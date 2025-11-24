الإماراتي محمد البلوشي يتوج بلقب كأس العالم للراليات الصحراوية للمرة الرابعة

اختتم رالي دبي الدولي 2025 بالمرحلة الثالثة المذهلة زيد وراشد التي تمتد لمسافة 270 كم في صحراء القدرة حيث أكمل نجوم كأس العالم للراليات الصحراوية من الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية موسمهم.

يحتفل النجم المحلي محمد البلوشي بتحقيقه لقب كأس العالم للراليات الصحراوية للمرة الرابعة، حيث تألق خلال الأيام الثلاثة من المنافسات في حتا والقدرة ليحقق نجاحًا بارزًا ويؤكد مكانته كملك الدراجات النارية في الكثبان الرملية.

كأكثر الإماراتيين نجاحًا في تاريخ كأس العالم للراليات الصحراوية، أنهى البلوشي النسخة التاسعة من راليه المحلي في المركز الثالث خلف منافسة رائعة على مجد الحدث بين قائد اليوم الثاني أليكس مكينيس من بريطانيا وبطل دبي المدافع كونراد دابروفسكي من بولندا.

بالنسبة للبلوشي، كان الهدف الرئيسي في نهاية الأسبوع هو تحقيق نقاط قوية لضمان فوزه بلقب كأس العالم للمرة الرابعة، والثالثة على التوالي. اعتمد استراتيجية خالية من المخاطر في اليوم الأخير على عكس المتصدرين اللذين لم يكن لديهما اهتمام باللقب، ومع ذلك وصل إلى المنصة مع اتباع نهج محافظ.

قال: “لقد أخذت الأمور بسهولة تامة حيث كان المتصدران يدفعان إلى الحد الأقصى. كنت مثل، حسنًا، اليوم (الهدف) هو الانتهاء. لم أستطع تحمل الركوب بسرعتهم، وأرفع القبعة لأليكس وكونراد. لقد قاموا بعمل رائع.

“يبدو أن المركز الثالث جيد مع الوضع الذي كنت فيه. أعتقد أنني فقدت الكثير من الوقت بالأمس. كان هذا ما شجعني قليلاً اليوم على عدم أخذ أي فرص غير ضرورية. والصورة الأكبر كانت الفوز بكأس العالم الذي حققته، وهذا هو الكرز على الكعكة في نهاية الموسم. لذا سأقبل بالمركز الثالث، ويمكننا الاحتفال بكأس العالم اليوم.”

كان هناك سبب محلي إضافي للاحتفال حيث حقق عبدالعزيز أهلي انتصارًا مريحًا آخر في دبي إنترناشيونال باجا في فئة الكوادز رغم مواجهة مشاكل ميكانيكية هددت بإجباره على الانسحاب. اضطر أهلي لإعطاء الأفضلية لمارسين ويلكوليك في المرحلة النهائية لكن الرجل المحلي كان لديه الكثير في اليد لتحقيق النصر العام بفارق أكثر من ١٥ دقيقة.

كانت الألقاب متاحة في فئات مختلفة بين منافسي الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية، لكن خوان كروز ياكوبيني كان يعلم أن انتصاره العام في كأس العالم باجا للاتحاد الدولي للسيارات كان مضمونًا تقريبًا قبل وصوله إلى دبي، وشارك السائق الأرجنتيني في معركة مثيرة للحصول على شرف الحدث مع الأمريكي سيث كوينتيرو طوال الأيام الثلاثة من المنافسة.

بدا كوينتيرو مسيطرًا في اليوم الثاني لكنه تعرض لعقوبة سرعة لمدة خمس دقائق بعد المرحلة، مما منح ياكوبيني تقدمًا بفارق ١ دقيقة و١٢ ثانية عند بدء المرحلة الثالثة والأخيرة.

في النهاية، كان ياكوبيني هو الذي انتصر. رغم الخوف المتأخر عندما بدأت ناقل الحركة في الفشل على بعد كيلومتر واحد من النهاية، إلا أن البطل المنتظر ومساعده داني أوليفيراس تنازلوا عن ست ثوانٍ فقط من تفوقهم لكوينتيرو ليحققوا أول انتصار لهم في دبي إنترناشيونال باجا بفارق ١ دقيقة و٥.٩ ثانية وينهوا موسمًا رائعًا بنجاح.

كان هذا هو الفوز الخامس لياكوبيني من ستة مشاركات في السلسلة هذا العام، وهو موسم اختراق لطاقم تويوتا هايلوكس وخاتمة للموسم الذي سيرسلهم إلى فترة الاستراحة الشتوية القصيرة على قمة موجة النجاح.