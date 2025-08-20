الأسطورة رشيد لطيف: المحسوبية تظلم نجوم باكستان وتضعف فرص الفوز بكأس آسيا في الإمارات

في أوج عطائه، وصل رشيد لطيف إلى قمة لعبة الكريكيت الدولية بفضل مهاراته القتالية المميزة خلف جذوع الأشجار. ولا يتردد اللاعب الباكستاني السابق في توجيه كلمات لاذعة مماثلة إذا استدعى الموقف منه تسمية الأشياء بمسمياتها.
والآن خرج لطيف للدفاع عن النجمين المحاصرين، بابار أعظم ومحمد رضوان، في حين شن هجوما لاذعا على أولئك الذين "يضرون" بالكريكيت الباكستاني من خلال "السياسة الداخلية" في مجلس الكريكيت الباكستاني.
بعد استبعادهما من فريق T20 في ديسمبر 2024، فشل بابار ورضوان في العثور على اسميهما ضمن تشكيلة باكستان لكأس آسيا (9-28 سبتمبر) في الإمارات العربية المتحدة.
وبعيداً عن الأسباب المتعلقة بالكريكيت (حيث عانى بابار ورضوان من عدم الثبات في الأداء في الآونة الأخيرة)، يرى لطيف أيضاً عنصراً من المؤامرة ضد لاعبي باكستان من الطراز العالمي.
ومن عجيب المفارقات أنه في الوقت الذي يتزايد فيه السخط إزاء قيام وسائل الإعلام والسياسيين في الهند بخلط الرياضة بالسياسة، مما يثير شكوكاً جدية حول وضع المواجهة المثيرة بين الهند وباكستان في كأس آسيا، فإن السياسة الداخلية الباكستانية في لعبة الكريكيت هي التي قد تدمر فرص الفريق في الفوز بكأس في البطولة القارية.
يبدو أن هناك الكثير من السياسة. ربما أكون مخطئًا، لكن معظم اللاعبين والإدارة (في تشكيلة باكستان المشاركة في كأس آسيا) ينتمون إلى إسلام آباد يونايتد (فريق الدوري الباكستاني الممتاز). هذا ما يشعر به الكثيرون الآن في باكستان، هذا ما قاله لطيف لصحيفة خليج تايمز .
وكان مايك هيسون، الذي تم تعيينه مدربًا لمنتخب باكستان في مايو/أيار من هذا العام، مسؤولاً أيضًا عن نادي إسلام آباد يونايتد منذ عام 2023.
كما قاد اللاعب المخضرم كيوي فريق يونايتد إلى الفوز ببطولة الدوري الباكستاني الممتاز العام الماضي في أول موسم لسلمان علي آغا، اللاعب الشامل الذي سيقود فريق باكستان في كأس آسيا في الإمارات العربية المتحدة.
منذ تولي أغا قيادة T20 في مارس/آذار من هذا العام، لم تفز باكستان سوى بسبع مباريات من أصل 14 مباراة، بما في ذلك هزيمة محرجة بنتيجة 4-1 أمام نيوزيلندا في سلسلة من خمس مباريات.
وقال لطيف قبل أن يشير بإصبعه إلى عدم التوازن في الفريق: "لقد لعبوا عددًا لا بأس به من المباريات، ولكن حتى الآن لم نراهم (الجهاز الفني) يبنيون فريقًا مناسبًا".
لبناء فريق، تحتاج أيضًا إلى هجوم دوار جيد. يُفضل هذا الفريق لاعب دوار واحد في التشكيلة الأساسية. بين أبرار أحمد وسفيان مقيم، لاعب واحد فقط يشارك. هذا خطأ.
ملف وكالة فرانس برس
وبحسب لطيف فإن أكبر خطأ ارتكبه المدرب هيسون هو إلقاء اللوم على معدل ضربات بابار في بطولة T20 (129.22) في استبعاده من كأس آسيا.
قال قائد باكستان السابق: "معدل الضربات ليس كل شيء في لعبة الكريكيت؛ فهناك أيضًا ما يُسمى بالوعي باللعبة. العديد من لاعبي هذا الفريق يلعبون ضربات قوية، لكنهم يُخرجون مبكرًا".
ولكن أكثر من الأسباب المتعلقة بالكريكيت، فإن بابار، الذي لم يسجل مائة نقطة دولية منذ أغسطس/آب 2023، قد تعرض "لضرر عقلي" بسبب سياسة مجلس الإدارة.
لم يشارك بابار ورضوان مع فريق الكريكيت الباكستاني (T20) منذ فترة. انخفض مستوى أدائهما قليلاً، لكن سياسات مجلس الإدارة الداخلية أضرت بالكريكيت الباكستاني بشكل كبير. في الماضي، رأينا أيضًا بعض النجوم الكبار الذين وُضعوا تحت الضغط، لكنهم كانوا يقدمون أداءً جيدًا. أما بابار ورضوان، فقد أثر ذلك بشكل كبير على أدائهما، هذا ما قاله لطيف قبل أن ينتقد تصنيف باكستان الضعيف في T20.
إذا نظرتم إلى تصنيفات فرق ICC T20I، فإن فريقنا يحتل المركز الثامن. أعتقد أن كليهما (بابار ورضوان) يستحقان مكانًا في هذا الفريق المصنف الثامن، لأننا لا نملك لاعبين مثل دون برادمان في بلدنا!
يشعر لطيف بقلق خاص إزاء تراجع بابار، الذي كان من المقرر أن ينضم إلى عظماء الضرب في مرحلة ما من حياته المهنية.
عندما تولى (بابار) شارة القيادة للمرة الثانية في كأس العالم (2024)، أعتقد أن ذلك كان أكبر خطأ ارتكبه في حياته. بعد ذلك، لم نرَ بابار أعظم كضارب بنفس المستوى. لقد أضرت شارة القيادة بالعديد من اللاعبين في الماضي، والآن أضرت ببابار أعظم.
منذ استقالته من قيادة الفريق بعد خروج باكستان من دور المجموعات في كأس العالم T20 2024، حيث تعرضوا أيضًا لهزيمة مذلة أمام الولايات المتحدة، يكافح بابار لإعادة اكتشاف سحره في الضرب، حيث يبلغ متوسطه المتواضع 28.73 في جميع التنسيقات.
وقال لطيف: "أعتقد أنه لم يكن قادرًا على التطور بالطريقة التي كان ينبغي أن يتطور بها عندما كان يتولى القيادة؛ وقد لعب هذا دورًا في فترة ضعفه الطويلة - فهو يخرج مبكرًا في أي شكل الآن".
أعتقد أيضًا أن كثرة لعب الكريكيت T20 تُضعف أسلوبه، كما أنه اضطر للتعامل مع الجدل الدائر. آمل أن يجد حلًا لهذه المشاكل قريبًا.