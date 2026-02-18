"إيالا" تقصي "باوليني" وتبلغ دور الـ 16 في "دبي للتنس"

مع تشجيع الجماهير الفلبينية لها في استاد دبي المكتظ، قدمت ألكسندرا إيالا عرضًا مذهلاً من تسديد الكرات لتصدم المصنفة الثامنة عالميًا ياسمين باوليني من إيطاليا.
فازت النجمة الفلبينية البالغة من العمر 20 عامًا بمجموعتين متتاليتين — 6-1، 7-6 (7/5) — لتصل إلى دور الـ 16 في بطولة دبي للتنس الحرة.
باوليني، وصيفة بطلة جراند سلام مرتين، لم تجد إجابة لتألق إيالا في المجموعة الأولى حيث تحركت المصنفة 40 عالميًا ببراعة في الملعب ووجدت التوازن المثالي بين الهجوم والدفاع.
لكن بطلة دبي 2024 عادت في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال إيالا مرتين لتفرض شوطًا فاصلًا.
حافظت الشابة على أعصابها في الشوط الفاصل المثير حيث تبادل اللاعبان الضربات، مما أبقى الجمهور على أحر من الجمر.
ولكن في نقطة مباراتها الثانية، حسمت إيالا الصفقة بضربة أمامية قوية، لتنفجر الجماهير الفلبينية التي تلوح بالأعلام فرحًا.
خورخي فيراري
قالت إيالا: “لقد كانت تجربة لا تصدق. أعتقد أن مزيج الأجواء الرائعة، واللعب في ملعب جميل كهذا، والمستوى العالي للمنافسة جعل هذه المباراة مميزة للغاية بالنسبة لي. أعتقد أنكم رأيتم ذلك في رد الفعل أيضًا.”
إيالا، التي وصلت إلى الدور نصف النهائي العام الماضي في بطولة ميامي المفتوحة، حيث تغلبت على ثلاث فائزات ببطولات جراند سلام، وهن Jeļena Ostapenko و Madison Keys و Iga Świątek، تقول إن كل مباراة هي تجربة تعليمية لها.
"مع اقتراب ذكرى ميامي، سأكون قد أكملت عامًا كاملاً من بطولات رابطة محترفات التنس (WTA) بشكل كامل حقًا. لذا أعتقد أن ذلك يأتي بالكثير من التعلم، وكذلك الكثير من النضج،" قالت.
"خاصة هذا العام الماضي، 2026، جلب لي الكثير من الحب والكثير من الاهتمام من الجماهير (مبتسمة). إنه يأتي مع مجموعة من الصراعات ومجموعة من التضحيات."
تقول إيالا، اللاعبة الأعلى تصنيفًا في تاريخ الفلبين، إنها "شرف" أن ترفع العلم الفلبيني في رياضة عالمية حقًا.
"أعتقد في النهاية أنني بحاجة لتذكير نفسي بأن هذا هو ما كنت أعمل من أجله طوال حياتي. كم عدد الأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا في مكاني؟ أنا أحرص كل يوم على بذل قصارى جهدي وأن أكون ممتنة لما لدي،" قالت.
اعترفت إيالا بأن جمهور دبي لم يكن أقل حماسًا من جمهور مانيلا مؤخرًا، والذي كان يهتف بعد كل نقطة تفوز بها خلال أول بطولة لرابطة محترفات التنس (WTA) في الدولة الواقعة في شرق آسيا.
"رأيت الملعب (في دبي) كان ممتلئًا حقًا. نظرت إلى الأعلى، وكان هناك فلبينيون لأيام (مبتسمة). إنه حقًا نعمة أن أتمكن من اللعب في مثل هذه الأجواء،" قالت.
"أنا محظوظة وممتنة حقًا لأنني أستطيع تقديم هذا العالم الجديد أو العالم الرياضي الجديد، تنس السيدات، لجمهور جديد. أعتقد أنهم يستمتعون به حقًا.
"آمل أن يلهم ذلك الناس لحمل المضارب، الفتيات الصغيرات وجميع النساء من جميع الأعمار لممارسة الرياضة."
ستعود اللاعبة الموهوبة ذات اليد اليسرى إلى الملعب الرئيسي يوم الأربعاء لمواجهة سورانا كيرستيا من رومانيا على مكان في الدور ربع النهائي.
"لقد كانت تقدم أداءً جيدًا حقًا مؤخرًا. أعلم أنها فازت ببطولة (في كلوج) قبل أسبوعين فقط،" قالت إيالا.
"إنها لاعبة ذات خبرة كبيرة. لياقتها البدنية عالية جدًا. أنا متحمسة حقًا."