الإماراتي بن سليم رئيساً لـ"الدولي للسيارات" فترة ثانية

تم إعادة انتخاب محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية الحاكمة لرياضة السيارات والاتحاد للمنظمات الحركية في جميع أنحاء العالم.
يأتي هذا بعد انتخاب قائمته الرئاسية من قبل الجمعية العامة في طشقند، جمهورية أوزبكستان. يبدأ بن سليم الآن فترته الثانية التي تمتد لأربع سنوات، بعد أن أشرف على فترة من التجديد والاستقرار الكبير للمنظمة منذ انتخابه الأولي في عام 2021.
على مدى السنوات الأربع الماضية، شهد الاتحاد الدولي للسيارات تحولاً واسع النطاق، حيث تم تحسين الحوكمة والعمليات واستعادة الصحة المالية للاتحاد.
تحت قيادة بن سليم، عكس الاتحاد الدولي للسيارات خسارة قدرها 24.0 مليون يورو في عام 2021 إلى نتيجة تشغيلية قدرها 4.7 مليون يورو في عام 2024، وهي أقوى نتيجة مالية شهدها الاتحاد في ما يقرب من 10 سنوات.
في الجمعيات العامة السنوية للاتحاد الدولي للسيارات في 12 ديسمبر، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن توقع نتيجة تشغيلية لعام 2025 قدرها 4.4 مليون يورو. هذا الاستقرار المتجدد أتاح زيادة الاستثمار طويل الأجل في الأندية الأعضاء والبرامج الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم.
على مدى السنوات القليلة الماضية، أنشأ الاتحاد الدولي للسيارات وظيفة تجارية وعزز هويته المؤسسية العالمية في كل من رياضة السيارات والتنقل.
قال بن سليم: “شكراً لجميع أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات على التصويت بأعداد كبيرة ووضع ثقتكم في مرة أخرى. لقد تغلبنا على العديد من العقبات ولكن هنا اليوم، معاً، نحن أقوى من أي وقت مضى.
تم إجراء الانتخابات وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي للسيارات من خلال عملية تصويت قوية وشفافة.