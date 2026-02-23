"فافرينكا" يودع ملاعب التنس من بوابة تتويجه في دبي

تحت سماء دبي الزرقاء الصافية، سار ستان فافرينكا بخفة نحو منطقة الوسائط المتعددة. مرتدياً قميصاً أبيض مخصصاً يحمل لقبه — ستان الرجل — إلى جانب الرقم 40 وكرة تنس زرقاء، مع كلمة LOVE تداعب العين من مركزها، بدا وكأنه يخدم بنتيجة 40-صفر لقطعة أخيرة من الفضة.

في سن الأربعين، بدأ فافرينكا موسمه الوداعي، حيث يهتف له المشجعون بحماس وهو يتحدى المنافسين الأصغر سناً في بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة روتردام المفتوحة، وبطولة أوكسيتاني المفتوحة (فرنسا).

في قلبه، يريد أن يستمر في لعب التنس إلى الأبد. لكنه يعلم أنه لا يوجد بطل — ولا حتى رافائيل نادال أو روجر فيدرر — قد انتصر في معركة مع العمر، والتي جعلت، على مدى العامين الماضيين، نوفاك دجوكوفيتش يبدو ضعيفاً للغاية.

لكن فافرينكا فعل شيئاً لا يمكن تصوره بالنسبة لمعظم الناس، حيث فاز بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى في العصر الذهبي للتنس الذي شهد ارتقاء دجوكوفيتش ونادال وفيدرر بالرياضة إلى آفاق جديدة.

إنه لأمر لا يصدق أن فافرينكا لا يزال قادراً على شق طريقه إلى نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أمريكا المفتوحة، محققاً نفس عدد ألقاب البطولات الكبرى مثل آندي موراي الأكثر شهرة خلال تلك الفترة.

بينما كان موراي يتأوه خلال انتصاراته وخيبات أمله، كان عالم التنس مفتوناً برشاقة ضربات فافرينكا، خاصة تلك الضربة الخلفية الساحرة بيد واحدة.

الآن، لدى جماهير الإمارات فرصة ذهبية لتكون جزءاً من أغنيته الوداعية عندما يلعب هذا الأسبوع في بطولة دبي للتنس الحرة ATP 500، وهي بطولة فاز بها عام 2016.

خلال مقابلة مع خليج تايمز، تحدث نجم التنس السويسري المعتزل عن الدعم العاطفي من الجماهير خلال موسمه الأخير، وصداقته مع فيدرر.