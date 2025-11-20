احتدام المنافسة مع انطلاق التصويت لجوائز "غلوب سوكر 2025" في دبي

أما لاعبة برشلونة والمنتخب الإسباني أيتانا بونماتي فستسعى لنيل جائزة "أفضل لاعبة" للمرة الثالثة على التوالي. وقد تم اختيارها ضمن قائمة تضم 25 لاعبة إلى جانب زميلاتها في برشلونة باتري جيخارّو، وكارولين غراهام هانسن، وإيفا بايور، وكلوديا بينا، وأليكسيا بوتياس. كما تم ترشيح خمس لاعبات من منتخب إنجلترا الفائز ببطولة أمم أوروبا للسيدات 2025 – ثنائي تشيلسي لوسي برونز وهنهام هامبتون، وثلاثي أرسنال كلو كيلي، وأليسيا روسو، وليا ويليامسون.