الأسطورة رشيد لطيف: المحسوبية تظلم نجوم باكستان وتضعف فرص الفوز بكأس آسيا في الإمارات

في أوج عطائه، وصل رشيد لطيف إلى قمة لعبة الكريكيت الدولية بفضل مهاراته القتالية المميزة خلف جذوع الأشجار. ولا يتردد اللاعب الباكستاني السابق في توجيه كلمات لاذعة مماثلة إذا استدعى الموقف منه تسمية الأشياء بمسمياتها.

والآن خرج لطيف للدفاع عن النجمين المحاصرين، بابار أعظم ومحمد رضوان، في حين شن هجوما لاذعا على أولئك الذين "يضرون" بالكريكيت الباكستاني من خلال "السياسة الداخلية" في مجلس الكريكيت الباكستاني.

بعد استبعادهما من فريق T20 في ديسمبر 2024، فشل بابار ورضوان في العثور على اسميهما ضمن تشكيلة باكستان لكأس آسيا (9-28 سبتمبر) في الإمارات العربية المتحدة.

وبعيداً عن الأسباب المتعلقة بالكريكيت (حيث عانى بابار ورضوان من عدم الثبات في الأداء في الآونة الأخيرة)، يرى لطيف أيضاً عنصراً من المؤامرة ضد لاعبي باكستان من الطراز العالمي.

ومن عجيب المفارقات أنه في الوقت الذي يتزايد فيه السخط إزاء قيام وسائل الإعلام والسياسيين في الهند بخلط الرياضة بالسياسة، مما يثير شكوكاً جدية حول وضع المواجهة المثيرة بين الهند وباكستان في كأس آسيا، فإن السياسة الداخلية الباكستانية في لعبة الكريكيت هي التي قد تدمر فرص الفريق في الفوز بكأس في البطولة القارية.

يبدو أن هناك الكثير من السياسة. ربما أكون مخطئًا، لكن معظم اللاعبين والإدارة (في تشكيلة باكستان المشاركة في كأس آسيا) ينتمون إلى إسلام آباد يونايتد (فريق الدوري الباكستاني الممتاز). هذا ما يشعر به الكثيرون الآن في باكستان، هذا ما قاله لطيف لصحيفة خليج تايمز .