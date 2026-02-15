"إيالا" وإعادة متوقعة لسحر "ميرزا" في "تنس دبي"
لا يزال صلاح تهلك، مدير بطولة دبي للتنس الحرة، يشعر بالفخر عندما يتذكر تلك الليلة الساحرة من عام 2005 عندما ألقت سانيا ميرزا سحرها على المدينة.
كان استاد دبي للتنس مكتظًا بالجماهير عندما تصدرت نجمة التنس الهندية الصاعدة، سانيا، عناوين الأخبار العالمية في عام 2005 بفوزها المذهل على الفائزة ببطولات الغراند سلام سفيتلانا كوزنتسوفا من روسيا في دبي.
أكثر من 5000 مشجع هندي هتفوا لساني في الملعب الرئيسي، وانتظر 2000 مشجع آخر بدون تذاكر في الخارج لإلقاء نظرة على اللاعبة الهندية.
الآن بعد 21 عامًا، وبينما تستعد دبي لأحدث نسخة من بطولة التنس الحائزة على جوائز، يتوقع طهلك نفس الجنون لإحساس التنس الفلبينية ألكسندرا إيالا، التي تستعد لظهورها الأول هنا.
بعد وصولها إلى ربع النهائي في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، ستفتتح اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا حملتها في دبي ضد اللاعبة المحظوظة الخاسرة هايلي بابتيست من الولايات المتحدة.
كونها اللاعبة التي تجذب الجماهير في القرعة، خصص المنظمون لإيالا وقت الذروة يوم الأحد، الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات.
يعلم صلاح أن الملعب الرئيسي سيصدح بهتافات ‘إيالا، إيالا’ يوم الأحد، تمامًا كما حدث عندما كانت دبي تحت تأثير جنون سانيا في عام 2005.
“أعتقد أنه سيكون الأمر نفسه. كان الحضور كبيرًا جدًا، والجمهور هائلًا، والأجواء كانت لا تصدق بالنسبة لساني. أتوقع نفس النوع من الأجواء لإيالا عندما تلعب مباراتها الأولى هنا،” قال طهلك لـ الخليج تايمز بعد حفل القرعة يوم السبت.
“هي (إيالا) لاعبة شابة رائعة. إنها إيجابية للغاية ومتحمسة جداً. لذلك نحن متفائلون.”
كما قال المسؤول المخضرم لماذا من المهم جداً للبطولة أن تكون إيالا ضمن المشاركين.
“لدينا ثلاثة آلاف موظف فلبيني في سوق دبي الحرة. وهذا الوجود الفلبيني في دبي والإمارات بشكل عام. أعتقد أنه يقترب من مليون، عدد الفلبينيين لدينا في الإمارات الآن. إنه مجتمع كبير جداً،” قال.
“لذا من المهم لأننا نخلق ولاءً بين الجماهير. أنت تخلق المعرفة والوعي حول اللاعب، وهم يتابعون اللاعب.”
إيالا، المصنفة رقم 40 عالمياً، هي اللاعبة الأعلى تصنيفاً التي برزت من بلدها، حيث تسود كرة السلة، وليس التنس.
لكن صعود إيالا المذهل أطلق ثورة في التنس في الفلبين، مع حشود من المشجعين ووسائل الإعلام يتابعون كل تحركاتها.
حشد كبير خارج أحد الملاعب الجانبية في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن الشهر الماضي قبل مباراتها أجبر حتى آندي روديك، المصنف الأول عالمياً سابقاً وبطل أمريكا المفتوحة عام 2003، على ملاحظة تأثير إيالا في الترويج لرياضة التنس بين المجتمعات الآسيوية.
صلاح يقر بأن قصة إيالا قد تجاوزت حدود الفلبين.
“إنها لاعبة آسيوية تترك بصمة على الساحة العالمية. لذا عندما تصل نجمة آسيوية صاعدة إلى هنا لهذه البطولة، فإن ذلك سيرفع مستوى التنس وبطولتنا فقط،” قال.
إيالا متحمسة بنفس القدر لتكون جزءاً من بطولات دبي الحرة للتنس، حيث تتوقع أجواء احتفالية يوم الأحد.
“هذا يعني لي الكثير (اللعب في دبي). يوجد الكثير من الفلبينيين في الشرق الأوسط وفي دبي. لهذا السبب سيكون مميزاً بالنسبة لي أن ألعب هنا،” قالت إيالا.
بالنسبة للاعبة التي كانت مصنفة في المرتبة 139 قبل 12 شهرًا فقط، أصبحت إيالا الآن من بين أفضل المواهب الشابة في العالم’، وقد منحت الفلبين المهووسة بكرة السلة رياضة جديدة لتقع في حبها.