"إيدي دياز": من الدوري المكسيكي إلى قيادة البيسبول الإماراتي
أعلن بيسبول يونايتد، أول دوري بيسبول احترافي يركز على منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، عن تعيين "إيدي دياز"، مديراً لفريق البيسبول الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يؤدي حالياً دور نائب رئيس عمليات البيسبول الحالي في بيسبول يونايتد. وسبق أن كان "دياز" المدير الشهير للدوري المكسيكي.
وتم الإعلان عن تأسيس الفريق الجديد يوم الاثنين، وسوف يتنافس لأول مرة في بطولة بيسبول يونايتد كلاسيك العربية الشهر المقبل في دبي.
ويتمتع "دياز" بمسيرة مهنية حافلة في لعبة البيسبول الاحترافية تمتد لأربعة عقود، حيث يتمتع بخبرة كلاعب وراصد للمواهب ومشرف ومدير تنفيذي. لعب في دوري البيسبول الاحترافي مع فريق "نيويورك يانكيز" و "أتلانتا بريفز" و "كليفلاند إنديانز" كما عمل كراصد للمواهب لدوري البيسبول الرئيسي لأكثر من عقد من الزمان.
وتولى "دياز" لاحقاً تدريب دوري البيسبول الصيفي الأول في المكسيك لمدة 12 عاماً ودوري الشتاء الأول (الدوري المكسيكي للمحيط الهادئ) لمدة 11 عاماً. فاز دياز بثلاث بطولات متتالية كمدير لفريق "ياكيس دي أوبريجون" في الدوري المكسيكي للمحيط الهادئ، ليصبح أنجح مدير في تاريخ السلسلة، وتم إدراجه ضمن مشاهير "ياكيس" في عام 2022.
وفاز "دياز" ببطولتين من بطولة الكاريبي - وهي بطولة احترافية رفيعة المستوى تجمع بين أبطال أفضل دوريات البيسبول الاحترافي في أمريكا اللاتينية. ولد دياز في جمهورية الدومينيكان، وتم إدراجه ضمن مشاهير الرياضة في المنطقة الشمالية في الدومينيكان في عام 2014.
وقال "كاش شيخ"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في بيسبول يونايتد: "نحن فخورون وسعداء بتعيين قائد يتمتع بشخصية إيدي وخبرته كأول مدير على الإطلاق لفريق البيسبول الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة".
"يتمتع إيدي بسجل حافل من النجاحات على أعلى مستويات البيسبول الاحترافية والدولية. والأهم من ذلك أنه شخص رائع ومحفز قوي يهتم بالناس، وسوف يساعد هذا الفريق على التطور بسرعة. نتوقع أن تقدم الإمارات العربية المتحدة أداءً قوياً في بطولة كلاسيك العربية."
وسيتنافس فريق الإمارات العربية المتحدة مع تسع دول في بطولة كلاسيك العربية التي تقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر هذا العام في ملعب بيسبول يونايتد الجديد في مجمع ذا سيفنز للرياضة والترفيه.
البطولة الافتتاحية هي أكبر بطولة وطنية للبيسبول في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وتشمل الدول المشاركة الأخرى الهند وباكستان وفلسطين والمملكة العربية السعودية. وسيتم الإعلان عن الجدول الكامل يوم الأربعاء.
وقال دياز: "أنا ممتن للغاية لكاش وجون (ميدريتش) لمنحي هذه الفرصة التاريخية". أقبل هذا التحدي بشرف وامتنان ومسؤولية. والأهم من ذلك، أقبله بشغف عميق لمواصلة مهمة يسبول يونايتد بينما نعمل على تنمية رياضتنا على الجانب الآخر من العالم. أنا فخور جداً بكوني جزءاً من هذا الفريق".