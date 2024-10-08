الإمارات تدخل عالم البيسبول بفريق وطني جديد

سيتبع فريق البيسبول الوطني الإماراتي قواعد وأنظمة الأهلية الخاصة ببطولة البيسبول العالمية (WBC)، والتي ستتيح تمثيلًا ومشاركة أوسع للمقيمين. بالإضافة إلى مواطني الدولة، تسمح قواعد بطولة البيسبول العالمية للمقيمين الدائمين و/أو اللاعبين المولودين في بلد أو إقليم المنتخب الوطني بالمشاركة في أحداثه الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يحق اللعب أيضاً للاعبين الذين يكون أحد والديهم على الأقل مواطناً في بلد أو إقليم المنتخب الوطني وإن كان متوفى، أو كان أحد والديه مولوداً في بلد أو إقليم المنتخب الوطني.