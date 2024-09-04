الإمارات تبدأ مشوار تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة قطر

وتملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة لكأس العالم المقبلة لكرة القدم والتي من المقرر أن يشارك فيها 48 فريقاً.

وتم تقسيم 18 فريقاً إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تضم ستة فرق في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

وقع منتخب الامارات في المجموعة الى جانب كل من قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.