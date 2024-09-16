الإسباني"راهم" يتفوق في"ليف جولف شيكاغو"
سجل "جون راهم" 64 ضربة تحت المعدل في الجولة الثانية ليتقدم بضربة واحدة في بطولة "ليف جولف شيكاغو" المكونة من 54 حفرة والتي تبلغ جوائزها 25 مليون دولار ضمن بطولة دوري ليف جولف، والتي أقيمت أمام أكثر من 15 ألف مشجع، وهو أكبر رقم حضور في يوم واحد لأي بطولة دوري ليف جولف تقام في الولايات المتحدة.
ودخل الإسباني الأسبوع بفارق ضئيل في الترتيب الفردي عن "جواكيم نيمان" في هذا الحدث الأخير للموسم الفردي في نادي "بولينجبروك" للغولف.
وسجل "راهم" سبعة ضربات تحت المعدل وتقدم بضربة واحدة على "سيرجيو جارسيا" قائد فريق "فايربولز" في قائمة المتصدرين وتقدم بثلاث ضربات على نيمان قائد فريق تورك. وبما أن نيمان يجب أن ينهي المباراة قبل رام، فإن هذا يعني في الأساس ميزة بأربع ضربات.
وقال راهم الذي حقق أول فوز له في بطولة ليف للجولف في يوليو في المملكة المتحدة: "أحاول تذكير نفسي باستمرار بضرورة البقاء ضمن البطولة، لأنه إذا نجحت في البطولة، فإن كل شيء آخر سيصبح على ما يرام".
"لذا، نعم، الهدف لا يزال هو الفوز غداً، وإذا فزت، سأغادر بانتصارين."
وقد نجح فريق "برايسون ديشامبو كراشرز جي سي"، بما في ذلك "أنيربان لاهيري" من دبي، الفائز العام الماضي في شيكاغو، في حسم إحدى التصنيفات الثلاثة المتاحة إلى جانب فريق "رام ليجيون 13".
ويدخل فريق كراشرز الجولة النهائية متعادلاً في صدارة البطولة مع فريق نادي "كليكس" للجولف برصيد 10 تحت المعدل وسيضمن المركز الأول في الترتيب العام إذا فاز. فريق كليكس خارج المنافسة من الدور الأول ولكن يمكنه التقدم في الترتيب إذا فاز على الفريق الثاني.
وواصل بروكس كوبكا، المتصدر في الجولة الأولى، تسجيل 62 ضربة تحت المعدل في أول جولة، ليحقق 73 ضربة، منها خمسة ضربات تحت المعدل في أول 12 حفرة. لكنه سجل ضربتين متأخرتين وأنهى الجولة بخمس ضربات تحت المعدل، واحتل المركز الثالث منفرداً.
ويحتل نيمان المركز الرابع بالتساوي مع الثنائي المقيم في دبي أدريان ميرونك وإيان بولتر برصيد أربعة تحت المعدل.
وافتتح ميرونك الجولة الأولى بـ 71 نقطة مع ضربتين وثلاثة بوغي. في الجولة الثانية، بدءاً من الحفرة السابعة، حقق بيردي في ستة حفر قبل أن يرتكب بوغي في الحفرتين الأولى والثانية – قبل أن يحقق بيردي في الحفرة الخامسة مع جميع الحفر الأخرى – ليحقق 65 نقطة رائعة لينتقل إلى المنافسة.
تنطلق الجولة النهائية في الساعة 12.05 ظهراً (بتوقيت شيكاغو)، حيث يبدأ ميرونك اللعب في المجموعة قبل الأخيرة مع بولتر ونيمان. وتبدأ المجموعة النهائية مرة أخرى في الساعة 12.16 ظهراً مع رام وجارسيا وكوبكا.
في حدث الفريق، يتم احتساب جميع النتائج الأربع في الجولة النهائية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.LIVGolf.com
أفضل النتائج الفردية
الجولة الثانية
(7131 ياردة، بار 70)
رام 69. 64. 133.
جارسيا 69. 65. 134.
كوبكا 62. 73. 135.
نيمان 68. 68. 136.
بولتر 68. 68. 136.
ميرونك 71. 65. 136.
ترتيب الفرق في بطولة 36 حفرة
نادي كليكس للجولف -11، نادي كراشرز للجولف -10، نادي فايربولز للجولف -6، XIII ليجون -5، نادي ماجيستيكس للجولف -5، نادي تورك للجولف -4، نادي 4آيسز للجولف -2
نادي سماش للجولف آيرون هيدز +2، نادي ستينجر للجولف +2، نادي ريبر للجولف +3، نادي رينج جوتس للجولف +4، نادي هاي فلايرز للجولف +10