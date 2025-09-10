الإماراتي بن سليم يرفع راية مكافحة التنمر في عالم الرياضة

مجتمعنا ينمو باستمرار - المزيد من الرياضيين، المزيد من المشجعين، المزيد من المتطوعين، والمزيد من المسؤولين. لكن مع هذا النمو، تأتي المخاطر، وعلينا حماية مجتمعنا. هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء للأفكار، بل هو إعلان عن هدفنا المشترك. معًا نتعلم، ونبني تحالفات جديدة، ونعزز أصواتنا. معًا سنُحدث تغييرًا دائمًا.