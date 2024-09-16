الإسباني"راهم" يتفوق في"ليف جولف شيكاغو"

وقال راهم الذي حقق أول فوز له في بطولة ليف للجولف في يوليو في المملكة المتحدة: "أحاول تذكير نفسي باستمرار بضرورة البقاء ضمن البطولة، لأنه إذا نجحت في البطولة، فإن كل شيء آخر سيصبح على ما يرام".