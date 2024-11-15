التحديات والفرص: لماذا يجب دعم الفتيات الإماراتيات في رياضة الجمباز؟

"إنها رياضة مكلفة، مثل ركوب الخيل، وهي رياضة متخصصة. والتفاصيل الفنية لهذه الرياضة عالية للغاية، لذا يجب أن تبدأ في سن مبكرة للغاية. يجب أن تبدأ في ممارستها في سن الثالثة أو الرابعة وتبدأ في الاحتراف، حيث يجب أن يكون الطفل مكرسًا منذ سن مبكرة، ويجب أن تكون الأسرة مكرسة، إنها تتطلب الكثير من العمل"، قالت.