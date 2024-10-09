"إيدي دياز": من الدوري المكسيكي إلى قيادة البيسبول الإماراتي

وقال دياز: "أنا ممتن للغاية لكاش وجون (ميدريتش) لمنحي هذه الفرصة التاريخية". أقبل هذا التحدي بشرف وامتنان ومسؤولية. والأهم من ذلك، أقبله بشغف عميق لمواصلة مهمة يسبول يونايتد بينما نعمل على تنمية رياضتنا على الجانب الآخر من العالم. أنا فخور جداً بكوني جزءاً من هذا الفريق".