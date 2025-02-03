الإماراتي إبراهيم الرفاعي يتصدر سباق "لي تاب دبي" من طواف فرنسا

وأضاف: "عاش الدراجون أجواء المنافسة القوية، وتجولوا في أجمل الأماكن السياحية، أثناء مرورهم بمناطق مختلفة اختيرت مساراتها بعناية، بدءاً من حي دبي للتصميم، أحد أرقى المناطق في دبي، ومروراً بالعديد من المناطق السكنية والسياحية، وصولاً إلى منطقة المرموم، التي تضم أكبر محمية طبيعية في العالم، والتي تضم أيضاً مسارات مخصصة للدراجات الهوائية بمستويات عالمية وسط بحيرات صناعية فريدة من نوعها، وصولاً إلى مدينة إكسبو دبي، التي أصبحت ملتقى لمختلف الفعاليات الاقتصادية والرياضية العالمية".