"إيالا" تقصي "باوليني" وتبلغ دور الـ 16 في "دبي للتنس"

مع تشجيع الجماهير الفلبينية لها في استاد دبي المكتظ، قدمت ألكسندرا إيالا عرضًا مذهلاً من تسديد الكرات لتصدم المصنفة الثامنة عالميًا ياسمين باوليني من إيطاليا.

فازت النجمة الفلبينية البالغة من العمر 20 عامًا بمجموعتين متتاليتين — 6-1، 7-6 (7/5) — لتصل إلى دور الـ 16 في بطولة دبي للتنس الحرة.

باوليني، وصيفة بطلة جراند سلام مرتين، لم تجد إجابة لتألق إيالا في المجموعة الأولى حيث تحركت المصنفة 40 عالميًا ببراعة في الملعب ووجدت التوازن المثالي بين الهجوم والدفاع.

لكن بطلة دبي 2024 عادت في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال إيالا مرتين لتفرض شوطًا فاصلًا.

حافظت الشابة على أعصابها في الشوط الفاصل المثير حيث تبادل اللاعبان الضربات، مما أبقى الجمهور على أحر من الجمر.

ولكن في نقطة مباراتها الثانية، حسمت إيالا الصفقة بضربة أمامية قوية، لتنفجر الجماهير الفلبينية التي تلوح بالأعلام فرحًا.