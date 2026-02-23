"فافرينكا" يودع ملاعب التنس من بوابة تتويجه في دبي

تحت سماء دبي الزرقاء الصافية، سار ستان فافرينكا بخفة نحو منطقة الوسائط المتعددة. مرتدياً قميصاً أبيض مخصصاً يحمل لقبه — ستان الرجل — إلى جانب الرقم 40 وكرة تنس زرقاء، مع كلمة LOVE تداعب العين من مركزها، بدا وكأنه يخدم بنتيجة 40-صفر لقطعة أخيرة من الفضة.
في سن الأربعين، بدأ فافرينكا موسمه الوداعي، حيث يهتف له المشجعون بحماس وهو يتحدى المنافسين الأصغر سناً في بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة روتردام المفتوحة، وبطولة أوكسيتاني المفتوحة (فرنسا).
في قلبه، يريد أن يستمر في لعب التنس إلى الأبد. لكنه يعلم أنه لا يوجد بطل — ولا حتى رافائيل نادال أو روجر فيدرر — قد انتصر في معركة مع العمر، والتي جعلت، على مدى العامين الماضيين، نوفاك دجوكوفيتش يبدو ضعيفاً للغاية.
لكن فافرينكا فعل شيئاً لا يمكن تصوره بالنسبة لمعظم الناس، حيث فاز بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى في العصر الذهبي للتنس الذي شهد ارتقاء دجوكوفيتش ونادال وفيدرر بالرياضة إلى آفاق جديدة.
إنه لأمر لا يصدق أن فافرينكا لا يزال قادراً على شق طريقه إلى نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أمريكا المفتوحة، محققاً نفس عدد ألقاب البطولات الكبرى مثل آندي موراي الأكثر شهرة خلال تلك الفترة.
بينما كان موراي يتأوه خلال انتصاراته وخيبات أمله، كان عالم التنس مفتوناً برشاقة ضربات فافرينكا، خاصة تلك الضربة الخلفية الساحرة بيد واحدة.
الآن، لدى جماهير الإمارات فرصة ذهبية لتكون جزءاً من أغنيته الوداعية عندما يلعب هذا الأسبوع في بطولة دبي للتنس الحرة ATP 500، وهي بطولة فاز بها عام 2016.
خلال مقابلة مع خليج تايمز، تحدث نجم التنس السويسري المعتزل عن الدعم العاطفي من الجماهير خلال موسمه الأخير، وصداقته مع فيدرر.
س. لقد كانت رحلة عاطفية للغاية بالنسبة لك في موسمك الأخير. كان هناك دعم كبير من الجماهير عندما لعبت مباريات رائعة من خمس وأربع مجموعات ضد منافسين أصغر سناً في بطولة أستراليا المفتوحة…
بالنسبة لي، كان الأمر رائعًا. أهم شيء هو أن أكون تنافسيًا وألعب جيدًا، لأنني أولاً وقبل كل شيء، ما زلت منافسًا وأحب الفوز. أريد أن أدفع نفسي، ومن المهم أن أكون في عامي الأخير، أود أن أكون على مستوى يسمح لي بلعب بعض المباريات الجيدة. وهذا ما كان يحدث منذ بداية العام. أنا سعيد بالمستوى، وأنا سعيد بالبطولات التي لعبتها. أنا سعيد وممتن بشكل لا يصدق لبطاقات الدعوة التي تلقيتها للعب في تلك البطولات، ولكن أيضًا للدعم الذي تلقيته من الجماهير حتى الآن في أستراليا وفرنسا وروتردام. لذا نعم، كان الأمر إيجابيًا للغاية.
س. سيشعر عشاق التنس في الإمارات العربية المتحدة أيضًا بالحظ لكونهم جزءًا من رحلة وداعك. لقد فزت بهذه البطولة في عام 2016، وكانت نهائيًا رائعًا ضد ماركوس باجداتيس. لا نعرف ما إذا كنت تتذكر كسر التعادل المذهل في المجموعة الثانية الذي فزت به بنتيجة 15-13...
نعم، كان الأمر رائعًا. عندما كنت أصغر سنًا، كانت دبي دائمًا واحدة من أفضل البطولات، ذات مستوى عالٍ، ويشارك فيها أفضل اللاعبين. كانت إحدى البطولات التي طالما أردت اللعب فيها. لذا، كانت فرصة اللعب والفوز مميزة حقًا. لقد حظيت بدعم كبير من الجماهير، وكان الأسبوع يتمتع بأجواء رائعة. وبالطبع، كان لقبًا كبيرًا ومهمًا جدًا بالنسبة لي. لذا، أنا سعيد لأنني أستطيع العودة لمرة أخيرة. أنا ممتن لتلقي بطاقة الدعوة وللحصول على هذه الفرصة للعب هنا في دبي مرة أخرى.
س. في تلك الحقبة التي لعبت فيها، كانت الهيمنة كاملة للثلاثة الكبار، ووسعها موراي لتصبح الأربعة الكبار بفضل ثباته الذي لا يلين. في خضم كل ذلك، برزت وفزت بتلك البطولات الثلاث الكبرى، متغلبًا على المصنف الأول عالميًا في كل من تلك النهائيات الثلاث (نادال في بطولة أستراليا المفتوحة 2014، دجوكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة 2015، ودجوكوفيتش مرة أخرى في بطولة أمريكا المفتوحة 2016). كيف تشعر عندما تنظر إلى الوراء الآن؟
نعم، بالنسبة لي، لطالما كنت شخصًا يعتقد أننا كنا محظوظين بشكل لا يصدق لكوننا جزءًا من عصر الأربعة الكبار هذا. كان هناك لاعبون تنس على مستوى عالٍ بشكل لا يصدق يفوزون بكل لقب يمكن الفوز به في عالم التنس. لذا، كان التحدي الأكبر كلاعب تنس هو القدوم ومواجهتهم. وقد أتيحت لي الفرصة لمواجهتهم عدة مرات، خسرت أمامهم عدة مرات، لكنني فزت عليهم أيضًا بضع مرات. لذا أنا سعيد بما تمكنت من تحقيقه.
س. كنت تبلغ من العمر 28 عامًا تقريبًا عندما فزت بلقبك الأول في البطولات الكبرى. إنه مصدر إلهام ليس فقط للاعبي التنس، بل للأشخاص من جميع مناحي الحياة — أنه إذا لم تتخل عن أحلامك، يمكنك دائمًا تحقيق أشياء جميلة في الحياة.
نعم، بالنسبة لي، كان الأمر دائمًا يتعلق بتجاوز حدودي الخاصة، ومحاولة تحقيق المزيد دائمًا دون وضع أي حواجز. ولكن دون التفكير كثيرًا فيما أريد تحقيقه. كان الأمر يتعلق فقط بالحصول على أفضل ما يمكنني تقديمه. وأحيانًا يستغرق الأمر وقتًا أطول مما يستغرقه الرياضيون الآخرون. وهذا هو جمال التنس. لا يوجد مسار واحد لمهنتك. لا توجد طريقة واحدة للفوز بالبطولات الكبرى أو أن تكون ضمن العشرة الأوائل؛ لدينا جميعًا مسارات مختلفة. لدينا جميعًا طرق مختلفة ونحاول جميعًا تحقيق أفضل ما يمكننا.
س. الآن، من الأربعة الكبار أو الثلاثة الكبار، أصبح لدينا الاثنان الكبار — كارلوس ألكاراز ويانيك سينر. ألكاراز يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، وقد فاز بالفعل بسبع بطولات جراند سلام. شخص مثل جون ماكنرو، أحد أشهر الأسماء في تاريخ التنس، تمكن من الفوز بسبع بطولات جراند سلام في مسيرته بأكملها. لكن ألكاراز قد عادل هذا الرقم بالفعل في سن 22، وسينر لديه أربع بطولات جراند سلام في سن 24. إلى أي مدى يمكن أن يصلا؟
لا يوجد حد له و ليانيك. لقد كان من المدهش مشاهدة الطريقة التي يلعبون بها، والمستوى الذي حققوه بالفعل في مثل هذه السن المبكرة. وكما قلت، لا يوجد حد، والمستقبل يمكن أن يخبرنا بمدى ما يمكنهم تحقيقه. كمعجب بالتنس، أحب مشاهدتهم وهم يلعبون لأن الطريقة التي يلعبون بها، يضيفون دائمًا أشياء جديدة إلى لعبهم.
س. لقد أضفت أيضًا ميدالية ذهبية أولمبية إلى سيرتك الذاتية عندما فزت بها مع فيدرر في الزوجي. وبدونكما، من الآمن القول إن سويسرا لم تكن لتفوز بنهائي كأس ديفيز ضد فرنسا في عام 2014. هل يمكنك أن تخبرنا عن صداقتك مع فيدرر ودوره في مسيرتك المهنية؟
الجميع يريد أن يعرف كل شيء عن روجر. نشعر جميعًا بالحظ لأنه كان في جولة (ATP) (كلاعب تنس) لأكثر من 20 عامًا. لذلك كان لدينا جميعًا الوقت لطرح الأسئلة عليه واكتشاف العديد من الأشياء حول التنس. أنا سعيد ومحظوظ بشكل لا يصدق لأنني قضيت وقتًا معه. عندما وصلت إلى الجولة، كان هو بالفعل في القمة، كنت أصغر منه. كنت أحاول تحقيق مسيرتي الخاصة، وحصلت على الكثير من المساعدة منه — وحقيقة أنني كنت أتدرب كثيرًا معه، وأتحدث كثيرًا عن التنس. لعبنا الأولمبياد معًا، وهو شيء مميز جدًا، وأيضًا كأس ديفيز لسنوات عديدة. لذا، بالطبع، كانت رحلة رائعة.
س. لكن العديد من المعجبين يشعرون أن ضربتك الخلفية كانت أفضل من ضربته؟
لا، لا أعتقد ذلك (يضحك).