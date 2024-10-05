استاد دبي يحتفل بالمباراة رقم 100 مع لقاء الهند وباكستان للسيدات

يوم غدٍ 6 أكتوبر بعد الظهر، ستلتقي الهند وباكستان في استاد دبي الدولي لمباراة المجموعة الأولى لكأس العالم للسيدات T20 ICC 2024. وستكون هذه أيضًا المباراة رقم 100 من T20I في الاستاد، وهو مكان يُعرف أيضًا باسم Ring of Fire.
وستبدأ مباراة الهند وباكستان المقرر إقامتها على ملعب دبي الدولي غدًا في الساعة الثانية بعد الظهر.
وكانت أول مباراة T20I تستضيفها المنشأة هي مباراة رجال بين باكستان وأستراليا في مايو 2009. ومنذ ذلك الحين، استضاف المكان مباريات بما في ذلك نهائي كأس العالم ICC للرجال T20 2021 ونهائي كأس آسيا للرجال ACC في عام 2022. استضاف المكان 92 مباراة T20I للرجال وسبع مباريات للسيدات.
ويمكن مشاهدة المباراة في الملعب وكذلك في جميع أنحاء العالم، عبر بث البطولة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكريكيت الإماراتي خالد الزرعوني: "إن هذه المباراة هي واحدة من أكثر المباريات الرياضية مشاهدة في العالم ونحن متحمسون للغاية لاستضافة الفريقين غدًا. وحقيقة أن هذه المباراة هي المباراة رقم 100 في استاد الإمارات للكريكيت تضيف لمسة من البهجة إلى هذه المباراة".
"أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ بكل إخلاص موظفي ملعب دبي الدولي وفريق العمل وأعضاء الفريق الذين عملوا بلا كلل على مر السنين لتحويل المكان إلى واحد من أكثر أماكن الكريكيت شعبية في العالم."
وأضاف أن "المرافق المتوفرة في هذا المكان هي من الطراز العالمي حقًا، وقد اكتسب المكان ثقة مجلس الكريكيت الدولي ومجالس الأعضاء واللاعبين من خلال تقديم عدد من الأحداث ذات التصنيف الأعلى بنجاح".