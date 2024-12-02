الإماراتي محمد البلوشي يحرز لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية للمرة الثالثة

"لقد كان سباقاً قوياً حقاً واستمتعت بالتسابق ضد كونراد. لقد خسرت الكثير من الوقت أمس في الأقسام السريعة لأنني ارتكبت بعض الأخطاء في الحسابات مع التروس. كان حظي سيئاً في ذلك لأنني اعتقدت أن المسار سيكون معتمداً على المهارة أكثر مثل العام الماضي لكنني توقفت عند سرعة 140 كم / ساعة لذلك كنت أعلم أنني خسرت السباق بالفعل.