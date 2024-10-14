"الإمارات للجولف" يستعد لتحدي كأس"نومورا" في فيتنام

"لم ألعب في فيتنام من قبل، لذا فأنا أتطلع إلى ذلك. بعد بطولة كأس نومورا التي تقام هذا الأسبوع، يتضمن جدول أعمالي اللعب في بطولة كأس الإمارات في العين، ثم بطولة كأس الملك حمد في البحرين، وبطولة دبي هيلز المفتوحة للرجال، وبطولة العرب للرجال في نادي الزوراء للجولف، وأي بطولة أخرى قد تقام في الأسابيع القليلة المقبلة.