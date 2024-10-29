الإمارات تتأهب لخوض بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف للهواة في فيتنام
من المقرر أن يترك وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الجنرال عبدالله الهاشمي، بصمة مهمة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف للهواة 2024 التي تقام على ملعب "فينبيرل" للجولف هاي فونج في فيتنام غداً
وينضم إلى الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف أعضاء الفريق سعيد مالك، ووليد العطار، وسالم دسمال، ومحمد درويش.
وسيمثل اللاعبان معاً دولة الإمارات العربية المتحدة بكل فخر في هذه البطولة المرموقة التي تم الاعتراف بها منذ انطلاقها في عام 2006 باعتبارها الحدث الأول للفرق والأفراد للاعبي الجولف من الذكور الكبار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتستضيفها جمعية الجولف في فيتنام (VGA).
وقال الهاشمي "من المهم بالنسبة لنا أن نمثل بلدنا ونظهر للعالم أن لدينا تمثيلًا على جميع المستويات والأعمار".
"ونتطلع إلى مواصلة دعم والمشاركة في العديد من الأحداث الأخرى التي تظهر التزامنا بتطوير الرياضة في بلدنا."
سيتنافس المشاركون في أحداث فردية وجماعية، حيث سيحصل البطل الفردي على مكان في بطولة R&A للهواة الكبار في عام 2025.
تتضمن فئة الرجال أقسامًا مختلفة بأقصى حد للإعاقة: المجموعة أ (55-59 سنة) - 13.3؛ المجموعة ب (60-64 سنة) - 14.2؛ المجموعة ج (65-69 سنة) - 15.9؛ المجموعة د (70 سنة وما فوق) - لا يوجد حد للإعاقة.
استقطبت بطولة APGC للهواة الكبار لعام 2024 أكثر من 100 لاعب غولف من دول وأقاليم من بين 47 عضوًا في APGC، بما في ذلك الصين وهونج كونج والهند واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا وتايوان وتايلاند والمضيفين فيتنام والإمارات العربية المتحدة،
لكي يكون اللاعبون مؤهلين، يجب أن يصلوا إلى عيد ميلادهم الخامس والخمسين بحلول الأول من نوفمبر 2024.