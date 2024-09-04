الإمارات تبدأ مشوار تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة قطر

يأمل منتخب الامارات في إنهاء انتظار دام ثلاثة عقود من أجل الظهور في كأس العالم، وستبدأ الإمارات العربية المتحدة حملتها الحاسمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنسخة 2026 من الحدث العالمي الكبير ضد قطر يوم غدٍ الخميس.
وتملك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة لكأس العالم المقبلة لكرة القدم والتي من المقرر أن يشارك فيها 48 فريقاً.
وتم تقسيم 18 فريقاً إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تضم ستة فرق في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية.
وقع منتخب الامارات في المجموعة الى جانب كل من قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.
وتتنافس منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت في المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات أستراليا واليابان والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ثم يتنافس الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة في الدور الرابع من التصفيات الذي يضم ستة فرق.
سيتم تقسيم الفرق الستة في الدور الرابع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة فرق. وسيحصل الفائزون في كل مجموعة على البطاقتين المباشرتين لكأس العالم، بينما سيلعب الفريقان الوصيفان مبارة فاصلة.
ويتأهل الفائز في مباراة الملحق الآسيوي إلى بطولة فاصلة بين الاتحادات القارية تضم خمسة فرق أخرى من أجل البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم.
بعد أن فشلت بصعوبة في التأهل لكأس العالم 2022 بعد خسارتها أمام أستراليا في جولة فاصلة معقدة، ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى احتلال أحد المركزين الأولين للتأهل المباشر هذه المرة في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية.
ولتحقيق ذلك، يتعين على الإمارات أن تبدأ مشوارها في التصفيات بشكل مثالي بمواجهة قطر، بطلة آسيا مرتين، في الدوحة يوم الخميس.
خيبة أمل عام 2022 أشعلت حماس فريق باولو بينتو، الذي نجح في الوصول بسهولة إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية قبل مباراتين من نهاية التصفيات.
ومع ذلك لم يحقق المنتخب الاماراتي أي انتصار على قطر منذ فوزه بنتيجة 4-1 في كأس آسيا 2015 لكن بينتو يثق في أن فريقه يمتلك القدرة الكافية لإنهاء هذا الانتظار الطويل.
ويخوض منتخب الإمارات مباراته الثانية في الدور الثالث على استاد هزاع بن زايد في العين أمام إيران يوم 10 سبتمبر المقبل.
من ناحية أخرى، يسعى المنتخب القطري إلى مواصلة نتائجه الإيجابية عندما يواجه الإمارات على ملعب أحمد بن علي يوم الخميس.
وواصلت قطر انتصارها في كأس آسيا 2023 بالتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات قبل مباراتين من نهاية التصفيات، لتتوجه إلى مباراتها الافتتاحية في المجموعة الأولى ضد الإمارات بعد سلسلة من 11 مباراة دون هزيمة.
ويشهد الفريق المضيف عودة اللاعبين الأساسيين أكرم عفيف و المعز علي زين العابدين إلى اللعب، بعد أن قرر المدرب الرئيسي ماركيز لوبيز بإراحة عدد من النجوم خلال المباراتين الأخيرتين في الدور الثاني ضد أفغانستان والهند.
وتسعى قطر للتأهل إلى البطولة العالمية بجدارة بعد مشاركتها لأول مرة كمضيف لنسخة 2022، ولن تفتقر للثقة في ظل تواجد علي، الذي تصدر قائمة الهدافين بسبعة أهداف إلى جانب سون هيونغ مين من كوريا الجنوبية في الجولة الثانية، وعفيف، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي لكأس آسيا. يُعتبر كل من علي وعفيف شخصيات رئيسية في مشوارهم التأهيلي.