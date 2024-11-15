التحديات والفرص: لماذا يجب دعم الفتيات الإماراتيات في رياضة الجمباز؟

لم تكن حياة لاعبة الجمباز البريطانية "سارة ميرسر" سهلة على الإطلاق. ولدت ميرسر في جنوب أفريقيا، وقضت سنوات طفولتها في الولايات المتحدة حيث أظهرت موهبة في الجمباز الفني.
لكن الانضمام إلى المنتخب الوطني الأمريكي كان تحدياً هائلاً لأنها كانت بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء أولاً.
والخيار الآخر، جنوب أفريقيا (بلد ميلادها)، كانت في خضم عزلة عالمية بسبب نظام الفصل العنصري.
في محاولة يائسة لإظهار مهاراتها في الجمباز الفني على المسرح العالمي، اتجهت ميرسر إلى بريطانيا العظمى.
"في ذلك الوقت لم يكن من الممكن تمثيل جنوب أفريقيا في الرياضات الدولية، لذلك انتهى بي الأمر بتمثيل بريطانيا العظمى لأن جدتي كانت إنجليزية"، تتذكر ميرسر.
تنافس ميرسير مع الفريق البريطاني في بطولتين أوروبيتين وأصبحت بطل الألعاب المدرسية العالمية في سن الخامسة عشرة.
وبعد ذلك في عام 1992، حققت لاعبة الجمباز المولودة في ديربان حلمها الأوليمبي من خلال المنافسة في دورة الألعاب الأوليمبية في برشلونة حيث كانت أعظم لحظة بالنسبة لها هي تبادل المصافحات مع فريق الأحلام (فريق كرة السلة الوطني الأمريكي الذي كان يضم نجوما كبارا مثل مايكل جوردان وماجيك جونسون).
والآن بعد أن أصبحت مقيمة في دبي، تتولى ميرسر منصب المدرب الرئيسي في Wellfit بهدف إنتاج نخبة لاعبي الجمباز الدوليين.
ومع ذلك، تعترف المرأة البالغة من العمر 49 عاماً بأنها تواجه تحديات تتمثل في أن معظم سكان الإمارات العربية المتحدة لا يزالون يسمحون لأطفالهم بممارسة الجمباز فقط كنشاط ترفيهي.
وقالت "في هذا البلد، المستوى ليس كما تتوقع في البلدان الأخرى لأنه 1، لا يوجد اتحاد، و2، يختفي لاعبو الجمباز خلال أشهر الصيف".
"عندما يأخذ لاعب الجمباز إجازة لمدة ثلاثة أشهر، فهذا يعني أنه لا يوجد جمباز على مستوى عالٍ. لا يمكنك حقًا أن تأخذ إجازة لمدة شهر أو شهرين."
لكن مخاوف ميرسر بشأن عدم وجود اتحاد وطني قد تزول قريبا حيث كانت ملك الفارسي، وهي من أشد المشجعات للجمباز وابنتها لمياء طارق مال الله، لاعبة الجمباز الإيقاعي الإماراتية الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة، في مهمة للمساعدة في تشكيل الهيئة الناظمة لهذه الرياضة.
وتقول الفارسي إنها عقدت مع زوجها طارق علي عبدالله مال الله عدة اجتماعات مع مسؤولين رياضيين في الإمارات والسلطات الحكومية لوضع الأساس لإنشاء اتحاد وطني.
وقالت الفارسي: "آمل أن نحصل خلال الشهرين المقبلين على الموافقات من اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية ومن ثم من الاتحاد الدولي للجمباز".
بالنسبة لشخص كرست حياتها للجمباز على أمل رؤية لمياء تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الألعاب الأولمبية، تحدثت الفارسي عن سبب كون الجمباز رياضة صعبة للغاية.
"إنها رياضة مكلفة، مثل ركوب الخيل، وهي رياضة متخصصة. والتفاصيل الفنية لهذه الرياضة عالية للغاية، لذا يجب أن تبدأ في سن مبكرة للغاية. يجب أن تبدأ في ممارستها في سن الثالثة أو الرابعة وتبدأ في الاحتراف، حيث يجب أن يكون الطفل مكرسًا منذ سن مبكرة، ويجب أن تكون الأسرة مكرسة، إنها تتطلب الكثير من العمل"، قالت.
"إنها تتطلب احتياجات محددة للغاية، فلا يمكنك أن تفوت التدريب، بل يتعين عليك التدريب ستة أيام في الأسبوع، وفي بعض الأحيان، سبعة أيام. ولا يستطيع كل طفل أن يمر بهذا.
"لذا فإن الإماراتيين بعد مرور بعض الوقت يستسلمون لسببين - الأول هو أن الأمر صعب للغاية ومؤلم بالنسبة للأطفال، والثاني هو عدم وجود اتحاد".
وتقول الفارسي إن وجود اتحاد وطني سيكون بمثابة دفعة كبيرة لأي طفل يريد أن يسير على خطى ابنتها لمياء البالغة من العمر 13 عامًا، وهي لاعبة جمباز مزينة حصلت على العديد من المراكز على منصة التتويج في المسابقات الدولية.
وقالت الفارسي التي تملك مدرسة الجمباز الإيقاعي الأولمبية للشباب في دبي: "يوجد أكثر من 44 نادياً للجمباز في الإمارات، لكننا بحاجة إلى اتحاد للأطفال الموهوبين لمتابعة حلم تمثيل الدولة في الأحداث الكبرى مثل الألعاب الآسيوية والألعاب الأولمبية".
ولكن حتى مع وجود اتحاد للجمباز، قد تكون هناك عقبات أمام لاعبي الجمباز الشباب في الإمارات العربية المتحدة بسبب المعايير الاجتماعية.
لكن الفارسي تعتقد أنه لا يوجد شيء مستحيل في الرياضة.
وأضافت أن "الجمباز الإيقاعي رياضة مخصصة للنساء فقط، لذا ينبغي على الإماراتيات أن يشعرن براحة أكبر (في إرسال أطفالهن إلى الأندية)".
"لا يتعين عليك التدرب مع الرجال، ولا يتعين عليك التنافس مع الرجال، لذا فمن الأسهل عليك العمل في هذه البيئة. ليس فقط الإماراتيات، بل وأي عربي أو مسلم من دول الخليج، يجب أن ينفتحن.
"كما تعلمون، حتى المملكة العربية السعودية لديها اتحاد للجمباز الآن. لذا إذا كان بإمكان السعودية أن تفعل ذلك، فيمكننا أن نفعل ذلك أيضًا. هذا مصدر إلهام كبير.
"إن دينك سيظل موجودًا بداخلك دائمًا، أي ثقافتك وتراثك الديني. ولكن عندما يتعلق الأمر بالرياضة، فلا يوجد شيء لا يمكنك تحقيقه".
وتتفق ميرسر، التي انتقلت إلى الإمارات قبل عشر سنوات، مع الفارسي.
وقالت ميرسر التي كانت سباحة ماهرة في المدرسة قبل أن تحول تركيزها بالكامل إلى الجمباز: "أعتقد أن هناك جانبًا ثقافيًا أيضًا. لقد أصبحت الرياضة الآن شائعة، ولكن قبل 10 سنوات (في الإمارات العربية المتحدة) لم تكن تُعتبر رياضة حقيقية مثل التنس أو الجولف أو كرة القدم أو السباحة".
"لكنني أعتقد أن عقلية الناس فيما يتعلق بالجمباز كرياضة تتغير الآن (في الإمارات العربية المتحدة). وبالتالي، ترى المزيد والمزيد من الأطفال يشاركون في هذه الرياضة".
وعلى عكس السباحة وكرة الريشة، وهما رياضتان تأهل منهما رياضيون من الإمارات العربية المتحدة إلى الألعاب الأولمبية، فإن رياضة الجمباز لا تزال أمامها طريق طويل لتقطعه.
لكن ميرسر تقول إن الأمر لا يتعلق فقط بإنتاج رياضيين دوليين من النخبة.
"إن رياضة الجمباز مفيدة للجميع، ولا يلزم أن تصبح بطلاً أو أن تكون رقم واحد في اللعبة. المهم هو الاستمتاع بالرياضة لأنها رياضة مفيدة لكل طفل بغض النظر عما إذا كان بإمكانه أن يصبح محترفًا أم لا"، قالت.
"الأمر المهم هو أن الجمباز يمكن أن يمكّن الأطفال ويساعدهم على أن يكونوا جيدين في الرياضات الأخرى. لذلك، أعتقد أنه إذا كنت كوالد تريد أن يمارس طفلك الجمباز، فيرجى تشجيعه ودعمه.
"ولكن لا تضغط ولا تجبر. يجب أن يُمنح الطفل الفرصة لاتباع أي شغف لديه طالما كان هذا شغفه وليس شغف والديه"!