"الجليلة" الشريك الخيري الرسمي لموسم سباقات 2025
تعاونت مؤسسة الجليلة، الذراع الإنساني لهيئة الصحة بدبي، مع منظمة "الإمارات للسيارات والدراجات النارية" لتصبح الشريك الخيري الرسمي لموسم سباقات 2025.
ويجسد هذا التعاون التزام منظمة "الإمارات للسيارات والدراجات النارية" بدعم المجتمع والنهوض برعاية المرضى من خلال تسخير الإمكانات الهائلة للأعمال الخيرية الرياضية.
وعقب مراسم التوقيع في مؤسسة الجليلة، قام وفد من المسؤولين وأبطال السباقات بزيارة لمستشفى الجليلة للأطفال، حيث التقوا بالمرضى الصغار، ورسموا البسمة على وجوههم، وغرسوا فيهم الأمل، واطلعوا على النهج المتميز الذي يعتمده المستشفى في رعاية الأطفال.
وكان من بين أبطال السباقات الذين شاركوا في هذه الزيارة الإنسانية، المتسابق الإماراتي والبطل العالمي محمد البلوشي، الذي حرص على لقاء الأطفال وعائلاتهم.
وتتماشى هذه الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بصحة المجتمع من خلال الرياضة.
وخلال الموسم القادم، ستكرس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية جهودها لجمع التبرعات وتنظيم حملات التوعية دعماً لمهمة مؤسسة الجليلة في تغيير حياة الأفراد من خلال الابتكار الطبي. وستُتاح الفرصة للجماهير والرياضيين والجهات الراعية للمساهمة في مبادرات الرعاية الصحية التي تتماشى مع شعار هيئة الصحة بدبي "المريض أولاً".
ولأول مرة، تنضم مؤسسة الجليلة كشريك خيري رسمي في هذا الحدث الرياضي المميز. وستدعم هذه الشراكة الجديدة سلسلة من مبادرات التوعية وجمع التبرعات على مدار موسم السباقات لعام 2025.
وأعرب الدكتور عامر الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "إنه لشرف لنا أن نكون الشريك الخيري لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، هذه المؤسسة الرائدة التي تشاركنا التزامنا الراسخ بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. ستتيح لنا هذه الشراكة فرصة عرض برامج رعاية المرضى التي نقدمها على نطاق أوسع، وستوفر دعماً حيوياً لبرامجنا التي تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس. معاً، نطمح إلى تحقيق التغيير الإيجابي ودفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية."
وأكد ماهر بدري، الرئيس التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "لرياضة السيارات سحر خاص يجمع الناس ويلهمهم، ومن خلال التعاون مع مؤسسة الجليلة، سنتمكن من توجيه هذه الطاقة نحو دعم برامج الرعاية الصحية المبتكرة. تعكس هذه الشراكة إيماننا الراسخ بقدرة الرياضة على إحداث تغيير هادف وترك بصمة اجتماعية مؤثرة".