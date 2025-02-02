الإمارات تشارك في 3 فئات بالألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة
من المقرر أن تشارك الإمارات العربية المتحدة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، التي تستضيفها مدينة "هاربين" الصينية خلال الفترة من 7 إلى 14 فبراير المقبل، بمشاركة 1500 رياضي.
وتمثل هذه المشاركة الثالثة للإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية وأكبر مشاركة لها من حيث عدد الألعاب الرياضية منذ مشاركتها الأولى في النسخة السابعة عام 2011 في كازاخستان حيث تنافست الإمارات فقط في رياضة هوكي الجليد.
وشهدت المشاركة الثانية للبلاد في عام 2017 التوسع في لعبتين: هوكي الجليد والتزلج الفني.
وفي هاربين 2024، ستمثل دولة الإمارات العربية المتحدة بسبعة رياضيين - ستة رجال وامرأة واحدة - يتنافسون في ثلاث تخصصات - التزلج المتعرج والتزلج الحر والتزلج على الجليد.
وفي رياضة التزلج المتعرج، سيشارك كل من حسن الفردان وعبدالله البلوشي وأليكس استريدج في منافسات التزلج الحر، فيما سيشارك كل من عبدالله الرشيد وسلطان الكندي في منافسات التزلج على الجليد، فيما ستشارك آمنة المهيري وحميد الأنصاري في منافسات التزلج على الجليد.
وتبدأ بعثة الإمارات مشاركتها في الثامن من فبراير المقبل بمنافسات التزلج المتعرج والتزلج على الجليد.
واختتم منتخب الإمارات للرياضات الشتوية معسكره التدريبي الخارجي المكثف في جورجيا، والذي امتد لستة أيام متتالية بواقع سبع ساعات تدريب يومياً، وركز المعسكر على التطوير الفني والتكيف مع الظروف الجوية المختلفة، والوصول إلى أقصى قدر من الأداء في هذا الحدث القاري المرموق.
وقال هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: إن مشاركة الرياضيين الإماراتيين للمرة الثالثة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية تعود إلى دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تشجع على تمثيل الوطن في الفعاليات الدولية لإلهام الشباب الإماراتي للانخراط في الرياضة وتعزيز مهاراتهم من خلال المنافسة المستمرة، وتعد هذه المشاركة الأكبر من حيث تنوع الرياضات بما في ذلك التزلج المتعرج والتزلج الحر والتزلج على الجليد.
وأضاف أن اللاعبين في كامل جاهزيتهم من الناحية الفنية، حيث خضعوا للتدريبات داخل الدولة وخارجها خلال الأشهر الأخيرة، بهدف المنافسة على أعلى مستوى ورفع علم الإمارات عالياً.
وقال "إن منتخبنا الوطني للرياضات الشتوية يخوض استعداداته النهائية في سكي دبي قبل السفر إلى هاربين. وقد وضعت سكي دبي، باعتبارها أحد أكبر الداعمين لاتحاد الرياضات الشتوية، خطة شراكة طويلة الأمد واتفاقية تعاون يتلقى بموجبها الرياضيون التدريبات ويستضيفون جلسات التدريب ويقيمون المسابقات والبطولات".
"تهدف هذه المبادرة إلى الارتقاء بالرياضة وتوفير كافة الموارد اللازمة لإعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة الدولية والأولمبية، مع التركيز بشكل أساسي على دورة الألعاب الشتوية كورتينا 2026.