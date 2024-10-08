الإمارات تدخل عالم البيسبول بفريق وطني جديد

أعلن "بيسبول يونايتد"، أول دوري بيسبول احترافي يركز على منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، عن خطة لتشكيل وتطوير أول فريق بيسبول وطني في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحصل "بيسبول يونايتد" على موافقة رسمية من مجلس الإمارات للكريكيت لإدارة فريق البيسبول الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وإنشاء برنامج تطوير مماثل للبيسبول في الدولة.
مجلس الإمارات للكريكيت هو الهيئة الإدارية لأنشطة رياضات المضرب والكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من المخطط أن يتنافس الفريق الجديد في فعاليات البيسبول الدولية، بدءاً من البطولة الافتتاحية التي تحمل اسم "بيسبول يونايد كلاسيك العربية" المنظمة من قبل "بيسبول يونايتد" وستقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2024 في ملعب بيسبول يونايتد الجديد في دبي.
وقدم "بيسبول يونايتد" خطة الفريق والبرنامج إلى مجلس الإمارات للكريكيت كجزء من استراتيجيته للتنمية المجتمعية.
ويؤكد منح الموافقة لـ "بيسبول يونايتد" على مكانتها من حيث المعرفة المهنية والخبرة والسمعة الطيبة باعتبارها منظمة بيسبول دولية تحظى بالاحترام، وتمكنها من الإشراف على اختيار اللاعبين وتطويرهم ومشاركة الفريق في مسابقات البيسبول في جميع أنحاء العالم.
وقال "كاش شيخ"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في "بيسبول يونايتد": "بفضل رؤية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، والدعم المستمر من نائب الرئيس خالد الزرعوني والأمين العام مبشر عثماني، تمكنا من تحقيق إنجاز مهم آخر للبيسبول في هذه المنطقة".
"بينما يهدف دورينا الاحترافي إلى إنشاء أعلى معيار للبيسبول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، فإننا نرى أن أقوى نهج لتنمية اللعبة هي من خلال تطوير وتعزيز برامج المنتخبات الوطنية في المنطقة. لقد دعمنا العديد من الفرق الوطنية في العديد من البلدان على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك الهند وباكستان وسريلانكا ونيبال، والآن نحن ممتنون جداً لإنشاء برنامج جديد هنا في مقرنا الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة."
سيتنافس الفريق الجديد الآن مع باكستان والهند والمملكة العربية السعودية وخمس دول أخرى في بطولة البيسبول العربية الكلاسيكية التي تنظمها "بيسبول يونايتد". وستشارك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بفرق البيسبول الوطنية لأول مرة، وستكون هي أكبر بطولة وطنية للبيسبول في تاريخ المنطقة، حيث ستقام جميع المباريات في ملعب البيسبول الجديد التاريخي التابع لشركة "بيسبول يونايتد" في مجمع "ذا سيفنز" الرياضي والترفيهي.
سيتبع فريق البيسبول الوطني الإماراتي قواعد وأنظمة الأهلية الخاصة ببطولة البيسبول العالمية (WBC)، والتي ستتيح تمثيلًا ومشاركة أوسع للمقيمين. بالإضافة إلى مواطني الدولة، تسمح قواعد بطولة البيسبول العالمية للمقيمين الدائمين و/أو اللاعبين المولودين في بلد أو إقليم المنتخب الوطني بالمشاركة في أحداثه الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يحق اللعب أيضاً للاعبين الذين يكون أحد والديهم على الأقل مواطناً في بلد أو إقليم المنتخب الوطني وإن كان متوفى، أو كان أحد والديه مولوداً في بلد أو إقليم المنتخب الوطني.
يبلغ عدد سكان الإمارات العربية المتحدة 11 مليون نسمة، 90% منهم وافدون. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الإمارات العربية المتحدة بأحد أكثر التركيبات السكانية تنوعاً في العالم، حيث يعيش في الدولة أكثر من 200 جنسية. ووفقاً لشركة الأبحاث العالمية "يو جوف" (YouGov)، يوجد ما يقرب من 800 ألف من مشجعي البيسبول في الإمارات العربية المتحدة.