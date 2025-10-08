الإمارات وسلطنة عُمان وقطر يستعدون لجولة الحسم في تصفيات كأس العالم

اكتملت الاستعدادات للجولة الرابعة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في الدوحة، حيث سيواجه المنتخب القطري نظيره العُماني في المباراة الأولى للمجموعة الأولى يوم الأربعاء، فيما سيلتقي منتخب قطر بالإمارات يوم الثلاثاء القادم، على أن يختتم المنتخب الإماراتي مشواره في الجولة بمواجهة عُمان في الرابع عشر من أكتوبر الجاري.

وسيحصل المنتخب المتصدر للمجموعة على بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي المجموعة الثانية، تتنافس السعودية والعراق وإندونيسيا على صدارة المجموعة وخطف بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال.

أما صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة، فسيدخلان مرحلة الملحق القاري الشهر المقبل، حيث سيلعب الفائز لاحقاً في الملحق بين القارات في مارس المقبل لتحديد آخر المنتخبات المتأهلة إلى المونديال.

ويأمل المنتخب الإماراتي في العودة إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 36 عاماً، منذ مشاركته الوحيدة في مونديال إيطاليا 1990.

في المقابل، وجّه كارلوس كيروش، مدرب منتخب سلطنة عُمان، انتقادات لقرار إقامة مباريات فريقه في قطر، مشككاً في عدالة جدول المباريات قبل المواجهة المنتظرة بين المنتخبين الخليجيين على استاد جاسم بن حمد في الدوحة يوم الأربعاء.

وقال كيروش، المدير الفني السابق لريال مدريد:

"أنتم تعلمون أن التصفيات تُلعب على أرض قطر، ونحن سنخوض مباراتين خلال أربعة أيام فقط أمام قطر والإمارات، بينما حظي المنتخب القطري بستة أيام راحة. بالنسبة لي، هذا لا يتوافق مع مبدأ اللعب النظيف."

وأضاف كيروش: "لقد عملت في كرة القدم لأكثر من 40 عاماً، وهذا الوضع لا يمكن اعتباره عدلاً. كمدرب عليّ أن أتقبل الأمر، وكذلك لاعبيني، ولكننا أقوياء وسنواصل العمل والتضحية وسنترك الدم والعرق على أرض الملعب.

حتى لو كنت مدرباً لقطر أو السعودية، كنت سأشعر بنفس الشيء. ربما لم أكن سأقول ذلك بصوت عالٍ، لكنني كنت سأشعر بأنه أمر غير منصف. وعندما أغادر أرض المباراة، أريد أن أشعر أن الفوز تحقق بشرف وعدالة."

وتُعد مباراة الأربعاء المواجهة الأولى لكيروش ضد المنتخب القطري منذ إقالته من تدريب المنتخب القطري قبيل انطلاق كأس آسيا في يناير الماضي، وهي البطولة التي تُوج بها المنتخب القطري بقيادة المدرب الإسباني تينتين ماركيز الذي خلف كيروش.

وقال المدرب البرتغالي البالغ من العمر 72 عاماً:

"في رأيي، لو كنت ما زلت مدرباً لقطر، لما كانت ستلعب غداً. كانت ستكون قد ضمنت تأهلها إلى كأس العالم بالفعل."

من جانبه، عبّر محسن الغساني مهاجم منتخب عُمان عن ثقته بقدرة كيروش على قيادة الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى المونديال للمرة الأولى، قائلاً:

"إنه مدرب كبير ويمتلك خبرة واسعة. لقد عمل معنا لمدة ثلاثة أشهر فقط، لكنه قدّم أداءً رائعاً وسيساعدنا للوصول إلى كأس العالم – نأمل ذلك."

وأضاف الغساني: "إنها فرصة مهمة لنا ولبلدي لصناعة التاريخ. نحن مستعدون لهذه المباريات ونؤمن أننا قادرون على تحقيق ذلك."

ويحتل المنتخب العُماني حالياً المرتبة 78 عالمياً، ولم يسبق له التأهل إلى نهائيات كأس العالم، بينما يسعى المنتخب القطري للتأهل من خلال التصفيات للمرة الأولى، بعد مشاركته السابقة في البطولة بصفته مستضيف مونديال 2022.

وقال الغساني أيضاً:

"علينا التركيز والتحلي بالصبر، وأن نقاتل بكل قوة، وأؤكد لكم أننا قادرون على ذلك. جميع زملائي يتمتعون بالثقة، وقد عملنا بجد من أجل هذه الفرصة."

يُذكر أن منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والأردن وأوزبكستان قد حجزت بالفعل بطاقاتها إلى مونديال العام المقبل عن قارة آسيا، فيما تتنافس السعودية والعراق وإندونيسيا على آخر بطاقة متبقية خلال التصفيات المقامة حالياً في جدة. (عن رويترز)