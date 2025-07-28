الإمارات: الهند وباكستان في 14 سبتمبر بكأس آسيا

سيتواجه منتخبا الهند وباكستان في بطولة كأس آسيا T20 لهذا العام في 14 سبتمبر ضمن دور المجموعات. وأعلن محسن نقفي، رئيس مجلس الكريكيت الآسيوي (ACC)، عن جدول البطولة، التي ستُقام في الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر.
وكشف عن الجدول بعد وقت قصير من إعلانه عن مواعيد البطولة والتأكد من الدولة المضيفة، منهيا بذلك التكهنات بشأن إمكانية استضافة الإمارات للبطولة مرة أخرى.
قال نقفي في تصريح لـ X: "يسعدني تأكيد مواعيد بطولة كأس آسيا للرجال 2025 في الإمارات العربية المتحدة. ستقام البطولة المرموقة في الفترة من 9 إلى 28 سبتمبر".
ثم كشف عن جدول المباريات كاملاً، مؤكداً أن الهند وباكستان ستواجهان بعضهما البعض على أرض الملعب في 14 سبتمبر/أيلول ضمن مباريات دور المجموعات. وكانت هناك تكهنات حول مواجهة بين الهند وباكستان في كأس آسيا بسبب التوترات بين البلدين الجارين.
تُعدّ مباريات الهند وباكستان من أكثر الرياضات ربحًا، ويتابعها المشجعون في جميع أنحاء عالم الكريكيت بكل حماسة عندما يتواجه الخصمان اللدودان على أرض الملعب. إليكم جدول المباريات:
ولم تلتقي الهند وباكستان على أرض أي من الجانبين في سلسلة مباريات ثنائية منذ عام 2012، وتلعبان ضد بعضهما البعض فقط في البطولات الدولية على أرض محايدة كجزء من اتفاق تسوية.
وتدهورت العلاقات المتوترة بالفعل إلى الأسوأ هذا العام عندما خاضت الدولتان النوويتان المتنافستان صراعا مكثفا استمر أربعة أيام في مايو/أيار، وهو أسوأ مواجهة بينهما منذ عقود.
رفضت الهند مؤخرا اللعب ضد باكستان في بطولة العالم للأساطير، لذا كان من الطبيعي أن يتكهن المشجعون بمصير المواجهة بين الهند وباكستان في كأس آسيا.
وذكرت التقارير أن قرار تنظيم البطولة في الإمارات العربية المتحدة جاء بعد اجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد في دكا يوم الخميس.
في البداية، قرر مجلس إدارة الكريكيت في الهند (BCCI) عدم حضور اجتماع دكا في ظل التوترات الدبلوماسية المستمرة بين الهند وباكستان. لكن نائب رئيس مجلس إدارة الكريكيت في الهند، راجيف شوكلا، حضر الاجتماع افتراضيًا.
وضعت تصريحات نقفي حدا أخيرا للتكهنات حول الدولة المضيفة والمباراة المحتملة بين الهند وباكستان.
تُعدّ مباراة الكريكيت بين الهند وباكستان من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدةً في العالم. فهي من أكثر الرياضات ربحًا، ويتابع المشجعون في جميع أنحاء العالم كل كرة يتواجه فيها الخصمان اللدودان على أرض الملعب.