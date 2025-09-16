"الإمارات للفروسية" يدافع عن لقب بطولة العالم للشباب والناشئين

حققت الإمارات العربية المتحدة المركزين الأول والثاني على منصة التتويج في آخر سباق في كاستيلساجرات بفرنسا عام ٢٠٢٣، حيث قاد راشد أحمد الكتبي جواده "هدير" ببراعة إلى الفوز متقدمًا على مواطنه راشد محمد المهيري. وسيمثل فريق الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث خمسة فرسان.