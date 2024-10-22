الإمارات: تخريج أول دفعة في حماية المساحات الخضراء

وضمن الدورة التعزيزية، كان على جميع الطلاب أيضاً تقديم عرض حول موضوعين من اختيارهم، وقد تم تقييمهما من قبل لجنة مكونة من خمسة أفراد - "جوردان فيرويذر" (مدير مجموعة الزراعة في إعمار العقارية - دبي)، "ماثيو بيري" (مشرف ملعب الجولف، نادي الإمارات للجولف)، "هاري ويلز" (مشرف ملعب الجولف، نادي دبي كريك للجولف واليخوت) وخريجي دورة شهادة الحفاظ على البيئة "براد تشنغ" (المشرف، نادي الضنا للجولف) و"باتريك سامونتي" (مساعد مشرف الملعب في الموج للجولف عمان).