الاعلان عن تشكيلة منتخب الهند لكأس آسيا 2025

أصدر مجلس الكريكيت الآسيوي بيانًا يؤكد فيه ملاعب جميع مباريات البطولة. ستُقام البطولة بنظام T20I، بمشاركة ثمانية فرق: خمسة أعضاء كاملي العضوية في المجلس الآسيوي للكريكيت (أفغانستان، بنغلاديش، الهند، باكستان، وسريلانكا)، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، عُمان، وهونغ كونغ.