"إينايلي أنجوس".. من الأمومة إلى الجيوجيتسو بأبوظبي
عادت "إينايلي دوس أنجوس"، لاعبة الجيو جيتسو البرازيلية، إلى المنافسات بعد غياب طويل، وذلك يوم أمس الخميس في بطولة أبوظبي للمحترفين في مبادلة أرينا. وقد شاركت "دوس أنجوس" في فئة السيدات / الحزام الأسود / المحترفين / 70 كجم لتمثل فريق البرازيل ووزارة الدفاع الإماراتية.
بعد انقطاع دام خمس سنوات، أنجبت خلالها طفلين، عادت "إينايلي دوس أنجوس"، حاملة الحزام الأسود البالغة من العمر 29 عاماً، إلى عالم الجيو جيتسو بهدف وشغف مُتجددين.
وتُجسّد قصة إينايلي رحلة ملهمة للتوفيق بين متطلبات الأمومة بدوام كامل وشغفها العميق برياضة الجوجيتسو.
وقالت: "لقد أمضيت خمس سنوات دون أن أشارك في أي بطولة، لكنني قبل شهر تقريباً عدت إلى المنافسات في قطر، وشاركت قبل أسبوعين في بطولة أخرى في إيطاليا، حيث أردت أن أستعيد إيقاع المنافسة ومتعتها".
بالنسبة لـ "إينايلي"، لم يكن التوقف مجرد فترة راحة من المنافسات، بل كان مرحلة تحوّل ونضج في حياتها.
وأضافت: "لقد أنجبت ابنتي الأولى منذ خمس سنوات، وأصبحت ابنتي الصغرى الآن تبلغ من العمر عاماً ونصف عام. لقد كرّست نفسي بالكامل للأمومة طوال هذه الفترة". وبعد أن أصبحت أماً لطفلين، ومدربة أيضاً، شعرت "إينايلي" بأنها مستعدة للعودة إلى المنافسات، بحماس وشغف متجددين.
كما أن رحلة إينايلي أعطتها منصة لإلهام الآخرين، وخاصة ابنتيها.
وأضافت: "أريد أن أكون قدوة ملهمة للجيل القادم، ولابنتيّ خاصة".
وتابعت: "حتى عندما يسيطر عليك الخوف، عليك السعي وراء أحلامك. لا يتعلق الأمر فقط بالنتائج، بل بالتواجد هنا، والمشاركة في حدث مذهل مثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو".
وتُعرب "إينايلي" عن امتنانها العميق لهذه الفرصة، فهي تُدرك تماماً التحديات التي يواجهها الرياضيون في جميع أنحاء العالم للوصول إلى هذا المستوى من المُنافسة.
وأردفت قائلة: "أحمد الله على هذه الفرصة التي أتيحت لي لأكون هنا. أعلم أن الكثير من الناس حول العالم يتمنون لو حظوا بمثل هذه الفرصة، ولكنها ليست متاحة للجميع. لذا، سأبذل قصارى جهدي، من أجلهم ومن أجل عائلتي".
وفي هذه الأثناء، تتواصل فعاليات النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في مبادلة أرينا، حيث تُقام المباريات التأهيلية في فئات الحزام البنفسجي والبني والأسود الاحترافية في مُختلف الأوزان.
شهد اليوم الأول من منافسات فئة المحترفين، التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام، تجمّع نخبة من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم في سلسلة من المباريات الحماسية والشديدة. وفي كل فئة وزن، سيتأهل متنافسان من كل دولة، ليضمنا مشاركتهما في منافسات الفئة الرئيسية.