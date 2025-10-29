الإماراتي عبيد الكتبي يتوج بذهب الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين

استهلّ المنتخب الوطني للجوجيتسو مشواره في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين ببداية قوية، بعد أن حصد ميداليتين في اليوم الافتتاحي ذهبية وفضية. فقد توّج عبيد الكتبي بالميدالية الذهبية في فئة وزن 56 كغم، فيما نال زميله سالم القباسي الميدالية الفضية في فئة وزن 62 كغم.
وبهذه النتائج، ارتفع رصيد الإمارات الإجمالي من الميداليات إلى 21 ميدالية، تشمل تسع ذهبيات وسبع فضيات وخمس برونزيات، لتحافظ على المركز السادس في الترتيب العام، وتؤكد مكانتها كأفضل دولة عربية في الدورة قبل أقل من 48 ساعة على ختام المنافسات.
ما زالت الصين تتصدر جدول الميداليات بإجمالي 105 ميداليات، تليها أوزبكستان بـ45 ميدالية، ثم كازاخستان بـ59 ميدالية. وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عشر (والثاني عربياً) برصيد 18 ميدالية (3 ذهبية، 4 فضية، و11 برونزية)، بينما تحتل العراق المركز الرابع عشر (الثالث عربياً) بـ11 ميدالية (3 ذهبية، 4 فضية، و4 برونزية). وتأتي البحرين المستضيفة في المركز الخامس عشر (الرابع عربياً) بتسع ميداليات (3 ذهبية، 4 فضية، و2 برونزية).
وفي منافسات الريشة الطائرة، واصل اللاعب الإماراتي ريان ملحان تألقه وتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه بمجموعتين متتاليتين على الإندونيسي جين مهاريشيل، وسيواجه الصيني شو جي نينغ في نصف النهائي يوم الأربعاء.
أما في سباق الدراجات الهوائية، فقد أنهى الدراج الإماراتي سلطان الحمادي سباق الطريق في المركز الثامن بزمن قدره ساعتان وأربع وعشرون دقيقة وخمس عشرة ثانية، بمشاركة 69 متسابقاً من مختلف أنحاء آسيا.
وفي الوقت ذاته، شهدت منافسات الجوجيتسو مواجهات حماسية وأداءً قوياً من المشاركين، حيث برز لاعبو المنتخب الإماراتي بمهاراتهم الفنية العالية وتركيزهم وانضباطهم، في منافسة بين أفضل لاعبي القارة الآسيوية.
قدّم المنتخب الوطني أداءً هادئًا ومنضبطًا، جمع بين الوعي التكتيكي والطاقة العالية والتركيز. وكان تطبيقهم لاستراتيجيات الجهاز الفني، إلى جانب فوائد معسكرهم التدريبي المكثف الأخير، جليًا، حيث ضمنوا مكانًا مستحقًا على منصة التتويج.
وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن النتائج تعكس التقدم المستمر للفريق. وأضاف: "هذه الميداليات هي ثمرة الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، التي توفر كل الإمكانات لتمكين رياضيينا من تحقيق النجاحات".
وتابع: "كما تؤكد هذه النتائج على تركيز الاتحاد في تطوير المواهب الشابة وإعداد جيل جديد من الأبطال. نحن أيضاً فخورون بشراكتنا مع شركة مبادلة للاستثمار، التي تقدم نموذجاً يحتذى في دعم الرياضة وتنمية الشباب".
وقال صاحب الميدالية الذهبية عبيد الكتبي: "أشعر بالفخر بهذا الإنجاز بعد شهور من التدريب المكثف والاستعداد الجاد. كانت المنافسة قوية، لكن عزيمتنا لرفع علم الإمارات منحتنا الدافع لتحقيق الفوز".
وأضاف صاحب الميدالية الفضية سالم القبيسي: "كان مستوى المنافسة مرتفعاً للغاية، لكن بفضل التحضير الجيد وتوجيهات المدربين وتشجيع زملائي تمكنت من تقديم أداء جيد. يمثل شرفاً كبيراً لي تمثيل وطني هنا، وأسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في الأيام القادمة".
وتتواصل منافسات الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية للشباب يوم الخميس، مع تطلع المنتخب الوطني إلى البناء على هذا الانطلاقة القوية وإضافة المزيد من الميداليات إلى رصيده.