الإمارات: "الشراع الدولية" تفتح أبواب التميز العالمي لقفز الحواجز

تزدهر رياضة الفروسية في جميع أنحاء الإمارات، ويأخذ قفز الحواجز في أبوظبي مركز الصدارة مع عودة بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز في نسختها التاسعة من 20 إلى 25 يناير 2026. تحت الرئاسة الفخرية لسمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، يبدأ الحدث فصلًا جديدًا مع انتقاله إلى منتجع الفرسان الدولي الرياضي، أحد أبرز الأماكن في العاصمة للمنافسات الفروسية العالمية.
معترف بها كواحدة من أبرز أحداث قفز الحواجز الدولية في المنطقة، ستستضيف بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز أكثر من 350 حصانًا و150 فارسًا من أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما.
على مدار ستة أيام من المنافسة، سيتنافس المشاركون على جائزة مالية مجمعة تتجاوز 700,000 يورو، وتبلغ ذروتها في الجائزة الكبرى لبطولة الشراع لونجين CSI4-W FEI كأس العالم™، وهي أبرز أحداث البطولة ومحطة حاسمة في جدول قفز الحواجز العالمي.
يمتد برنامج 2026 على مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك CSI4-W, CSI2، CSI للخيول الشابة، CSI تحت 25، CSI للناشئين، CSI للأطفال، وCSI للهواة**، مما يعرض مسارًا واضحًا من مسابقات تطوير الشباب إلى رياضة النخبة. يعزز هذا الهيكل التزام الحدث بدعم المواهب الفروسية في كل مرحلة، من الفرسان الناشئين إلى الأبطال العالميين.
حدث رائع
الدخول العام مجاني، مع تشجيع جميع الزوار على التسجيل عبر الإنترنت مسبقًا. تفتح الأبواب يوميًا من الساعة 09:00، مرحبة بالمشجعين والعائلات والمشاهدين لأول مرة للاستمتاع بقفز الحواجز العالمي في أبوظبي في بيئة نابضة بالحياة وسهلة الوصول.
خارج الساحة، يعود قرية الحدث كمركز اجتماعي حيوي، يقدم منافذ الطعام والشراب، وأنشطة للأطفال، وترفيه عائلي، ومزيج من العلامات التجارية الفروسية ونمط الحياة. سواء كنت من محبي الفروسية المخضرمين أو تزور لأول مرة، هناك الكثير لاستكشافه خارج الرياضة نفسها.
لأولئك الذين يسعون لتجربة متميزة، تتوفر مجموعة من باقات الضيافة لكبار الشخصيات، مع تقديم الطعام الذي أعدته ERTH لتوفير تجربة تناول طعام راقية طوال الأسبوع. تبدأ تذاكر كبار الشخصيات من 3,500 درهم إماراتي، بينما تتراوح باقات الضيافة الكاملة حتى 25,000 درهم إماراتي، وتوفر مقاعد مميزة، وتناول طعام فاخر، ووصول حصري عبر الحدث.
جولة الشراع المتنامية
يشكل معرض الشراع الدولي للخيول جزءًا من جولة الشراع المتنامية، وهي منصة عالمية مكرسة لتعزيز رياضة الفروسية على كل المستويات مع جلب مسابقات تاريخية وعالمية المستوى إلى التقويم الدولي.
للحصول على الجداول الكاملة، وتسجيل التذاكر، وتحديثات الأحداث، قم بزيارة www.alshiraatour.com وتابع @alshiraatour على إنستغرام.