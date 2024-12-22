الإمارات بطلة الخليج للكريكت T20I عقب انتصارها على الكويت
تغلبت الإمارات العربية المتحدة على الكويت بهدفين في نهائي مثير لتحصد لقب بطولة الخليج للكريكت T20I في دبي مساء السبت.
في مباراة منخفضة التهديف، نجح الفريق المضيف في تسجيل 153 نقطة فقط من أصل 9 في 20 جولة، حيث كان اللاعب الافتتاحي تانيش سوري هو الهداف برصيد 34 نقطة.
حقق كل من أليشان شرفو وراهول تشوبرا 28 نقطة بينما كان آصف خان مذنبًا أيضًا بعدم تغيير بدايته.
بالنسبة للكويت، حصل ياسين باتيل وسيد منيب على ثلاثة ويكيتات لكل منهما بينما حصل ميت بهسكار على ويكيتين.
وفي الرد، جاءت الضربة الرائعة من ميت بهسكار (72 من 54 كرة) لتبقي الكويت في سباق الفوز حتى الجولة الأخيرة التي احتاجوا فيها إلى سبع نقاط مع وجود ويكيتين في متناول اليد.
لكن محمد جواد الله (2/28) لاعب الإمارات العربية المتحدة قدم أداءً رائعًا في الجولة الأخيرة، حيث تفوق على بهسكار ومحمد شفيق في الكرات المتتالية ليحقق فوزًا شهيرًا لأصحاب الأرض.
تم اختيار جواد الله كأفضل لاعب في المباراة النهائية.
حصل كل من علي ناصر وسيمرانجيت كانج على ويكيتين لصالح الإمارات العربية المتحدة.
وفي وقت سابق، أنهى منتخب الإمارات مرحلة المجموعات في البطولة التي تضم ستة فرق في الصدارة بأربعة انتصارات من أصل خمس مباريات.
تأهل الفريقان الأول والثاني إلى المباراة النهائية، حيث احتل الكويت المركز الثاني في مرحلة الدوري.