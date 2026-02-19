"إيالا" تواصل النجاح وتواجه"غوف" اليوم في" دبي للتنس"

واصلت النجمة الفلبينية ألكسندرا إيالا مسيرة حلمها بفوزها بمجموعتين نظيفتين على المخضرمة الرومانية سورانا كيرستيا بنتيجة 7-5 و 6-4 لتصل إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس الحرة.
كانت المدرجات ممتلئة مرة أخرى لاستقبال نجمة الجماهير مساء الأربعاء.
ولم تخيب اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا آمال جماهيرها الفلبينية المحبة، حيث قدمت أداءً قويًا لتضرب موعدًا في ربع النهائي مع الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى، الأمريكية كوكو غوف. شاهد كيف حسمت فوزها، كما التقطتها عدسة أنجيل تيسوريرو من كي تي:
بعد أن أذهلت المصنفة الثامنة عالمياً ياسمين باوليني من إيطاليا في الجولة السابقة، نجت إيالا من مجموعة أولى متقاربة ضد كيرستيا، الرومانية البالغة من العمر 35 عامًا، قبل أن تتفوق عليها في المجموعة الثانية بعرض رائع من التنس الهجومي.
الآن ومع فرصة الحصول على مكان في الدور نصف النهائي، أصبحت المصنفة 40 عالمياً مستعدة تمامًا للمباراة الكبيرة ضد النجمة الأمريكية غوف يوم الخميس.
قالت إيالا، اللاعبة الأعلى تصنيفًا في تاريخ الفلبين: "أعتقد أنها فرصة رائعة بالنسبة لي. سواء فزت أو خسرت غدًا، أعتقد أنه أمر رائع بالنسبة لي لأتعلم."
"من الواضح أن مواجهة لاعبة مثل كوكو هو شيء يتمنى الناس فعله. وفي ربع نهائي هنا في دبي أيضًا. لذا أنا متحمسة جدًا لذلك."
غوف، التي أنقذت ثلاث نقاط حاسمة ضد إليز ميرتنز من بلجيكا لتفوز بمعركة دراماتيكية من ثلاث مجموعات، مستعدة لمواجهة إيالا، وهي تعلم جيدًا أن جمهور الملعب الرئيسي سيخلق أجواء شبيهة بكرة القدم يوم الخميس.
قالت غوف: "أشعر أنه من الرائع للرياضة أن يكون لديها هذا الجو. إنه ممتع للغاية، بغض النظر عما إذا كان الجمهور يدعمك أم لا."
"ثم من الواضح أن لديها لعبة رائعة، إنها لاعبة موهوبة حقًا. لقد هزمت بالفعل بعض اللاعبات المصنفات ضمن العشرة الأوائل بمجموعات نظيفة. ستكون بالتأكيد مباراة صعبة."
تم تحديد موعد مباراة ربع النهائي بين غوف وإيالا في تمام الساعة 7 مساءً يوم الخميس.
في المباريات الثماني الأخيرة الأخرى، ستواجه المصنفة الرابعة جيسيكا بيجولا من الولايات المتحدة الأمريكية وصيفة العام الماضي كلارا تاوسون من الدنمارك (الساعة 2 ظهرًا)، وستلتقي البطلة المدافعة ميرا أندريفا من روسيا مع المصنفة الثانية أماندا أنيسيموفا من الولايات المتحدة الأمريكية (ليس قبل الساعة 4 مساءً)، وستلعب بطلة دبي مرتين إيلينا سفيتولينا من أوكرانيا ضد أنطونيا روزيتش من كرواتيا (ليس قبل الساعة 8:10 مساءً).