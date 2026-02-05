"إيالا".. ملكة الريمونتادا في"مبادلة للتنس" بأبوطبي

في يوم دراماتيكي ببطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، قدمت النجمة الفلبينية "ألكسندرا إيالا" اللحظة الأبرز، حيث خاضت مباراة ملحمية مثيرة استمرت قرابة ثلاث ساعات ضد "ألياكساندرا ساسنوفيتش" في ملعب الاستاد.

أثبتت الأجواء الحماسية في ملعب الاستاد المكتظ أنها حاسمة حيث عادت إيالا من تأخر 4-0 في المجموعة الحاسمة، مع دعم الجمهور الصاخب الذي حفزها على تحقيق فوز دراماتيكي في الشوط الفاصل مما ضمن لها مكانًا في ربع النهائي. وقد أدت العودة المذهلة للنجمة الفلبينية إلى انفجار المدرجات بالاحتفالات.

“الدعم رائع حقًا (في أبوظبي)،” قالت إيالا بعد فوزها.

"لقد كنت في العديد من المواقف من قبل مع الكثير من الناس، لكن هذا العام شهد تطورًا كبيرًا. مع كل مباراة ألعبها في هذه الأجواء، أتعلم الاستمتاع بها. ما يميز هنا هو رؤية الجمهور متحمسًا، ومعرفة أن هناك العديد من المغتربين الفلبينيين في المنطقة الذين يجتمعون لمثل هذه اللحظات. إنها منصة لهم للاحتفال والمشاركة في شيء متحمسون له. أنا ممتنة حقًا لهذا الدعم."

في وقت سابق من اليوم، أثبتت إيكاترينا ألكسندروفا أنها أقوى من دايانا ياستريمسكا وفازت عليها بمجموعتين متتاليتين، بينما حققت المتأهلة التشيكية سارة بيليم مفاجأة مذهلة بفوزها على اللاعبة يلينا أوستابينكو، وصيفة البطلة السابقة.

كما تأهلت اللاعبة البريطانية المصنفة الثانية سوناي كارتال، بفوزها على الخاسرة المحظوظة ريناتا زارازوا بمجموعتين متتاليتين - حيث حلت زارازوا محل البطلة المدافعة عن اللقب بليندا بنسيتش التي انسحبت للأسف بسبب المرض.

في منافسات الزوجي، شهدت ربع النهائي فوز بيريز وشورز على ألكسندروفا وجوينت في شوط فاصل حاسم، بينما تقدمت خروماتشيفا وكليباتش في معركة متقاربة من ثلاث مجموعات. وتأهلت كينين وكراوتشيك بالانسحاب.

قال نايجل جوبتا، مدير البطولة في MARI: "كان اليوم احتفالاً رائعاً بالمرأة في الرياضة، داخل وخارج الملعب. كانت عودة إيالا ضد ساسنوفيتش مذهلة للغاية - القتال من تأخر 4-0 في المجموعة الأخيرة لتحقيق الفوز أمام ذلك الجمهور المتحمس كان لحظة لن ينساها المشجعون. هذا هو نوع التنس الذي يميز بطولتنا، إلى جانب المباريات المثيرة التي شهدناها طوال اليوم."