اتحاد الكرة يُطلق مبادرة ضخمة لدعم "الأبيض" في البصرة

وفي خطوة تهدف إلى حشد الدعم الجماهيري الكبير في مباراة الإياب، قرر الاتحاد توفير 5 طائرات خاصة لنقل الجماهير الإماراتية الراغبة في السفر إلى البصرة لمشاهدة المباراة ومؤازرة المنتخب.