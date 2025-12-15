الإمارات تواصل ريادتها في الجوجيتسو بدعم من الخبرات البرازيلية

وفي إطار المشاريع الطموحة التي أطلقتها القيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات لاعبًا رئيسيًا في هذه الرياضة، حيث تستضيف عددًا من البطولات الرفيعة المستوى، فيما يواصل رياضيوها تحقيق الميداليات في كل مشاركة.