"الجليلة" الشريك الخيري الرسمي لموسم سباقات 2025

وأعرب الدكتور عامر الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "إنه لشرف لنا أن نكون الشريك الخيري لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، هذه المؤسسة الرائدة التي تشاركنا التزامنا الراسخ بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. ستتيح لنا هذه الشراكة فرصة عرض برامج رعاية المرضى التي نقدمها على نطاق أوسع، وستوفر دعماً حيوياً لبرامجنا التي تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس. معاً، نطمح إلى تحقيق التغيير الإيجابي ودفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية."