الإمارات تتألق في بطولة ثلاثية الكريكيت وتطمح لكأس العالم 2026

أثناء مواجهة فريق سريلانكا ذو الخبرة الكبيرة في نصف نهائي التصفيات العالمية لكأس العالم للسيدات T20 2024، كانت الإمارات، التي تطارد هدف 150، في وضع مسيطر عند 104 مقابل اثنين في الجولة 15 فقط لتواجه انهياراً كبيراً، وانتهى بها الأمر بخسارة بفارق 15 جولة في هزيمة مؤلمة.

وكان الفوز في الدور نصف النهائي سيضمن لهم مكاناً في كأس العالم T20 2024، الذي ستستضيفه الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 3 أكتوبر.