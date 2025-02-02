الإمارات تشارك في 3 فئات بالألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة

وقال هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: إن مشاركة الرياضيين الإماراتيين للمرة الثالثة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية تعود إلى دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تشجع على تمثيل الوطن في الفعاليات الدولية لإلهام الشباب الإماراتي للانخراط في الرياضة وتعزيز مهاراتهم من خلال المنافسة المستمرة، وتعد هذه المشاركة الأكبر من حيث تنوع الرياضات بما في ذلك التزلج المتعرج والتزلج الحر والتزلج على الجليد.