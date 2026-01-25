البلوشي وكارلسون يتربعان على عرش السباق في ختام "لي تاب دبي"

وأكد سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، خلال حفل التتويج الذي حضره كبار المسؤولين وممثلي الشركاء، أن نجاح هذه النسخة يجسد المزيج الرائع بين المنافسة الاحترافية والمشاركة المجتمعية. وأشار حارب إلى أن مسار السباق صُمم بعناية ليعرض جماليات دبي المعمارية والطبيعية، مشدداً على دور هذه الفعاليات في ترسيخ ثقافة نمط الحياة الصحي وتماشياً مع "عام الأسرة" عبر إشراك كافة الفئات من المحترفين والهواة وأصحاب الهمم والأطفال.