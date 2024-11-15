"إينايلي أنجوس".. من الأمومة إلى الجيوجيتسو بأبوظبي

شهد اليوم الأول من منافسات فئة المحترفين، التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام، تجمّع نخبة من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم في سلسلة من المباريات الحماسية والشديدة. وفي كل فئة وزن، سيتأهل متنافسان من كل دولة، ليضمنا مشاركتهما في منافسات الفئة الرئيسية.