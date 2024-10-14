"الإمارات للجولف" يستعد لتحدي كأس"نومورا" في فيتنام
يسعى منتخب الإمارات للجولف بقيادة المدرب الوطني فيصل السرغيني إلى ترك بصمة قوية في بطولة "كأس نومورا الثلاثين" التي تنطلق الثلاثاء على "ملاعب فينبيرل للجولف" في هاي فونج في فيتنام.
ويمثل الإمارات العربية المتحدة واتحاد الإمارات للجولف اللاعبين المخضرمين أحمد سكيك و "جوناثان سيلفراج" و "سام مولان"، حيث يحمل كل منهم خبرة عالمية قيمة إلى المنافسة.
وكأس نومورا، والمعروف أيضاً باسم اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف (APGC)، هو بطولة جولف مرموقة للهواة تقام كل عامين للرجال، وأقيمت لأول مرة في عام 1963. ستشهد نسخة عام 2024 مشاركة 19 دولة تتنافس على مدار أربعة أيام، حيث تساهم أفضل جولتين يومياً في النتيجة الإجمالية للفريق، كما سيتم تتويج بطل فردي.
وسيرافق الفريق الأمين العام لاتحاد الإمارات للجولف خالد مبارك الشامسي الذي علق قائلاً: "قد يكون هذا أحد أقوى الفرق التي أرسلناها إلى كأس نومورا. هؤلاء السادة مستعدون، ونحن متحمسون لرؤية كيف سنلعب ضد بعض الفرق الكبرى في بطولة آسيا والمحيط الهادئ".
تشمل الدول المشاركة أستراليا والصين وتايبيه الصينية وجوام وهونج كونج (الصين) والهند واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ومنغوليا وميانمار ونيوزيلندا وباكستان والفلبين والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والدولة المضيفة فيتنام. للحصول على النتائج المباشرة، تفضل بزيارة: Sgolf Live Score.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة شرسة في ظل سيطرة القوى الكبرى مثل أستراليا، التي فازت بعشرة ألقاب، واليابان، التي فازت بسبعة ألقاب، لكن فريق الإمارات العربية المتحدة حريص على اختبار شجاعته على هذا المسرح الكبير.
وقال عضو الفريق "مولان" لصحيفة خليج تايمز: "أنا ألعب بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي وأعمل على تحسين مهاراتي بجد، لذا دعونا نرى ما سيحدث هذا الأسبوع".
"لم ألعب في فيتنام من قبل، لذا فأنا أتطلع إلى ذلك. بعد بطولة كأس نومورا التي تقام هذا الأسبوع، يتضمن جدول أعمالي اللعب في بطولة كأس الإمارات في العين، ثم بطولة كأس الملك حمد في البحرين، وبطولة دبي هيلز المفتوحة للرجال، وبطولة العرب للرجال في نادي الزوراء للجولف، وأي بطولة أخرى قد تقام في الأسابيع القليلة المقبلة.
"كانت جولتي الأخيرة عبارة عن جولة خالية من أي خطأ بواقع خمسة ضربات تحت المعدل في البطولة الشهرية لعقارات جميرا للجولف - لذا فإن لدي ثقة عالية."
ستقام بطولة كأس نومورا هذا العام في ملعب "نينبيرال للجولف هاي فونج – مارش". ويشتهر ملعب مارش الذي يبلغ طوله 7508 ياردة بأراضيه الطبيعية المشابهة للمستنقعات، وتوجد مخاطر مائية في خمس من أصل ست حفر نهائية، مما يجعل النهاية اختباراً حقيقياً.