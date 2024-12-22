الإمارات بطلة الخليج للكريكت T20I عقب انتصارها على الكويت

وفي الرد، جاءت الضربة الرائعة من ميت بهسكار (72 من 54 كرة) لتبقي الكويت في سباق الفوز حتى الجولة الأخيرة التي احتاجوا فيها إلى سبع نقاط مع وجود ويكيتين في متناول اليد.