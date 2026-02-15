"إيالا" وإعادة متوقعة لسحر "ميرزا" في "تنس دبي"

الآن بعد 21 عامًا، وبينما تستعد دبي لأحدث نسخة من بطولة التنس الحائزة على جوائز، يتوقع طهلك نفس الجنون لإحساس التنس الفلبينية ألكسندرا إيالا، التي تستعد لظهورها الأول هنا.

بعد وصولها إلى ربع النهائي في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، ستفتتح اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا حملتها في دبي ضد اللاعبة المحظوظة الخاسرة هايلي بابتيست من الولايات المتحدة.

كونها اللاعبة التي تجذب الجماهير في القرعة، خصص المنظمون لإيالا وقت الذروة يوم الأحد، الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات.

يعلم صلاح أن الملعب الرئيسي سيصدح بهتافات ‘إيالا، إيالا’ يوم الأحد، تمامًا كما حدث عندما كانت دبي تحت تأثير جنون سانيا في عام 2005.

“أعتقد أنه سيكون الأمر نفسه. كان الحضور كبيرًا جدًا، والجمهور هائلًا، والأجواء كانت لا تصدق بالنسبة لساني. أتوقع نفس النوع من الأجواء لإيالا عندما تلعب مباراتها الأولى هنا،” قال طهلك لـ الخليج تايمز بعد حفل القرعة يوم السبت.

“هي (إيالا) لاعبة شابة رائعة. إنها إيجابية للغاية ومتحمسة جداً. لذلك نحن متفائلون.”

كما قال المسؤول المخضرم لماذا من المهم جداً للبطولة أن تكون إيالا ضمن المشاركين.

“لدينا ثلاثة آلاف موظف فلبيني في سوق دبي الحرة. وهذا الوجود الفلبيني في دبي والإمارات بشكل عام. أعتقد أنه يقترب من مليون، عدد الفلبينيين لدينا في الإمارات الآن. إنه مجتمع كبير جداً،” قال.