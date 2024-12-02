الإماراتي محمد البلوشي يحرز لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية للمرة الثالثة
حققت الإمارات العربية المتحدة المجد عشية العيد الوطني عندما حصد المتسابق المحلي محمد البلوشي لقبه الثالث في "بطولة العالم للراليات الصحراوية الدولية" بعد منافسة مثيرة أخرى في "رالي دبي الصحراوي الدولي" (باها).
وفي نهاية الأسبوع الماضي، شهدت رمال دبي ختام الموسم لسلسلة سباقات الطرق الوعرة الدولية على عجلتين وأربع عجلات. وفي فئة الدراجات النارية، فاز البولندي "كونراد دابروفسكي" بالسباق، ولكن حصول البلوشي على المركز الثاني كان كافياً ليفوز بالبطولة.
وعلى صعيد فئة السيارات، حصد البرتغالي "جواو فيريرا" لقب كأس العالم للرايات الصحراوية (الباها) بعد حصوله على المركز الثاني خلف القطري ناصر العطية الذي حقق فوزه الثالث عشر في دبي بعد منافسة شرسة في الصحراء.
مع اقتراب موعد سباق الباها 2024 النهائي هذا الأسبوع، لا تزال البطولات مفتوحة في العديد من الفئات مع انتهاء مواسم كأس العالم للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم).
كانت المرحلة الثالثة من رالي زايد وراشد تكراراً للمرحلة الثانية من رالي الفطيم تويوتا التي أقيمت يوم السبت الماضي، والتي تضمنت 195 كيلومتراً من المراحل المحددة بالوقت بالإضافة إلى 164 كيلومتراً من أجزاء الطرق في ظل الحرارة الشديدة في صحراء القدرة. وعلى مدار الأيام الثلاثة للحدث، أكمل كل من المتسابقين إجمالياً هائلاً بلغ 867 كيلومتراً من القيادة والركوب.
كانت الدراجات النارية أول فئة انطلقت عبر الرمال وكان البولندي "كونراد دابروفسكي" في المقدمة في رالي دبي الدولي على متن دراجته (Duust Rally Team KTM 450). تفوق الشاب البالغ من العمر 23 عاماً على البطل المحلي البلوشي على متن دراجته (MX Ride Dubai Yamaha 450YZF) ليحقق الفوز بفارق 3 دقائق و 34 ثانية بعد فوزه بالمراحل يومي الجمعة والسبت. كان المركز الثاني أكثر من كافٍ للدراج الإماراتي البلوشي لحسم لقب كأس العالم للرايات الصحراوية (الباها) لعام 2024 للمرة الثالثة.
وقال البلوشي: "أنا سعيد للغاية بالحصول على المركز الثاني لأن الهدف الأكبر كان الفوز بلقب بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي - وللمرة الثالثة بشكل عام. وهي طريقة رائعة للاحتفال بلقب كأس العالم في يومنا الوطني".
"لقد كان سباقاً قوياً حقاً واستمتعت بالتسابق ضد كونراد. لقد خسرت الكثير من الوقت أمس في الأقسام السريعة لأنني ارتكبت بعض الأخطاء في الحسابات مع التروس. كان حظي سيئاً في ذلك لأنني اعتقدت أن المسار سيكون معتمداً على المهارة أكثر مثل العام الماضي لكنني توقفت عند سرعة 140 كم / ساعة لذلك كنت أعلم أنني خسرت السباق بالفعل.
"كان اليوم أفضل بكثير. لم أتمكن من تعويض الفارق للفوز بهذا الحدث، لكن الفوز بالبطولة كان هو المهم. أنا ممتن للغاية للعاملين على "منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية" لضمهم رالي دبي الدولي إلى البطولة على مدار السنوات الثماني الماضية. كان كل شيء رائعاً."
وأنهى البريطاني "أليكس ماكينيس" المقيم في دبي رحلته عبر الكثبان الرملية مسجلاً أسرع زمن في اليوم، لكنه اضطر إلى الاكتفاء بالمركز الرابع في الترتيب العام بسبب عقوبات زمنية سابقة. وبدلاً من ذلك، احتل متسابق محلي آخر، سلطان البلوشي - شقيق محمد - المركز الثالث على منصة التتويج، بينما احتل حمدان العلي المركز الخامس.
وبالإضافة إلى انتصارات الإمارات لليوم، نجح عبد العزيز أهلي بالحصول على المركز الأول في فئة الكوادز، متقدماً بفارق كبير عن جميع منافسيه، في حين حصل السعودي هاني النومسي على اللقب العام.
وفي فئة السيدات، فازت البولندية "جوانا مودرزيوسكا" (هوسكفارنا) في الباها بفارق كبير في البطولة، وتم تأكيد لقبها بعد تقاعد "أيشواريسا بيساي" (شيركو) اليوم.
أما بالنسبة للسيارات، فقد توجه البرتغالي "جواو فيريرا" إلى دبي بفارق تسع نقاط عن "فرناندو ألفاريز" (الأرجنتين) في السباق للفوز ببطولة كأس العالم للباها. دخل فيريرا اليوم الأخير في المركز الثالث - إلى جانب الملاح "فيليبي بالميرو" في سيارة (X-Raid Mini JCW Team Mini) - وكان المركز الثاني كافياً لمنح السائق البرتغالي النقاط التي يحتاجها للفوز بفئة ألتيميت واللقب العام.
على الأقل كان لدى ألفاريز ومساعده ؛زافييه بانسيري" (فرنسا) عزاء بأنهما ضمنا بالفعل لقب فئة (SSV).
وبذلك يخلف فيريرا بطل كأس العالم للراليات الصحراوية "باها" العام الماضي القطري ناصر العطية، الذي شارك أيضاً في المنافسات هذا الأسبوع، محققاً فوزه الثالث عشر في دبي خلفاً للسائق ناصر على متن سيارته ريسينغ "تورس ت3" مع الملاح "بابلو مورينو".
كانت أسرع سيارة في اليومين الأولين هي سيارة "تويوتا هايلوكس" التجريبية للبرازيلي "لوكاس مورايس" بالتعاون مع الملاح "أرماند مونليون". ورغم عدم التأهل للفوز، دخل الثنائي من فريق "تويوتا جازو ريسينغ" يوم الأحد متقدمين بفارق 6 دقائق و 5 ثوان، لكن الانسحاب المبكر قضى على آمالهما. وأفسح ذلك المجال أمام العطية لتحقيق فوز ساحق آخر في دبي.
واحتل "دينيس كروتوف"، زميل فيريرا في فريق (X-Raid Mini)، المركز الثالث إلى جانب الملاح "كونستانتين زيلتسوف". ثم جاء الثنائي الفرنسي: "ليونيل" و "لوسي بود" (Mini John Cooper Works Rally 3.0i) المكون من الأب والابنة في المركز الرابع، بينما احتل "رونان شابوت" و "جيلز بيلو" المركز الخامس بسيارتهما تويوتا هيلوكس أوفر درايف.
وفي فئة تشالنجر، تأهل السائق الإماراتي خالد الجلفة إلى نهاية الأسبوع متساوياً في النقاط مع الإسباني "إدواردو بونس" بعد فوزه في الجولة السابقة في الأردن. لكن بونس هو الذي حقق الفوز، حيث قدم أداءً رائعاً ليحتل المركز السادس في الترتيب العام، وهو ما كان كافياً للفوز بلقب البطولة.
وكانت دانيا عقيل من المملكة العربية السعودية هي من حازت على شرف الفوز بكأس الشرق الأوسط للراليات الصحراوية (الباها)، والتي ضمنت بالفعل مرتبة الشرف بفئة ألتيمت. كما فاز حمد ناصر الحربي بفئة تشالنجر بينما كان أحمد الكواري قد فاز بالفعل بلقب فئة (SSV).