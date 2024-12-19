"الجليلة"تجمع التبرعات لأبحاث السرطان بإلهام من بطل كندي

"لذا، من الرائع أن تُقام هذه الفعاليات في دبي بعد أسبوعين فقط من انتهاء تلك البطولة الكبرى. ولكن بدلاً من التنافس على الفوز بمباريات هوكي الجليد، نُريد أن نتكاتف جميعاً للفوز في المعركة الأهم، معركتنا ضدّ السرطان."