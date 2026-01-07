الإمارات: "الشراع الدولية" تفتح أبواب التميز العالمي لقفز الحواجز

يمتد برنامج 2026 على مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك CSI4-W, CSI2، CSI للخيول الشابة، CSI تحت 25، CSI للناشئين، CSI للأطفال، وCSI للهواة**، مما يعرض مسارًا واضحًا من مسابقات تطوير الشباب إلى رياضة النخبة. يعزز هذا الهيكل التزام الحدث بدعم المواهب الفروسية في كل مرحلة، من الفرسان الناشئين إلى الأبطال العالميين.