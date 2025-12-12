الإماراتي بن سليم رئيساً لـ"الدولي للسيارات" فترة ثانية

يأتي هذا بعد انتخاب قائمته الرئاسية من قبل الجمعية العامة في طشقند، جمهورية أوزبكستان. يبدأ بن سليم الآن فترته الثانية التي تمتد لأربع سنوات، بعد أن أشرف على فترة من التجديد والاستقرار الكبير للمنظمة منذ انتخابه الأولي في عام 2021.