اتحاد الكرة يُطلق مبادرة ضخمة لدعم "الأبيض" في البصرة

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن مبادرة استثنائية لدعم ومؤازرة المنتخب الوطني "الأبيض" في مباراته المرتقبة أمام المنتخب العراقي الشقيق في البصرة.
وفي خطوة تهدف إلى حشد الدعم الجماهيري الكبير في مباراة الإياب، قرر الاتحاد توفير 5 طائرات خاصة لنقل الجماهير الإماراتية الراغبة في السفر إلى البصرة لمشاهدة المباراة ومؤازرة المنتخب.
بدء التسجيل اليوم:
متى؟ سيُفتح باب التسجيل اعتباراً من اليوم السبت، الساعة 4 عصراً.
أين؟ سيتم التسجيل حصرياً عبر المنصات الرسمية لاتحاد الكرة.
وسيتم إغلاق باب التسجيل فور اكتمال العدد المطلوب على الطائرات الخمس المخصصة للجماهير.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اتحاد الكرة على توفير كافة أشكال الدعم المعنوي واللوجستي للمنتخب والجماهير في هذه المباراة الهامة.