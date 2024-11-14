الإمارات ترفع علمها على ارتفاع 3 آلاف متر في جبال الألب

وانطلقت الرحلة الافتتاحية لـ "متزلجو الإمارات" في عام 2013، عندما تم رفع علم الإمارات العربية المتحدة في سولدن في النمسا على ارتفاع 3340 متراً. ومنذ ذلك الحين، نمت هذه المبادرة، مع رحلات إلى قمة ماترهورن في سويسرا وقمة بوكليه في فرنسا.