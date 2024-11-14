الإمارات ترفع علمها على ارتفاع 3 آلاف متر في جبال الألب

سينطلق فريق إماراتي مكون من 12 متزلجاً في رحلة مغامرة إلى قمم جبال "فال تورينس" الثلجية في فرنسا في الثاني من ديسمبر للاحتفال باليوم الوطني. وسيتوجه المتزلجون إلى جبال الألب ويرفعون علم الإمارات العربية المتحدة على ارتفاع يزيد عن 3000 متر فوق مستوى سطح البحر.
جاء ذلك فيما أطلق متزلجو الإمارات مبادرة المواهب الوطنية في التزلج يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، لاكتشاف وتشجيع المتزلجين الإماراتيين.
وقال إبراهيم علي خادم، الشريك والمؤسس لجمعية الإمارات للتزلج أن التحضيرات للرحلة بدأت منذ أكثر من ستة أشهر، وشملت التخطيط الدقيق والحجز والتسويق والتدريب الفني. وأضاف: "سيكون هناك فريق متخصص من المصورين لتصوير هذا الحدث المهم، وتوثيق رحلة هؤلاء الرياضيين الطموحين وهم يواجهون تحديات التزلج على ارتفاعات عالية".
وأكد أن "هذه المبادرة تهدف إلى رعاية المواهب المحلية في رياضة التزلج وتوفير بيئة تدريبية قوية خارج المنحدرات المألوفة في سكي دبي. وقد تم تصميم جلسات التدريب الصارمة لإعداد هؤلاء الرياضيين لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة على المنصات الدولية بأقصى قدر من الجاهزية".
وأشار إلى أن الفريق المختار خضع لتدريبات مكثفة، واصفاً هذه المغامرة بأنها إنجاز رياضي وثقافي يجسد روح التحدي والإبداع لدى الشباب الإماراتي.
تتضمن عملية اختيار المشاركين في مسابقة المواهب الوطنية للتزلج تقييم مهاراتهم في سكي دبي.
وأوضح خادم، الشريك والمؤسس لجمعية الإمارات للتزلج، لصحيفة خليج تايمز : "إن أولئك الذين أظهروا مستوى احترافياً في التزلج تأهلوا للرحلة، بينما ستتاح الفرصة للآخرين للتدريب وتحسين مستواهم". وينصب التركيز بشكل أساسي على البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر؛ ومع ذلك، يمكن أيضاً أخذ المواهب الأصغر سناً في الاعتبار إذا أظهروا الاستعداد والقدرة اللازمتين.
وقال محمد خادم مدير اتحاد المتزلجين الإماراتي: "أطلقنا هذه المبادرة تزامناً مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لتسليط الضوء على تطلعاتنا الوطنية والدور الاستراتيجي للهيئة العامة للرياضة في رعاية المواهب الإماراتية في مختلف الرياضات".
وانطلقت الرحلة الافتتاحية لـ "متزلجو الإمارات" في عام 2013، عندما تم رفع علم الإمارات العربية المتحدة في سولدن في النمسا على ارتفاع 3340 متراً. ومنذ ذلك الحين، نمت هذه المبادرة، مع رحلات إلى قمة ماترهورن في سويسرا وقمة بوكليه في فرنسا.