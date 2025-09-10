الإماراتي بن سليم يرفع راية مكافحة التنمر في عالم الرياضة

دعا محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، إلى اتباع نهج عالمي مشترك بين الرياضة والتكنولوجيا والحكومة والأوساط الأكاديمية للفوز في معركة حماية الرياضيين والمسؤولين والمتطوعين والمشجعين من الإساءة عبر الإنترنت.
ألقى بن سليم رسالته في الوقت الذي رحب فيه الاتحاد الدولي للسيارات، الهيئة الحاكمة العالمية لرياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، بخبراء الصناعة وقادة الفكر في ستوكهولم بالسويد لحضور المؤتمر العالمي الثاني "متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت" (UAOA).
من خلال جمع الأصوات من عالم الرياضة والسياسة ووسائل التواصل الاجتماعي، أكد التحالف التزامه الجماعي بمكافحة الإساءة عبر الإنترنت، والترحيب بالأعضاء الجدد ومشاركة المعرفة والابتكار والأدوات لتسريع التقدم في معالجة هذا التهديد الرقمي.
افتتح بن سليم المؤتمر يوم الثلاثاء قائلاً : "نحن متحدون بهدف واحد: حماية الرياضة من الإساءة الإلكترونية. فهي، كقوة للخير، تُلهمنا، وتوحدنا، وتُعلّمنا الاحترام والعمل الجماعي والانضباط.
مجتمعنا ينمو باستمرار - المزيد من الرياضيين، المزيد من المشجعين، المزيد من المتطوعين، والمزيد من المسؤولين. لكن مع هذا النمو، تأتي المخاطر، وعلينا حماية مجتمعنا. هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء للأفكار، بل هو إعلان عن هدفنا المشترك. معًا نتعلم، ونبني تحالفات جديدة، ونعزز أصواتنا. معًا سنُحدث تغييرًا دائمًا.
أُطلقت حملة UAOA عام ٢٠٢٣ بدعم من مؤسسة FIA، وتهدف إلى إحداث تغيير تنظيمي وسلوكي استجابةً لخطر التحرش الإلكتروني المتزايد. خلال العامين الماضيين، أصدرت UAOA أبحاثًا رائدة، وقادت حملات توعية عالمية، وجمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز المساحات الرقمية المحترمة والشاملة.
قال بن سليم : "أطلق الاتحاد الدولي للسيارات حملة "متحدون ضد الإساءة الإلكترونية" لحماية الرياضيين والمسؤولين والمتطوعين والمشجعين من الأذى الرقمي. ويتطلب الفوز في هذه المعركة نهجًا عالميًا مشتركًا بين قطاعات الرياضة والتكنولوجيا والحكومة والأوساط الأكاديمية، متحدين وراء رسالة مشتركة".