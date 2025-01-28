الثنائي كرايمر يتصدران بطولة جميرا للجولف بأداء رائع

واختتمت الفعالية بحفل توزيع الجوائز في قاعة الحفلات الأنيقة، حيث أعرب "كاميرون ماكويني"، مساعد مدير خدمات الجولف في عقارات جميرا للجولف، عن تقديره قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم، أعضاء النادي، هذه الفعاليات، والتي أصبحت أكثر متعة بفضل العمل الرائع الذي يقوم به مركز الدماغ والأداء، والذي يستحق التقدير على القيمة التي يضيفها إلى هذه الفعاليات الشهرية لمنافسات الزوجي".