"إيالا" تواصل النجاح وتواجه"غوف" اليوم في" دبي للتنس"

بعد أن أذهلت المصنفة الثامنة عالمياً ياسمين باوليني من إيطاليا في الجولة السابقة، نجت إيالا من مجموعة أولى متقاربة ضد كيرستيا، الرومانية البالغة من العمر 35 عامًا، قبل أن تتفوق عليها في المجموعة الثانية بعرض رائع من التنس الهجومي.