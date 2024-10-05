استاد دبي يحتفل بالمباراة رقم 100 مع لقاء الهند وباكستان للسيدات

وكانت أول مباراة T20I تستضيفها المنشأة هي مباراة رجال بين باكستان وأستراليا في مايو 2009. ومنذ ذلك الحين، استضاف المكان مباريات بما في ذلك نهائي كأس العالم ICC للرجال T20 2021 ونهائي كأس آسيا للرجال ACC في عام 2022. استضاف المكان 92 مباراة T20I للرجال وسبع مباريات للسيدات.