احتدام المنافسة مع انطلاق التصويت لجوائز "غلوب سوكر 2025" في دبي

يمكن لعشاق كرة القدم حول العالم الآن التصويت لمرشحيهم المفضلين لجوائز "غلوب سوكر" لهذا العام، والتي ستقام في 28 ديسمبر 2025، في فندق "أتلانتس ذا رويال" في نخلة جميرا بدبي.
النسخة السادسة عشرة من هذا الحدث المميز ستشهد توزيع حوالي 15 فئة من الجوائز، من بينها تسع فئات متاحة للتصويت الجماهيري العالمي حتى 27 نوفمبر لتحديد المتأهلين للمرحلة النهائية.
وسيُفتح باب الجولة الثانية من التصويت، لتحديد الفائزين النهائيين، خلال الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر. وسيجري تحديد الفائزين النهائيين بناءً على مزيج من تصويت الجماهير وآراء لجنة تحكيم "غلوب سوكر"، التي تضم أسماء أسطورية مثل مارشيلو ليبي، فرانشيسكو توتي، إيكر كاسياس، ولويس فيغو.
بعد أن فاز باريس سان جيرمان (بي إس جي) بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ودوري الدرجة الأولى الفرنسي وكأس فرنسا في موسم 2024-2025، يسيطر النادي الباريسي على قائمة المرشحين، وسيسعى لإنهاء العام الميلادي بمزيد من الألقاب في جوائز "غلوب سوكر".
وبالإضافة إلى ترشيحه لجائزة "أفضل نادٍ للرجال"، يتنافس لويس إنريكي ولويس كامبوس على جائزتي "أفضل مدرب" و"أفضل مدير رياضي" على التوالي.
ثمانية من لاعبي باريس سان جيرمان الفائزين بدوري أبطال أوروبا – عثمان ديمبيلي، ديزيري دوئي، أشرف حكيمي، خفيتشا كفاراتسخيليا، نونو مينديز، فابيان رويز، فيتينيا، وجيانلويجي دوناروما (الذي انتقل إلى مانشستر سيتي) – مدرجون في قائمة المرشحين لجائزة "أفضل لاعب رجال". كما تم ترشيح دوئي، جواو نيفيز، رويز، وفيتينيا لجائزة "أفضل لاعب وسط"، وديمبيلي وكفاراتسخيليا لجائزة "أفضل مهاجم"، بينما ينافس دوئي ونيفيز ووارين زائير إيمري على جائزة "أفضل لاعب شاب صاعد".
وينضم نجوم باريس سان جيرمان إلى قائمة أفضل 25 لاعباً في فئة "أفضل لاعب رجال"، ومن بينهم عدد من الأسماء اللامعة مثل الفائز بجائزة 2024 فينيسيوس جونيور وزميله في ريال مدريد كيليان مبابي، ونجم برشلونة لامين يامال، وهداف بايرن ميونيخ هاري كين، ولاعب ليفربول محمد صلاح.
أما لاعبة برشلونة والمنتخب الإسباني أيتانا بونماتي فستسعى لنيل جائزة "أفضل لاعبة" للمرة الثالثة على التوالي. وقد تم اختيارها ضمن قائمة تضم 25 لاعبة إلى جانب زميلاتها في برشلونة باتري جيخارّو، وكارولين غراهام هانسن، وإيفا بايور، وكلوديا بينا، وأليكسيا بوتياس. كما تم ترشيح خمس لاعبات من منتخب إنجلترا الفائز ببطولة أمم أوروبا للسيدات 2025 – ثنائي تشيلسي لوسي برونز وهنهام هامبتون، وثلاثي أرسنال كلو كيلي، وأليسيا روسو، وليا ويليامسون.
ويُعتبر أرسنال، الفائز بدوري أبطال أوروبا للسيدات، واحداً من سبعة أندية تتنافس على جائزة "أفضل نادٍ للسيدات"، إلى جانب بايرن ميونيخ للسيدات، وتشيلسي للسيدات، وبرشلونة للسيدات، ويوفنتوس، وأولمبيك ليون، وأورلاندو برايد.
أما جائزة "أفضل نادٍ للرجال"، فستشهد منافسة قوية بين باريس سان جيرمان وعدة أندية عالمية مثل الأهلي (السعودية)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، فلامنغو (البرازيل)، إنتر ميلان (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، نابولي (إيطاليا)، وبيراميدز إف سي (مصر).
ينضم مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي إلى قائمة المرشحين لجائزة "أفضل مدرب"، والتي تضم أسماء مثل إنزو ماريسكا (تشيلسي)، وأرن سلوت (ليفربول)، وأنطونيو كونتي (نابولي)، وفينسنت كومباني (بايرن ميونيخ)، وهانسي فليك (برشلونة)، وروبرتو مارتينيز (البرتغال)، وتشابي ألونسو (ريال مدريد)، وميكيل أرتيتا (أرسنال)، وإدي هاو (نيوكاسل يونايتد).
أما نجم البرتغال والنصر كريستيانو رونالدو فقد رُشح لجائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"، وسينافس كلاً من سالم الدوسري (الهلال)، وكريم بنزيما (الاتحاد)، وروبرتو فيرمينو (الأهلي/السد)، ونجولو كانتي (الاتحاد)، ورياض محرز (الأهلي)، وإيفان توني (الأهلي) على الجائزة.