الثنائي كرايمر يتصدران بطولة جميرا للجولف بأداء رائع
يتطلع "إيفان كرايمر" إلى عام مثير في بطولة عقارات جميرا للجولف بعد أن تعاون مع ابنه "بايرون" للفوز بأول بطولة جميرا زوجية في الشهر لعام 2025.
وق شهد افتتاح الموسم مشاركة 108 عضواً وضيفاً في ملعب "إيرث" من الطراز العالمي بتنسيق "ستابلفورد" للزوجي المختلط. ومع لعب الرجال من المناطق الخلفية والسيدات من المناطق الأمامية، بدأت البطولة العام بشكل جيد وتنافسي.
برعاية مركز الدماغ والأداء، إحدى شركات موانئ دبي العالمية، شهد الحدث أداءً بارزاً من جانب "كرايمر" ليحصد المركز الأول.
وسجل الثنائي الأب والابن 76 نقطة رائعة في بطولة ستابلفورد بنسبة 95%، وأظهرا عملاً جماعياً رائعاً طوال اليوم. ولم يتعثرا إلا في الحفرة الثالثة عشرة الصعبة، لكن لعبهما الثابت حملهما إلى النصر.
بعد الفوز، قال "إيفان": "لقد لعبت أنا وابني بشكل جيد للغاية اليوم، واستمتعنا كثيراً بملعب "إيرث"".
"يبدو أن العام المقبل سيكون مثيراً للغاية هنا في عقارات جميرا للجولف، ونحن نتطلع إلى فعاليات زوجي جميرا القادمة في عام 2025، والتي يتم الارتقاء بها دائماً بفضل دعم مركز الدماغ والأداء."
كانت المنافسة شديدة، حيث أنهى "نيك هيماس" و"غازي أورنجزيب" الجولة بفارق نقطة واحدة فقط عن منافسيهما، حيث سجلا 75 نقطة. وشهدت جولتهما 14 ضربة "بيردي"، لكن الحفرة الثامنة عشرة بخمس ضربات كانت مكلفة للغاية، مما جعلهما بعيدين عن الفوز بفارق ضئيل.
واحتل "ريتشارد أيبار" و"آلان ماكنمارا" المركز الثالث برصيد 70 نقطة. وقد ترك الثنائي صاحب الضربات المنخفضة بصمته بتسجيله ضربات "بيردي" رائعة في الحفرة الثالثة الصعبة، مما أعطى نتيجتهما دفعة حاسمة.
وزادت الإثارة بفضل العديد من المسابقات التي أقيمت على أرض الملعب، والتي رعاها أيضاً مركز الدماغ والأداء. وفاز "مارتن ستيوارت" بجائزة "أقرب إلى الحفرة" بتسديدة مذهلة هبطت على بعد قدم واحدة من الحفرة في الحفرة السادسة بالثلاث ضربات.
في الحفرة العاشرة، أثار "بيتر مارتينسون" الإعجاب بأقرب إلى الحفرة في اثنين، حيث كاد أن يخرج من الممر وأنهى بفارق 4 بوصات فقط.
وفي الوقت نفسه، حصل "بليك بورتلوك" على جائزة "أقرب إلى الحفرة" التي يقدمها الراعي في الحفرة 17 بالثلاث ضربات، وذلك بفضل ضربة رائعة تركت له فرصة تسجيل نقطة سهلة.
واختتمت الفعالية بحفل توزيع الجوائز في قاعة الحفلات الأنيقة، حيث أعرب "كاميرون ماكويني"، مساعد مدير خدمات الجولف في عقارات جميرا للجولف، عن تقديره قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم، أعضاء النادي، هذه الفعاليات، والتي أصبحت أكثر متعة بفضل العمل الرائع الذي يقوم به مركز الدماغ والأداء، والذي يستحق التقدير على القيمة التي يضيفها إلى هذه الفعاليات الشهرية لمنافسات الزوجي".
النتائج (نقاط ستابلفورد):
"بايرون" + "إيفان كرايمر" – 76
"نيك هيماس" + "غازي أورنجزيب" – 75
"ريتشارد أيبار" + "آلان ماكنمارا" – 70