البلوشي وكارلسون يتربعان على عرش السباق في ختام "لي تاب دبي"

شهدت مدينة دبي تظاهرة رياضية استثنائية مع اختتام النسخة الثانية من سباق "لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية" التابع لـ "طواف فرنسا"، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبشراكة استراتيجية مع "شكودا".
ونجح الدراج الإماراتي ماجد البلوشي في انتزاع المركز الأول بلقب "السباق الملحمي" لمسافة 112 كيلومترًا في فئة الرجال، مسجلًا زمنًا قدره 02:36:21 ساعة، بينما توجت الدراجة السويدية كارولينا كارلسون بلقب فئة السيدات بزمن 02:37:52 ساعة، وسط أجواء تنافسية عالمية ومشاركة نخبة من أساطير الرياضة.
واستقطب الحدث، الذي انطلق من "حي دبي للتصميم" مروراً بأبرز معالم الإمارة السياحية كـ "القرية العالمية" ومحمية "المرموم" وصولاً إلى "مدينة إكسبو دبي"، نحو 1,200 درّاج من مختلف الجنسيات والأعمار. وأضفى حضور الأسطورة العالمي بيتر ساغان، بطل العالم ثلاث مرات، والدرّاج المحترف زدينيك شتيبار، زخماً كبيراً على السباق، حيث شارك ساغان المتسابقين في المسارات وقام بتكريم الفائزين، معززاً بذلك مكانة دبي كوجهة دولية مفضلة للفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكد سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، خلال حفل التتويج الذي حضره كبار المسؤولين وممثلي الشركاء، أن نجاح هذه النسخة يجسد المزيج الرائع بين المنافسة الاحترافية والمشاركة المجتمعية. وأشار حارب إلى أن مسار السباق صُمم بعناية ليعرض جماليات دبي المعمارية والطبيعية، مشدداً على دور هذه الفعاليات في ترسيخ ثقافة نمط الحياة الصحي وتماشياً مع "عام الأسرة" عبر إشراك كافة الفئات من المحترفين والهواة وأصحاب الهمم والأطفال.
وفي فئات السباق الأخرى، فرض الفلبيني كرايسلر تادينا سيطرته على "السباق الكلاسيكي" لمسافة 67 كيلومتراً في فئة الرجال، فيما حققت التشيكية ألينا بافلاتوفا المركز الأول للسيدات. كما تضمن المهرجان الرياضي الذي استمر على مدار يومين أنشطة متنوعة في "قرية لي تاب"، شملت سباقات مخصصة للأطفال وتجارب ركوب عائلية، مما عزز من شمولية الحدث الذي سجل مشاركة دولية بلغت 20% من إجمالي المتسابقين.
من جانبه، أعرب بطل السباق ماجد البلوشي عن فخره بهذا الإنجاز وتمثيل دولة الإمارات في حدث يحاكي عراقة "طواف فرنسا"، مشيداً بالأجواء الشتوية المثالية والتنظيم الاحترافي.