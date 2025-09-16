"الإمارات للفروسية" يدافع عن لقب بطولة العالم للشباب والناشئين

تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز المنافسين في هذه الرياضة، وستسعى للدفاع عن لقبها الفردي وتتطلع إلى المطالبة بشرف الفريق في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين 2025 في بوفتيا، رومانيا، في 20 سبتمبر.
حققت الإمارات العربية المتحدة المركزين الأول والثاني على منصة التتويج في آخر سباق في كاستيلساجرات بفرنسا عام ٢٠٢٣، حيث قاد راشد أحمد الكتبي جواده "هدير" ببراعة إلى الفوز متقدمًا على مواطنه راشد محمد المهيري. وسيمثل فريق الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث خمسة فرسان.
أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، عشية سفر المنتخب إلى رومانيا، أن منتخب الإمارات استعد لبطولة العالم بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال الشيخ راشد: "نحن فخورون للغاية بكل عضو في فريق الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بالفرسان الذين جلبوا الشرف لأمتنا على مر السنين".
إن تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية شرفٌ ومسؤوليةٌ في آنٍ واحد، ولدينا ثقةٌ كاملةٌ بهذا الفريق الاستثنائي لرفع علمنا عالياً بفخرٍ واعتزاز. يحمل فرساننا تطلعات الوطن أجمع، ونحن على ثقةٍ بأنهم سيُسعدوننا مجدداً. إنهم لا يتنافسون من أجل الفوز فحسب، بل بروحٍ تُلهمهم من خلال النزاهة والشغف والروح الرياضية الأصيلة.
وأضاف أحمد راشد الكعبي، المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية ورئيس فريق الإمارات: "ازدهرت رياضة القدرة بفضل رؤية ودعم قيادة دولتنا الرشيدة، مما مكّن فرسان الإمارات من التألق على الصعيدين المحلي والدولي. وتُعد إنجازاتهم دليلاً على موهبتهم الاستثنائية وعزيمتهم في كل منافسة.
تُتيح بطولة العالم الآن فرصةً لعرض نتائج سنواتٍ من التحضير. فريقنا مُستعدٌّ لتحدي المستحيل، ورفع المعايير، وتقديم أداءٍ يُجسّد النزاهة والتميز. نُواجه هذا التحدي بثقةٍ وعزيمةٍ قوية، مُصمّمين على ترك انطباعٍ لا يُنسى.
"إننا نضع ثقتنا في هذا الفريق الاستثنائي ونتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، ونحن على يقين من أنهم سيشرفون البلاد وقيادتها بأداء متميز آخر."
تُنظّم جمعية نادي شاغيا الرياضي بطولة العالم للتحمل للفرسان الشباب والناشئين لعام ٢٠٢٥ في مدينة بوفْتيا، الواقعة على بُعد حوالي ٢٠ كيلومترًا شمال غرب بوخارست. تُعدّ بوفْتيا نقطة انطلاق مثالية للرياضيين الشباب لإظهار مهاراتهم في بطولة العالم للتحمل للفرسان الشباب والناشئين، وهي فعالية أنشأها الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) لتنمية المواهب في الجيل القادم وتقديرها.