الإمارات: تخريج أول دفعة في حماية المساحات الخضراء
تخرجت رسمياً أول دفعة من طلاب دورة الحفاظ على المساحات الخضراء (CIG) التابعة لاتحاد صناعة الجولف الآسيوي (AGIF) في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل إنجازاً مهماً في صناعة الجولف في المنطقة.
وكان "فرانسيس رودريجيز" من جميرا جولف إستيتس هو من تصدر دفعته في الإمارات العربية المتحدة، يليه "جلين كانوناسو" من نادي مونتجمري للجولف في دبي، الذي حصل على المركز الثاني. وتقاسم "ميغيل موريلو" من نادي خور دبي للجولف واليخوت و "جاي كاستيليجوس" من نادي البادية للجولف المركز الثالث.
وجاء حفل التخرج بعد سلسلة شاملة من الدورات التدريبية، بدأت بدورة تمهيدية في نادي مونتجمري للجولف في أواخر العام الماضي، ودورة متقدمة في نادي الإمارات للجولف في أبريل، واختتمت بدورة تعزيزية أقيمت في نادي خور دبي للجولف واليخوت الأسبوع الماضي.
وأعرب "ريتشارد والني"، رئيس لجنة دورة الحفاظ على المساحات الخضراء التابعة لاتحاد صناعة الجولف الآسيوي، عن تهانيه لجميع الخريجين، قائلاً: "تهانينا لجميع أولئك الذين اجتازوا دورة الحفاظ على المساحات الخضراء الأولى لدينا في الإمارات العربية المتحدة بنجاح باهر".
"لقد كان من المشجع أن نشهد بشكل مباشر التعطش للمعرفة من طرف المشرفين وحراس المساحات الخضراء في هذا الجزء من العالم."
وأضاف "والني": "نتوجه بالشكر الخاص إلى نادي خور دبي للجولف واليخوت ومدير الملعب "هاري ويلز" لاستضافتنا ودعمنا بكل الطرق الممكنة".
شارك في الدورة التعزيزية 14 طالباً، من بينهم 12 طالباً من مختلف أندية الجولف في الإمارات العربية المتحدة، وواحد من نادي رياضي محلي، وآخر من نادي جولف في عُمان. وللتخرج، أكمل الطلاب بنجاح خمسة اختبارات عملية تشمل مجالات مختلفة مثل تحديد العشب، والتعرف على العيوب والأعشاب الضارة، وملمس التربة، واختبار الأداء.
وكان عليهم أيضاً إكمال اختبارات كتابية في مجالات علم النباتات العشبية، وإدارة السطح، وإدارة منطقة الجذر، وإدارة الآفات والأمراض.
وضمن الدورة التعزيزية، كان على جميع الطلاب أيضاً تقديم عرض حول موضوعين من اختيارهم، وقد تم تقييمهما من قبل لجنة مكونة من خمسة أفراد - "جوردان فيرويذر" (مدير مجموعة الزراعة في إعمار العقارية - دبي)، "ماثيو بيري" (مشرف ملعب الجولف، نادي الإمارات للجولف)، "هاري ويلز" (مشرف ملعب الجولف، نادي دبي كريك للجولف واليخوت) وخريجي دورة شهادة الحفاظ على البيئة "براد تشنغ" (المشرف، نادي الضنا للجولف) و"باتريك سامونتي" (مساعد مشرف الملعب في الموج للجولف عمان).
وعندما تم إطلاق دورة الحفاظ على المساحات الخضراء، تم دمج العروض ضمن الدورة كأحد المعايير الرئيسية للتقييم حيث يتم تقييم الطلاب من حيث القدرة على التحدث بثقة أمام الآخرين ومشاركة معارفهم.
تم منح جميع الطلاب الـ 14 شهادة إكمال حيث ارتفع العدد الإجمالي للخريجين إلى 94.
واحتل "فرانسيس رودريجيز" من "جميرا جولف إستيتس" المركز الأول في الإمارات العربية المتحدة، وجاء "جلين كانوناسو" من "نادي مونتجمري للجولف، دبي" في المركز الثاني و "ميغيل موريلو" من "نادي خور دبي للجولف واليخوت" و "جاي كاستيليجوس" من "نادي البادية للجولف" في المركز الثالث.
وقد حاز الطلاب الأربعة الأوائل على التميز في الحصول على أكثر من 90% في جميع المجالات في التقييم العملي والكتابي والعروض الشفهية.
وشكر منسق برنامج دورة الحفاظ على المساحات الخضراء التابعة لاتحاد صناعة الجولف الآسيوي "بي كيه اونج" و "تارا ماكليود" من معهد العشب الرياضي النيوزيلندي (NZSTI)، "فيرويذر" و "بيري" و "ويلز" على دعمهم القوي للبرنامج والطلاب.
وأشاروا إلى التقدم الذي أحرزه الطلاب، حيث قضى بعضهم الصيف بأكمله في تجديد ملاعب الجولف أو إصلاح الملاعب المتأثرة بعواصف دبي الغير مسبوقة في أبريل الماضي وما زالوا يكملون اختبارات الدورة عبر الإنترنت قبل أن يصبحوا مؤهلين لحضور الدورة التعزيزية.
وقال "فيرويذر"، الذي قام بتوجيه ثلاثة طلاب في البرنامج، إن أهم ما تعلمه هو مدى الثقة التي اكتسبها الطلاب للقيام بعملهم الآن.
وقال إنهم كانوا قادرين دائماً على أداء وظائفهم، لكنهم كانوا يفتقرون إلى التدريب الرسمي - وهي الفجوة التي يسدها برنامج دورة الحفاظ على المساحات الخضراء.