الإماراتي إبراهيم الرفاعي يتصدر سباق "لي تاب دبي" من طواف فرنسا
حقق سباق "لي تاب دبي" (L'Étape Dubai) من طواف فرنسا أولى جولاته المرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، حيث جمع أكثر من 1000 من عشاق الدراجات، من محبي الرياضة والهواة إلى الرياضيين النخبة، وسجل أعلى عدد من المشاركين في النسخة الأولى من أي حدث للدراجات للهواة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد السباق الرئيسي يوم أمس الأحد انطلاق مئات المتسابقين من حي دبي للتصميم في مسار مثير بطول 101 كيلومتر. وفي المجمل، شهد الحدث أكبر عدد من المتسابقين الدوليين الذين شاركوا في النسخة الأولى من سباق دراجات للهواة في دبي، بما في ذلك أكثر من 250 إماراتياً.
وبعد منافسة حامية الوطيس، نجح "إبراهيم الرفاعي" في الفوز بلقب سباق "لي تاب دبي" للمرة الأولى على الإطلاق، مسجلاً زمناً قدره ساعتان و17 دقيقة و24 ثانية، يليه "إيفان كورمشتشيكوف" الذي قدم أداءً مثيراً للإعجاب، في حين جاء "دانيل كونوتوب" في المركز الثالث على منصة التتويج.
وشهدت الطبيعة التنافسية للسباق اختبار المتسابقين لقدرتهم على التحمل واستراتيجيتهم، مع أجواء حماسية تدفعهم نحو خط النهاية.
"إن الفوز بسباق "لي تاب دبي" الافتتاحي هو شرف لا يصدق. كان المسار صعباً ومجزياً في نفس الوقت، وكان الجو رائعاً مع كل الدراجين الجدد، سواء كانوا محترفين أو يحاولون ركوب الدراجات لأول مرة. لقد كان اختباراً حقيقياً للتحمل، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بالوقوف على منصة التتويج باعتباري الفائز الأول بسباق "لي تاب دبي" من طواف فرنسا"، كما قال "الرفاعي".
وفازت "أولها شيكل" بالسباق العام بزمن قدره 02:20:20، وجاءت "ابتسام زايد" في المركز الثاني و"أوليفوجا باليسيسيتي" في المركز الثالث.
وكانت "دارسي مينتون"، المقيمة في الإمارات العربية المتحدة والبالغة من العمر 15 عاماً، واحدة من أصغر المتسابقات اللواتي أنهين السباق، حيث حصلت على المركز الأول في السباق الذي امتد لمسافة 50 كيلومتراً.
وحظي الحدث بدعم قوي من مجلس دبي الرياضي.
وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، "سعيد حارب": "نحن سعداء بالمشاركة الواسعة من الدراجين، خاصة الذين قدموا من خارج الدولة للمشاركة في هذا السباق الشهير الذي يجمع بين فخامة وروعة وجمال مدينة دبي وتاريخ وتقاليد واسم سباق طواف فرنسا الأشهر".
وأضاف: "عاش الدراجون أجواء المنافسة القوية، وتجولوا في أجمل الأماكن السياحية، أثناء مرورهم بمناطق مختلفة اختيرت مساراتها بعناية، بدءاً من حي دبي للتصميم، أحد أرقى المناطق في دبي، ومروراً بالعديد من المناطق السكنية والسياحية، وصولاً إلى منطقة المرموم، التي تضم أكبر محمية طبيعية في العالم، والتي تضم أيضاً مسارات مخصصة للدراجات الهوائية بمستويات عالمية وسط بحيرات صناعية فريدة من نوعها، وصولاً إلى مدينة إكسبو دبي، التي أصبحت ملتقى لمختلف الفعاليات الاقتصادية والرياضية العالمية".