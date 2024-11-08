الإمارات تحذر من الترويج لأنشطة رياضية غير مرخصة
قالت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة، إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تروج أو تنشر معلومات كاذبة عن الأنشطة الرياضية في الدولة.
وأصدرت وزارة الرياضة التحذير بعد أن تبين أن بعض الجهات "أعلنت" عن تأسيس اتحادات رياضية معينة دون اتباع الإجراءات القانونية ودون الحصول على الموافقات اللازمة، بحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وقالت الوزارة إن الراغبين في إنشاء أندية أو اتحادات رياضية ملزمون باستيفاء المتطلبات واتباع كافة البروتوكولات المنصوص عليها في قانون الرياضة واللوائح الأخرى ذات الصلة.
وقالت الوزارة إن "تجاوز الإجراءات... من شأنه أن يعرض الأفراد والهيئات للمساءلة القانونية".
ودعت الهيئة أيضاً إلى توخي الدقة في نشر الأخبار الرياضية والتأكد من مصداقية المصادر لتجنب نشر أي معلومات قد تضر بمصالح الرياضة والمجتمع الرياضي في الدولة.
(مدخلات من WAM)