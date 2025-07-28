الإمارات: الهند وباكستان في 14 سبتمبر بكأس آسيا

ثم كشف عن جدول المباريات كاملاً، مؤكداً أن الهند وباكستان ستواجهان بعضهما البعض على أرض الملعب في 14 سبتمبر/أيلول ضمن مباريات دور المجموعات. وكانت هناك تكهنات حول مواجهة بين الهند وباكستان في كأس آسيا بسبب التوترات بين البلدين الجارين.