد رجال فرنسا إلى الاحتفاظ بلقبهم في بطولة (أس في إن أس) SVNS بعد فوزهم على الأرجنتين الفائزة بدوري (أس في إن أس) SVNS للحصول على لقب الرجال الأول في عام 2024.