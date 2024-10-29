الإمارات تتأهب لخوض بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف للهواة في فيتنام

من المقرر أن يترك وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الجنرال عبدالله الهاشمي، بصمة مهمة في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف للهواة 2024 التي تقام على ملعب "فينبيرل" للجولف هاي فونج في فيتنام غداً

وينضم إلى الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف أعضاء الفريق سعيد مالك، ووليد العطار، وسالم دسمال، ومحمد درويش.