الإمارات تتألق في بطولة ثلاثية الكريكيت وتطمح لكأس العالم 2026

لم يمض سوى أربعة أشهر منذ اقتربت الإمارات من تحقيق أكبر مفاجأة في تاريخ لعبة الكريكيت النسائية.
أثناء مواجهة فريق سريلانكا ذو الخبرة الكبيرة في نصف نهائي التصفيات العالمية لكأس العالم للسيدات T20 2024، كانت الإمارات، التي تطارد هدف 150، في وضع مسيطر عند 104 مقابل اثنين في الجولة 15 فقط لتواجه انهياراً كبيراً، وانتهى بها الأمر بخسارة بفارق 15 جولة في هزيمة مؤلمة.
وكان الفوز في الدور نصف النهائي سيضمن لهم مكاناً في كأس العالم T20 2024، الذي ستستضيفه الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 3 أكتوبر.
وكان الاحتكاك بأكبر نجوم العالم في الحدث العالمي الكبير الإنجاز الأعظم لبلد لم يكن لديه حتى نظام للكريكيت النسائي حتى قبل 15 عاماً.
لكن لاعبات كريكيت الإمارات النشيطات وضعن تلك الهزيمة المؤلمة خلفهن بفوز لا ينسى الأسبوع الماضي في سلسلة ثلاثية ضد زيمبابوي وناميبيا، وكلاهما فريقان أعلى تصنيفاً.
فاز فريق "إيشا أوزا" بخمس مباريات من أصل ست في البطولة في وندوك ليحصد على أكبر لقب في تاريخه.
واعترفت "ثيرثا ساتيش"، حاملة المضرب التي سجلت 245 نقطة في ست مباريات، بأن آلام الهزيمة أمام سريلانكا لن تندمل أبداً. لكنها ساعدت الفتيات على إيجاد هدف جديد في طريقهن نحو التميز في لعبة الكريكيت.
وقالت ساتيش لصحيفة خليج تايمز يوم الاثنين: "سيظل الألم (نتيجة لخسارة نصف نهائي التصفيات العالمية أمام سريلانكا) موجوداً دائماً، لكنني أعتقد أن هذا الألم أرشدنا حول كيفية لعبنا للكريكيت وكيف نريد أن نمضي قدماً في لعبتنا".
"كما قلت، لا يمكن محو الألم أبداً، ولكن يمكن توجيهه ليكون شيئاً مفيداً في تطوير لعبنا."
وقالت القائدة إيشا، التي سجلت 209 أشواط وحصلت على ثمانية ويكيتات في البطولة بفضل كرتها الدوارة، إن الفريق عازم على الفوز على الفريقين الأكثر خبرة في البطولة.
وقالت "كانت سلسلة رائعة بالنسبة لنا، في المرة الأخيرة لعبنا بطولة في ناميبيا، لكننا لم نتمكن من الوصول إلى النهائي. هذه المرة فزنا بالبطولة بعد الفوز بخمس مباريات من أصل ست، لذا أشعر الآن بأنني في حالة رائعة".
وأضافت: "في جانب حاملة المضرب، كانت هناك ثيرثا، والطريقة التي بدأت بها جولتها، والطريقة التي وضعت بها الضغط على الرامية المنافسة طوال البطولة، إنه شيء كنا نتطلع إلى القيام به لفترة طويلة وأخيراً آتى ثماره الآن."
"قامت الراميات من فريقنا بعمل مذهل أيضاً، وخاصة بسبب الطريقة التي لعبن بها. أعتقد أن الفريق بأكمله لعب وكأنه فريق بطل، لقد دخلنا المباراة ونحن نريد الفوز بشدة وقد نجحنا في تحقيق ذلك".
حققت الإمارات العربية المتحدة بداية رائعة في البطولة بفوزها على المضيف ناميبيا بسبعة ويكيتات في المباراة الأولى يوم 6 سبتمبر.
وقد تعرض الفريق لنكسة واحدة في المباراة الثانية عندما خسر أمام زيمبابوي بثلاثة ويكيتات في مباراة مثيرة منخفضة التهديف في الشوط الأخير.
ومنذ ذلك الحين، أصبح من الصعب إيقاف فريق الإمارات، حيث سجل أربعة انتصارات متتالية ليحصل على اللقب، وهو الأول له في بطولة تضم منافسين أعلى تصنيفاً.
وقال المدرب الرئيسي أحمد رضا: "كانت سلسلة صعبة حيث وصلت معظم المباريات إلى خط النهاية وأظهرنا الكثير مما لدينا في اللحظات الحاسمة".
"إن الفوز خارج أرضنا في ظروف مختلفة يعد أمراً مميزاً دائماً، والفوز على أحد الأعضاء في طريقنا إلى رفع الكأس كان بمثابة شهادة على العمل الجهيد للاعباتنا".
يركز لاعب الكريكيت الأيسر السابق أحمد رضا الذي تأهل تحت قيادته منتخب الإمارات للرجال إلى كأس العالم T20 2022 في أستراليا، أنظاره الآن على البطولة الكبرى بصفته المدرب الرئيسي لفريق السيدات.
وقال "نريد أن نطبق أسلوب لعب في الكريكيت حيث لا يُعرف الخوف ونواجه اللعبة وجهاً لوجه".
"إنها مجرد بداية، هذا الفريق متعطش ويريد اصطياد فرق أكبر، وهدفنا الرئيسي هو التأهل لكأس العالم T20 2026."
أكدت ساتيش على كلمات مدربها.
وقالت "ستكون كل بطولة مختلفة. ما يمكننا فعله هو أن نصبح أقوى ونلعب بالطريقة التي نريدها في كل مباراة".
"كأس العالم (2026) هو هدفنا، ولكن لدينا أيضاً تصفيات كأس آسيا، لذلك نريد أن نواجه الأمر بخوض مباراة تلو الأخرى".