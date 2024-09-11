الإمارات: تعزيز ريادتها العالمية للجوجيتسو للمرة الخامسة

وفي العام الماضي، تفوقت الإمارات العربية المتحدة على أكثر من 40 فريقاً في البطولة التي أقيمت في أولان باتور بمنغوليا، وحصلت على المركز الأول بـ 14 ميدالية، منها ثماني ذهبيات وأربع فضيات وميداليتان برونزيتان.