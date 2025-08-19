الاعلان عن تشكيلة منتخب الهند لكأس آسيا 2025

أعلنت هيئة مراقبة الكريكيت في الهند، الثلاثاء، عن تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة كأس آسيا المرتقبة، والتي من المقرر أن تقام في الإمارات العربية المتحدة.
أصدر مجلس الكريكيت الآسيوي بيانًا يؤكد فيه ملاعب جميع مباريات البطولة. ستُقام البطولة بنظام T20I، بمشاركة ثمانية فرق: خمسة أعضاء كاملي العضوية في المجلس الآسيوي للكريكيت (أفغانستان، بنغلاديش، الهند، باكستان، وسريلانكا)، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، عُمان، وهونغ كونغ.
إليكم تشكيلة البطولة:
سوريا كومار ياداف (ج)
شوبمان جيل (نائب الرئيس)
أبيشيك شارما
تيلاك فارما
هارديك بانديا
شيفام دوبي
أكسار باتيل
جيتيش شارما (WK)
جاسبريت بومراه
أرشديب سينغ
فارون تشاكارافارثي
كولديب ياداف
سانجو سامسون (WK)
هارشيت رانا
رينكو سينغ
وتلعب الهند وباكستان والإمارات وعمان في المجموعة الأولى، بينما تلعب سريلانكا وبنجلاديش وأفغانستان وهونج كونج في المجموعة الثانية.
ورغم أن الهند هي الدولة المضيفة الرسمية للبطولة، فسيتم توفير مكان محايد للفريق المنافس لمدة ثلاث سنوات للمسابقات التي تقام في الهند أو باكستان، وفقا لاتفاقية بين مجلس الكريكيت الهندي ومجلس الكريكيت الباكستاني.