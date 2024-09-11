الإمارات: تعزيز ريادتها العالمية للجوجيتسو للمرة الخامسة

يسعى منتخب الإمارات للجوجيتسو إلى الفوز بلقب بطولة العالم للجوجيتسو للمرة الخامسة على التوالي، وذلك خلال استعداداته للنسخة التاسعة والعشرين من الحدث.
وتقام البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو في اليونان في الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.
وستقام بطولة هذا العام بنظام مشترك للبالغين والشباب الصغار، حيث يتنافس الرياضيون الكبار في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر، تليهم فئات تحت 21 عاماً وتحت 18 عاماً وتحت 16 عاماً من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.
ودخل المنتخب الوطني الإماراتي في معسكر تدريبي مكثف في الخامس من سبتمبر الجاري، بمشاركة 37 رياضياً إلى جانب 20 رياضياً من البرازيل، وهو ما سيتيح الفرصة أمام الرياضيين اختبار مهاراتهم أمام منافسين يتبعون أساليب تدريبية مختلفة.
ويتضمن المعسكر ثلاث جلسات يومية، تضم جلستين لممارسة رياضة الجيوجيتسو تركزان على المهارات الفنية والاستراتيجية، بالإضافة إلى جلسة تدريب بدني تهدف إلى تعزيز لياقة اللاعبين لإعدادهم للمنافسات التي تمثل تحدياً أكبر.
وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "يلتزم اتحاد الإمارات للجوجيتسو بتقديم الدعم الشامل للمنتخب الوطني في جميع الفئات، وضمان استعداد الرياضيين بشكل كامل جسدياً وعقلياً للمشاركة في أعرق البطولات على أجندة الجوجيتسو حول القارة والعالم.''
"تعد بطولة العالم للجوجيتسو اختباراً حقيقياً للاعبينا الذين يبذلون كل ما في وسعهم لترك انطباع قوي في المنافسات والأداء الجيد أمام نخبة الرياضيين في العالم وتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية للجوجيتسو.''
"يتمتع المنتخب الوطني بسجل رائع في البطولة، حيث فاز باللقب في النسخ الأربع الماضية، ويدخل المنتخب البطولة بتركيز شديد وعزيمة قوية للدفاع عن لقبه."
وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "ستجمع بطولة اليونان بعضاً من أقوى الفرق، والتي تسعى جميعها إلى تحقيق المراكز الأولى. ويوفر المعسكر التدريبي الذي يشارك فيه فريقنا حالياً بيئة تدريبية شاملة يشرف عليها أفضل المدربين والطاقم الفني، مما يضمن وصول لاعبي فريقنا إلى ذروة الأداء والمستويات المطلوبة من الجاهزية".
وأكد المنهالي أن المعسكر التدريبي يعد مرحلة مهمة في إعداد اللاعبين على كافة المستويات، خاصة في تعزيز اللياقة البدنية وصقل المهارات الفنية، مشيراً إلى أهميته في تعزيز روح الفريق وتحسين الوعي التكتيكي للاعبين، وتمكينهم من تحليل نقاط القوة والضعف لدى لاعبي فريقنا ومنافسيهم.
وفي العام الماضي، تفوقت الإمارات العربية المتحدة على أكثر من 40 فريقاً في البطولة التي أقيمت في أولان باتور بمنغوليا، وحصلت على المركز الأول بـ 14 ميدالية، منها ثماني ذهبيات وأربع فضيات وميداليتان برونزيتان.
كما احتفظ فريق الشباب (تحت 21 عاماً، وتحت 18 عاماً، وتحت 16 عاماً) باللقب للعام الرابع على التوالي في كازاخستان، حيث فاز بـ 46 ميدالية - 15 ذهبية و 12 فضية و 19 برونزية.
أعربت اللاعبة شما الكلباني، التي أحرزت الميدالية الذهبية في وزن 63 كجم العام الماضي، عن ثقتها في تحقيق الفوز مرة أخرى في اليونان.
وقالت الكلباني: "أتطلع للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو والفوز بميدالية ذهبية أخرى. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ركزت على إتقان مهارات جديدة لمفاجأة الخصم".
"لقد قمت أيضاً بمراجعة مقاطع فيديو للمباريات السابقة مع مدربي لتحسين تقنياتي. وسأهدف إلى إنهاء المعارك بسرعة وضمان خضوع الخصم."